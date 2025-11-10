Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Привет! Приглашаю вас на необычную прогулку по самому центру Москвы.



Почему необычную? А потому, что говорить мы будем не о Кремле и парадной архитектуре города, а о том, без чего мы не можем жить, — о воде.



Как Москву обеспечивали водой раньше? Когда у людей появился удобный доступ к воде? Почему некоторые реки упрятали под землю? Отправляемся искать ответы!