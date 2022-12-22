в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе

Увидеть места-символы Москвы, открыть ее историю и узнать любопытные факты о столице

Наша экскурсия в небольшой группе посвящена площадям, зданиям и памятникам, без которых не узнать Москву. Вы изучите древний центр города, который пронес сквозь века шедевры позднесредневековой архитектуры.

Стены Кремля, Собор Василия Блаженного, ГУМ, Большой театр — эти и другие достопримечательности ждут вас вместе с нашими рассказами о Первопрестольной и Златоглавой!
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Ближайшие даты:
23
дек
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25
дек
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Охотный ряд и Манежная площадь. Московские экскурсии часто начинаются от памятника маршалу Жукову — не станем изменять этой традиции. В этом уголке города вы представите старейшую регулярную ярмарку Москвы и проследите историю известных столичных торговых рядов с 17 века до наших дней.

Театральная площадь, где в центре внимания окажется, конечно, Большой театр. Вы полюбуетесь его фасадом, узнаете об истории императорского театра до революции и о других зданиях и памятниках в ансамбле площади.

Красная площадь — бьющееся сердце Москвы и кульминация экскурсии. Как она выглядела и называлась в разные века? Вас ждут ответы, многочисленные секреты и легенды этого места. Вы познакомитесь со всеми сокровищами площади:

  • Узнаете, что скрывается за узорчатыми стенами собора-терема, храма Василия Блаженного;
  • Услышите о судьбе памятника Минину и Пожарскому, ставшего символом русского единства;
  • В ГУМе откроете хроники купеческой Москвы, центра коммерции и экономики государства Российского;
  • Рассмотрите здание Исторического музея, которое будто воплощает представление о сказочной былинной русской истории;
  • У Мавзолея гид расскажет о традиции захоронений под крепостными стенами;
  • И венец прогулки — Кремль. Древняя крепость, шедевр оборонительной архитектуры и центр политической и экономической жизни страны в течение многих веков.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
  • Обратите внимание, что мы не осматриваем территорию Кремля. Вы сможете посетить его самостоятельно после окончания экскурсии (важно купить билеты заранее).

в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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