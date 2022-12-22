в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

Охотный ряд и Манежная площадь. Московские экскурсии часто начинаются от памятника маршалу Жукову — не станем изменять этой традиции. В этом уголке города вы представите старейшую регулярную ярмарку Москвы и проследите историю известных столичных торговых рядов с 17 века до наших дней.
Театральная площадь, где в центре внимания окажется, конечно, Большой театр. Вы полюбуетесь его фасадом, узнаете об истории императорского театра до революции и о других зданиях и памятниках в ансамбле площади.
Красная площадь — бьющееся сердце Москвы и кульминация экскурсии. Как она выглядела и называлась в разные века? Вас ждут ответы, многочисленные секреты и легенды этого места. Вы познакомитесь со всеми сокровищами площади: