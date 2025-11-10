Привет! Приглашаю вас на необычную прогулку по самому центру Москвы.
Почему необычную? А потому, что говорить мы будем не о Кремле и парадной архитектуре города, а о том, без чего мы не можем жить, — о воде.
Как Москву обеспечивали водой раньше? Когда у людей появился удобный доступ к воде? Почему некоторые реки упрятали под землю? Отправляемся искать ответы!
Почему необычную? А потому, что говорить мы будем не о Кремле и парадной архитектуре города, а о том, без чего мы не можем жить, — о воде.
Как Москву обеспечивали водой раньше? Когда у людей появился удобный доступ к воде? Почему некоторые реки упрятали под землю? Отправляемся искать ответы!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
- Лубянская площадь с её огромными просторами откроется для нас по-новому: мы обсудим, как она связана с первым водопроводом города
- Театральный проезд и Неглинка расскажут нам о подземной реке
- Театральная площадь покажет то единственное, что осталось от старой системы водоснабжения
- А на Охотном ряду мы вспомним старинные профессии, связанные с водой
Вы узнаете:
- как и откуда брали воду наши прапрапрародители
- какие глобальные проблемы решала Екатерина II в Москве
- за кого хотели выйти замуж московские девушки
- и многое другое
Организационные детали
Этот квест-прогулка понравится детям от 6 до 15 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 357 туристов
Я родилась и выросла в Москве. Люблю, обожаю свой город, хочу влюбить в него всех моих гостей. Умею заряжать позитивом даже в самый дождливый день и показываю те места, от которых сама без ума. Со мной будет нескучно и комфортно. А ещё я много училась и много чего знаю. Более 10 лет успешно организовываю прогулки.Задать вопрос
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Москве
Погрузитесь в историю Москвы, пройдитесь по Красной площади, Александровскому саду и узнайте секреты Китай-города. Уникальная архитектура и истории ждут вас
Начало: В районе Кремля
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 25 чел.
По центру Москвы - пешком и на автобусе
Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади
Начало: У метро "Площадь Революции" или "Театральная"
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
13 ноя в 11:30
14 ноя в 11:30
1900 ₽ за человека
Водная прогулка
Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе
Увидеть город с четырёх ракурсов: с воды, земли, из-под земли и с высоты
Начало: У метро «Киевская»
23 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
933 ₽ за человека