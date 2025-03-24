Групповая
до 27 чел.
Экскурсия на фабрику «Чистая Линия»
Погрузитесь в мир мороженого на фабрике «Чистая Линия»! Узнайте о процессе производства и насладитесь неограниченной дегустацией
Начало: На фабрике в Долгопрудном
Расписание: в субботу и воскресенье в 13:30
13 дек в 13:30
20 дек в 13:30
5000 ₽ за человека
Групповая
Мастер-класс по дубайскому шоколаду
Погрузитесь в мир шоколада на фабрике «Красный Октябрь». Узнайте секреты дубайского шоколада и создайте свои уникальные плитки. Подходит для всех
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 19:00
14 дек в 14:00
2500 ₽ за человека
Групповая
до 28 чел.
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
Познакомиться с этапами производства шоколада и сделать свою собственную сладкую плитку
Начало: В районе метро «Шоссе Энтузиастов»
18 дек в 16:00
19 дек в 16:00
2200 ₽ за человека
Групповая
Кому мороженого? Театрализованная экскурсия на хладокомбинате
Из Москвы - в Ногинск: увидеть, как готовят лакомство, продегустировать его и забрать с собой
Начало: У метро «Шоссе Энтузиастов»
3 янв в 09:45
4 янв в 11:30
4950 ₽ за человека
- ВВасилий24 марта 2025С парковой было не понятно, присылать бы какую-то карту.
- ЮЮлия12 января 2025Все было здорово, познавательно и супер вкусно!
