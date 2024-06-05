🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 255 отзывов Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции «Открою тайны, которыми всегда было окутано это место, и расскажу, какие споры ведутся вокруг Мавзолея в наши дни» Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 52 отзыва Променад по классической Москве: групповая экскурсия Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы Начало: В районе Красной площади Расписание: ежедневно в 14:00 1 550 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 82 отзыва Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек Начало: У метро Площадь Революции или Театральная «у Мавзолея и Некрополя откроете тайны легендарных политических деятелей ушедшей эпохи» Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 147 отзывов «Тайны Красной площади»: уникальный квест для детей с историческими загадками Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир Начало: Около Кутафьей башни «Возле Мавзолея дети услышат о пионерах и комсомоле, посмотрят на значки октябрят» 7 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 44 отзыва Знакомьтесь, Москва Красная площадь и Никольская улица на экскурсии с профессиональным гидом Начало: У памятника Жукову «Кроме того, я покажу кремлёвские стены, Исторический музей, мавзолей Ленина и раскрою их тайны» 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 34 отзыва Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом Начало: Рядом с метро Охотный ряд «Я покажу все основные достопримечательности Красной площади: храм Василия Блаженного, Исторический музей, ГУМ и мавзолей» 10 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 52 отзыва Красная площадь за час Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы «И конечно, обсудим Мавзолей — самое спорное сооружение Красной площади» от 4 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 746 отзывов Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея) «Мавзолей вождя окружен могилами самых ярых товарищей по партии, соратников, близких по духу и времени, захоронениями продолжателей ленинских идей в лице первых лиц советского государства» Расписание: Среда, Суббота, Воскресение от 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1 час 8 отзывов Вечерние огни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия Изучить главный символ Москвы за 60 минут Начало: На Манежной площади «Перед вами предстанут стены, башни и рубиновые звёзды Кремля, могила Неизвестного солдата и храм Василия Блаженного, Мавзолей и Лобное место» Расписание: в будние дни в 19:45 667 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 11 отзывов Обзорная пешеходная экскурсия по Москве Прогулка по историческому центру, идеально подходящая для первого свидания с городом Начало: В районе м. Китай-город «Вы оцените главные достопримечательности города: Красную площадь, храм Василия Блаженного, Большой и Малые театры, Мавзолей и другие» Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 18:00 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 27 отзывов Вокруг Кремля Увидеть и узнать всё самое интересное на Красной площади и в Александровском саду Начало: У метро Площадь Революции или Театральная «Увидите Некрополь и, конечно, мавзолей Ленина — здесь вас ждут истории о судьбах великих политиков и общественных деятелей, которые удостоились чести быть похороненными прямо у стен Кремля» Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму Узнать то, о чём не говорят в школах, не преподают в ВУЗах и стараются молчать в СМИ Начало: У памятника маршалу Жукову «Мавзолей и некрополь у кремлёвской стены» от 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 4 отзыва Мавзолей и Кремлёвский некрополь: путешествие в СССР Посетить знаковые места в сердце Москвы и погрузиться в эпоху становления Советского Союза Начало: В районе м. Охотный ряд «Вы зайдёте в мавзолей Ленина и увидите стеклянный саркофаг, в котором покоится «вождь пролетариата»» 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 3 отзыва Красная площадь: было - стало (в мини-группе) По кирпичику разобрать историю главной площади Москвы Начало: У Воскресенских ворот «Некрополь на Красной площади, включающий Мавзолей и захоронения возле Кремлёвской стены» Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00, в среду в 14:00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 179 отзывов Детская экскурсия по Красной площади - Посвящение в москвичи Погрузитесь в историю Москвы: Красная площадь ждет юных путешественников для захватывающего познания и веселой викторины Начало: Метро Театральная «Познакомимся с достопримечательностями — Спасской башней, Храмом Василия Блаженного, Лобным местом, памятником Минину и Пожарскому, Мавзолеем В» 6 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 1 отзыв Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад Первый парк и главная площадь России - узнать больше о символах страны на прогулке Начало: У касс Кремля внутри сада «Вы увидите Казанский Собор, Никольскую башню, Мавзолей и Некрополь у Кремлевской стены» Расписание: в пятницу в 18:00 550 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3.5 часа 1 отзыв Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены) Проехать на автобусе по главным местам города, погулять по Красной площади и осмотреть Кремль Начало: В гостинице Лесная Сафмар «Вы погуляете по знаменитой брусчатке, рассмотрите многоцветные купола собора Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, мавзолей Ленина, ГУМ, Исторический музей, памятник полководцу Жукову, Лобное место и Нулевой километр» Расписание: в субботу в 10:30 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 1 отзыв Красная площадь - сердце Москвы Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе) Начало: у станции метро «Охотный ряд» «Вы взглянете на самую древнюю крепость Москвы и самый нарядный собор, мавзолей и некрополь у Кремлёвской стены, памятник Минину и Пожарскому и другие известные достопримечательности» 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 18 отзывов Москва - обязательно к просмотру Составить объёмное представление о столице за 5 часов (пешком около Кремля и сити-тур на авто) Начало: в районе метро Александровский сад, Библиотека Лен... «📣 Покрасуемся на Красной площади: здесь в центре нашего внимания Мавзолей Ленина, Исторический музей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, храм Василия Блаженного и Кремль, конечно» 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Революция в Москве Пройти по местам, где происходили переломные события в истории России Начало: в районе метро Площадь Революции «Вы узнаете, как Москва стала коммунистической Меккой и как родилась идея её Каабы — Мавзолея» 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

Групповая 1.5 часа 7 отзывов Тайны Кремлевского Некрополя: мавзолей В.И. Ленина «Сложно найти человека, который не слышал о Мавзолее Ленина» Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 11:00 800 ₽ за человека