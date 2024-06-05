1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина
Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции
«Открою тайны, которыми всегда было окутано это место, и расскажу, какие споры ведутся вокруг Мавзолея в наши дни»
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30
13 июня в 11:00
15 июня в 10:30
800₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Променад по классической Москве: групповая экскурсия
Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В районе Красной площади
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 550₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити
Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«у Мавзолея и Некрополя откроете тайны легендарных политических деятелей ушедшей эпохи»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 500₽ за человека
Квест
2 часа
«Тайны Красной площади»: уникальный квест для детей с историческими загадками
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Начало: Около Кутафьей башни
«Возле Мавзолея дети услышат о пионерах и комсомоле, посмотрят на значки октябрят»
9 июня в 13:00
10 июня в 10:00
7 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Москва
Красная площадь и Никольская улица на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У памятника Жукову
«Кроме того, я покажу кремлёвские стены, Исторический музей, мавзолей Ленина и раскрою их тайны»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Рядом с метро Охотный ряд
«Я покажу все основные достопримечательности Красной площади: храм Василия Блаженного, Исторический музей, ГУМ и мавзолей»
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1 час
Красная площадь за час
Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы
«И конечно, обсудим Мавзолей — самое спорное сооружение Красной площади»
16 июня в 09:00
22 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
«Мавзолей вождя окружен могилами самых ярых товарищей по партии, соратников, близких по духу и времени, захоронениями продолжателей ленинских идей в лице первых лиц советского государства»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресение
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 700₽ за человека
Групповая
1 час
Вечерние огни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия
Изучить главный символ Москвы за 60 минут
Начало: На Манежной площади
«Перед вами предстанут стены, башни и рубиновые звёзды Кремля, могила Неизвестного солдата и храм Василия Блаженного, Мавзолей и Лобное место»
Расписание: в будние дни в 19:45
10 июня в 19:45
11 июня в 19:45
667₽ за человека
Групповая
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
Прогулка по историческому центру, идеально подходящая для первого свидания с городом
Начало: В районе м. Китай-город
«Вы оцените главные достопримечательности города: Красную площадь, храм Василия Блаженного, Большой и Малые театры, Мавзолей и другие»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 18:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
900₽ за человека
Групповая
2 часа
Вокруг Кремля
Увидеть и узнать всё самое интересное на Красной площади и в Александровском саду
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«Увидите Некрополь и, конечно, мавзолей Ленина — здесь вас ждут истории о судьбах великих политиков и общественных деятелей, которые удостоились чести быть похороненными прямо у стен Кремля»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
600₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму
Узнать то, о чём не говорят в школах, не преподают в ВУЗах и стараются молчать в СМИ
Начало: У памятника маршалу Жукову
«Мавзолей и некрополь у кремлёвской стены»
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
Мавзолей и Кремлёвский некрополь: путешествие в СССР
Посетить знаковые места в сердце Москвы и погрузиться в эпоху становления Советского Союза
Начало: В районе м. Охотный ряд
«Вы зайдёте в мавзолей Ленина и увидите стеклянный саркофаг, в котором покоится «вождь пролетариата»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
700₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Красная площадь: было - стало (в мини-группе)
По кирпичику разобрать историю главной площади Москвы
Начало: У Воскресенских ворот
«Некрополь на Красной площади, включающий Мавзолей и захоронения возле Кремлёвской стены»
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00, в среду в 14:00
9 июня в 11:00
11 июня в 11:00
850₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия по Красной площади - Посвящение в москвичи
Погрузитесь в историю Москвы: Красная площадь ждет юных путешественников для захватывающего познания и веселой викторины
Начало: Метро Театральная
«Познакомимся с достопримечательностями — Спасской башней, Храмом Василия Блаженного, Лобным местом, памятником Минину и Пожарскому, Мавзолеем В»
12 июня в 12:00
13 июня в 16:30
6 200₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Первый парк и главная площадь России - узнать больше о символах страны на прогулке
Начало: У касс Кремля внутри сада
«Вы увидите Казанский Собор, Никольскую башню, Мавзолей и Некрополь у Кремлевской стены»
Расписание: в пятницу в 18:00
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
550₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Проехать на автобусе по главным местам города, погулять по Красной площади и осмотреть Кремль
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
«Вы погуляете по знаменитой брусчатке, рассмотрите многоцветные купола собора Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, мавзолей Ленина, ГУМ, Исторический музей, памятник полководцу Жукову, Лобное место и Нулевой километр»
Расписание: в субботу в 10:30
15 июня в 10:30
22 июня в 10:30
3 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Красная площадь - сердце Москвы
Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе)
Начало: у станции метро «Охотный ряд»
«Вы взглянете на самую древнюю крепость Москвы и самый нарядный собор, мавзолей и некрополь у Кремлёвской стены, памятник Минину и Пожарскому и другие известные достопримечательности»
15 июля в 07:45
16 июля в 07:45
1 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Москва - обязательно к просмотру
Составить объёмное представление о столице за 5 часов (пешком около Кремля и сити-тур на авто)
Начало: в районе метро Александровский сад, Библиотека Лен...
«📣 Покрасуемся на Красной площади: здесь в центре нашего внимания Мавзолей Ленина, Исторический музей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, храм Василия Блаженного и Кремль, конечно»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Революция в Москве
Пройти по местам, где происходили переломные события в истории России
Начало: в районе метро Площадь Революции
«Вы узнаете, как Москва стала коммунистической Меккой и как родилась идея её Каабы — Мавзолея»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Кремлевского Некрополя: мавзолей В.И. Ленина
«Сложно найти человека, который не слышал о Мавзолее Ленина»
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 11:00
800₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Красная площадь: путешествие во времени
Узнать всю историю Москвы, пройдя всего 330 метров (в мини-группе)
Начало: У памятника Минину и Пожарскому
«у Мавзолея посмотрим на отвергнутые проекты и порадуемся, что его построили именно таким»
Расписание: в пятницу в 10:00, 13:00 и 16:00, в воскресенье в 10:00
9 июня в 19:00
10 июня в 10:00
700630₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Экскурсия с Сергеем прошла на одном дыхании!!! Час пролетел очень быстро. Советую всем данную экскурсию. Сергей супер!
- ТТамара5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, от экскурсовода Ирины просто в восторге. Рассказывала все очень последовательно. Была с ребёнком, он также в восторге. Спасибо большое.
- BBoris5 июня 2024Все отлично
- ККатя4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Пока стояли в очереди к Мавзолею, Ольга рассказала много интересной и не известной для меня информации. Информация
- ААлександра4 июня 2024Прекрасная экскурсия! Мария - очень интересный, спокойный и доброжелательный экскурсовод. Были с детьми - всё понятно, интересно, на любые вопросы детей отвечали, по времени оптимально - 1.5 часа, много узнали и не устали ходить. Рекомендую! Спасибо!
- ЮЮлия4 июня 2024Благодарим Александра за интересную прогулку по центру Москвы. Мы получили интересную информацию о становлении Советского государства и исторических личностях того периода, а также возможность задавать вопросы и дискутировать.
- ККристина2 июня 2024Супер экскурсия! Мы были семьей: мама, папа и сын 12 лет, было безумно интересно всем! Очень комфортно, говорили обо всём! Рекомендую всем!!!
- ООльга1 июня 2024Замечательный экскурсовод! Её вопрос: как отличить пол животных? Правильный ответ- по одежде! Просто ошеломляет….
- ССергей30 мая 2024Экскурсия по Красной площади очень понравилась. Гиду Сергею 5 баллов из 5. Узнал много новых интересных фактов. Рекомендую
- AAigul30 мая 2024Добрый день. Заказали экскурсию «Променад по классической Москве в мини-группе» 17 мая 2024 г, была гид Ирина. Это пешая прогулка. Гид проложила удобный маршрут, увлеченно рассказала много интересных исторических фактов, легенд. Спасибо Ирине, узнали много нового о Москве.
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