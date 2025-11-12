Мы, взрослые и дети, отправимся на познавательную прогулку-игру по ВДНХ! Перед нами, кроме знаковой Арки, павильонов-дворцов, фонтанов и аллей, «как на ладошке» окажутся Останкинская телебашня, колесо обозрения Солнце Москвы, музей Космонавтики и гостиница Космос.
Оказавшись на крупнейшей в мире выставке, вы узнаете множество исторических сюжетов, увидите такие детали декора, о которых и не догадывались!
Описание экскурсииЭто обзорная экскурсия-игра для взрослых и детей! Это познавательная и спокойная прогулка для тех, кто здесь впервые и для завсегдатаев ВДНХ. ВДНХ — это не просто крупнейшая в мире выставка, а целый город с проспектами и парками, музеями и фонтанами и роскошными павильонами в стиле дворцовой архитектуры. Во время экскурсии вы узнаете множество фактов об истории выставки и её объектах:
- как менялись названия ВДНХ и павильонов за время её существования;
- что такое смальта, шебеке, ганч, туф и морёное дерево;
• как ориентироваться с помощью разнообразных карт, макета, флюгеров и даже люков. куда сходить после экскурсии самим и где вход - свободный А также увидите:
- Арку Главного входа и главную аллею.
- Центральный павильон.
- Исторические павильоны и знаковые фонтаны.
- Останкинскую телебашню • Колесо обозрения Солнце Москвы • Музей Космонавтики и гостиницу «Космос» Детей ждут увлекательные задания, а родителей — красота, воспоминания и открытия на каждом шагу. А покушать? На ВДНХ - целый гастромир!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Арка Главного входа
Завершение: ВДНХ, павильон Космонавтика и Авиация
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
