в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

Наша экскурсия в небольшой группе посвящена площадям, зданиям и памятникам, без которых не узнать Москву. Вы изучите древний центр города, который пронес сквозь века шедевры позднесредневековой архитектуры. Стены Кремля, Собор Василия Блаженного, ГУМ, Большой театр — эти и другие достопримечательности ждут вас вместе с нашими рассказами о Первопрестольной и Златоглавой!

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Описание экскурсии

Охотный ряд и Манежная площадь. Московские экскурсии часто начинаются от памятника маршалу Жукову — не станем изменять этой традиции. В этом уголке города вы представите старейшую регулярную ярмарку Москвы и проследите историю известных столичных торговых рядов с 17 века до наших дней.

Театральная площадь, где в центре внимания окажется, конечно, Большой театр. Вы полюбуетесь его фасадом, узнаете об истории императорского театра до революции и о других зданиях и памятниках в ансамбле площади.

Красная площадь — бьющееся сердце Москвы и кульминация экскурсии. Как она выглядела и называлась в разные века? Вас ждут ответы, многочисленные секреты и легенды этого места. Вы познакомитесь со всеми сокровищами площади:

Узнаете, что скрывается за узорчатыми стенами собора-терема, храма Василия Блаженного;

Услышите о судьбе памятника Минину и Пожарскому, ставшего символом русского единства;

В ГУМе откроете хроники купеческой Москвы, центра коммерции и экономики государства Российского;

Рассмотрите здание Исторического музея, которое будто воплощает представление о сказочно-былинной русской истории;

У Мавзолея гид расскажет о традиции захоронений под крепостными стенами;

И венец прогулки — Кремль. Древняя крепость, шедевр оборонительной архитектуры и центр политической и экономической жизни страны в течение многих веков.

Организационные детали