в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

Наша экскурсия в небольшой группе посвящена площадям, зданиям и памятникам, без которых не узнать Москву. Вы изучите древний центр города, который пронес сквозь века шедевры позднесредневековой архитектуры.
Стены Кремля, Собор Василия Блаженного, ГУМ, Большой театр — эти и другие достопримечательности ждут вас вместе с нашими рассказами о Первопрестольной и Златоглавой!
Стены Кремля, Собор Василия Блаженного, ГУМ, Большой театр — эти и другие достопримечательности ждут вас вместе с нашими рассказами о Первопрестольной и Златоглавой!
Описание экскурсии
Охотный ряд и Манежная площадь. Московские экскурсии часто начинаются от памятника маршалу Жукову — не станем изменять этой традиции. В этом уголке города вы представите старейшую регулярную ярмарку Москвы и проследите историю известных столичных торговых рядов с 17 века до наших дней.
Театральная площадь, где в центре внимания окажется, конечно, Большой театр. Вы полюбуетесь его фасадом, узнаете об истории императорского театра до революции и о других зданиях и памятниках в ансамбле площади.
Красная площадь — бьющееся сердце Москвы и кульминация экскурсии. Как она выглядела и называлась в разные века? Вас ждут ответы, многочисленные секреты и легенды этого места. Вы познакомитесь со всеми сокровищами площади:
- Узнаете, что скрывается за узорчатыми стенами собора-терема, храма Василия Блаженного;
- Услышите о судьбе памятника Минину и Пожарскому, ставшего символом русского единства;
- В ГУМе откроете хроники купеческой Москвы, центра коммерции и экономики государства Российского;
- Рассмотрите здание Исторического музея, которое будто воплощает представление о сказочно-былинной русской истории;
- У Мавзолея гид расскажет о традиции захоронений под крепостными стенами;
- И венец прогулки — Кремль. Древняя крепость, шедевр оборонительной архитектуры и центр политической и экономической жизни страны в течение многих веков.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
- Обратите внимание, что мы не осматриваем территорию Кремля. Вы сможете посетить его самостоятельно после окончания экскурсии (важно купить билеты заранее).
в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 69391 туриста
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом с 2011 года. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно мы расширили географию — теперь организуем путешествия не только по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия прошла отлично. Хороший экскурсовод.
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