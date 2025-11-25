Впервые приезжая в Москву, особенно проездом, нам хочется увидеть главную достопримечательность — Красную площадь.
Моя экскурсия позволит вам послушать о всех основных достопримечательностях главной площади Столицы, при этом не займет много вашего времени — всего час.
Описание экскурсии
Во время экскурсии мы:
- Узнаем, какой функционал у Красной Площади был до современности.
- Посмотрим единственные ворота, на нее ведущие.
- Поговорим почему Исторический музей охраняют лев, единорог и грифон.
- Пройдемся внутри ГУМа — главного универмага.
- Обсудим, казнили ли кого-то на Лобном месте.
- Увидим символы Москвы и России — Собор Василия Блаженного и Спасскую Башню.
- Найдем, где был древний ров под стенами Кремля.
- Удивлю вас историей зверинца, который в нем располагался.
- Помолчим у Некрополя и Мавзолея вдоль стены (если попадем по времени работы — посетим). Наш маршрут пройдет вокруг всей Красной Площади, и я расскажу не только о том, что на ней находится, но еще что вы можете уже самостоятельно посмотреть в шаговой доступности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная Площадь
- Кремль
- ГУМ
- Исторический музей
- Воскресенские ворота
- Спасская башня
- Собор Василия Блаженного
- Лобное место
- Мавзолей Ленина
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Воскресенские ворота, 1А
Завершение: Манежная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
