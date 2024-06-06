Квесты в центре – экскурсии в Москве

Найдено 28 экскурсий в категории «Квесты в центре» в Москве, цены от 1 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Китайгородские сказки - интерактивный квест
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
51 отзыв
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад
Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
40 отзывов
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18 000 за всё до 12 чел.
Квест для детей «Переулочки Арбата»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
23 отзыва
Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы
Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы
Начало: У м. Арбатская Филевской линии
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
6 500 за всё до 5 чел.
Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
90 отзывов
Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида
Начало: У метро Китай-город
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 76006 840 за всё до 5 чел.
«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
147 отзывов
«Тайны Красной площади»: уникальный квест для детей с историческими загадками
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Начало: Около Кутафьей башни
9 июня в 13:00
10 июня в 10:00
7 200 за всё до 7 чел.
Квест-путешествие по Зарядью для детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
15 отзывов
Квест-путешествие по Зарядью для детей
Прогуляться по парку, разгадать все загадки и получить приз
Начало: ул. Варварка, 6, стр. 1
9 июня в 17:00
11 июня в 13:00
9 000 за всё до 5 чел.
Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
2 часа
15 отзывов
Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны храма
Начало: У собора Василия Блаженного
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
12 000 за всё до 7 чел.
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
54 отзыва
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду
Легко изучить памятники и символы города на интерактивной прогулке в сердце Москвы
Начало: В районе Манежной площади
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Басни Крылова на Патриарших
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
6 отзывов
Басни Крылова на Патриарших
Экскурсия-квест для детей от 6 до 12 лет и их родителей: знаменитые пруды - это не только Булгаков
Начало: В районе метро Маяковская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000 за всё до 7 чел.
Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
🚶 Пешая
скидка
5%
Квест
1.5 часа
16 отзывов
Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы
Начало: На Манежной площади
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
70006 650 за всё до 5 чел.
Детский квест по переулкам Арбата
🚶 Пешая
Квест
2 часа
10 отзывов
Детский квест по переулкам Арбата
Познакомиться со старым районом Москвы и поддаться его очарованию
Начало: Памятник Гоголю
9 июня в 17:00
10 июня в 13:00
7 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
73 отзыва
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Детский квест «Вокруг Кремля»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
8 отзывов
Детский квест-экскурсия «Вокруг Кремля» в Москве
Исследуйте тайны Кремля с детским квестом, раскрывая истории знаменитых стен и башен в игровой форме
Начало: В районе Красной площади
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
7 340 за всё до 30 чел.
Гастрономический квест «Азия в Москве»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Гастрономический квест «Азия в Москве»
Пойти в три аутентичных азиатских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Чистые пруды»
9 июня в 19:00
10 июня в 19:00
от 11 070 за всё до 4 чел.
Британская загадка Москвы
🚶 Пешая
Квест
2 часа
14 отзывов
Британская загадка Москвы
Экскурсия-квест для истинных ценителей британской культуры
Начало: Большой театр, Театральная площадь площадь
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
18 000 за всё до 15 чел.
Экскурсия-квест «Тайна Кремлевской стены»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
5 отзывов
Экскурсия-квест «Тайна Кремлевской стены»
Приключение для детей по Александровскому саду и Красной площади
Начало: Васильевский спуск
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
7 000 за всё до 6 чел.
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
15 отзывов
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Заглянуть за фасады главной улицы детства и открыть секреты из прошлого
Начало: В районе метро Охотный ряд
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 700 за всё до 7 чел.
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
🚶 Пешая
🚗 На машине
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
Совершить путешествие на «машине времени», погрузиться в прошлое Москвы и разгадать ее тайны
Начало: в районе м. Лубянка
9 июня в 16:00
11 июня в 08:00
6 600 за всё до 10 чел.
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Отыскать в центре Москвы клад и разгадать зашифрованное послание потомкам
Начало: В районе м. Китай-город
18 июня в 17:00
19 июня в 18:00
6 670 за всё до 10 чел.
Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
3 отзыва
Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах
Увлекательные истории домов и людей для ребят от 7 лет
Начало: В районе метро Маяковская
18 июня в 17:00
19 июня в 18:00
6 670 за всё до 40 чел.
Фотоквест «Необыкновенные обитатели НеЧистых прудов»
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
2 часа
16 отзывов
Фотоквест «Обитатели НеЧистых прудов» в Москве
Исследуйте тайны московских улиц, находите скрытых зверей на фасадах и обогащайте знаниями об архитектуре
Начало: Возле станции метро «Чистые пруды»
14 июня в 10:30
17 июня в 15:00
70005 950 за всё до 10 чел.
АрхДуэль: купцы vs дворяне
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2.5 часа
8 отзывов
АрхДуэль: купцы vs дворяне - интеллектуальный квест по Москве
Откройте тайны московской архитектуры в увлекательном квесте и определите, кто вы - купец или дворянин
Начало: У метро «Кропоткинская»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480 за всё до 5 чел.
Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
Открыть театральную историю Москвы, создать бутафорский реквизит и попробовать себя в роли актера
Начало: У станции Театральная/Площадь Революции
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500 за всё до 5 чел.
Городской квест «Загадки Бульварного кольца»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по Бульварному кольцу: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Москвы через увлекательные задания и встречи с прошлым на каждом шагу
Начало: У метро Пушкинская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 6 чел.
Квест «Тёмное прошлое Ивановской горки»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест «Тёмное прошлое Ивановской горки»
Детективное расследование для детей 8-14 лет в декорациях старой Москвы
Начало: Возле метро «Китай-город»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500 за всё до 10 чел.
Мобильная квест-экскурсия «Ивановская горка»
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
Мобильная квест-экскурсия «Ивановская горка»
Погрузиться в историю Китай-города и Хитровки на прогулке без гида
Начало: У метро Китай-город
Завтра в 13:00
9 июня в 08:00
1 200 за всё до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы»
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы»
Расшифровать тайные знаки на стенах и городские послания на прогулке без гида
Начало: У метро Кузнецкий мост
Завтра в 13:00
9 июня в 08:00
1 200 за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
Весело познакомиться с Красной площадью и её окрестностями и найти следы магических существ
Начало: у метро «Площадь Революции»
от 3 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Фотоквест «Необыкновенные обитатели НеЧистых прудов»
    Хотелось бы поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию "Необыкновенные обитатели Не Чистых прудах"! Были с группой школьников (10 лет). Это были
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    чудесные, насыщенные 2 часа, полные эмоций и впечатлений! Ирина оживила историю зданий своими рассказами. Прекрасно нашла общий язык с детьми, очень тактична, отлично чувствует группу, умеет привлечь и удержать внимание детей к интересным фактам. Ребята с удовольствием отвечали на все вопросы, зарабатывая небольшие призы-сувениры. Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков центра Москвы. Ирина, спасибо Вам большое, продолжайте дарить положительные эмоции от раскрытия тайн и соприкосновения с прекрасным.

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
    Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
    Мы были с детьми 9 и 14 лет на экскурсии с Анной. Несмотря на жару, нам всё понравилось. Дети многое запомнили. Спасибо большое за увлекательную прогулку вокруг Кремля!
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Басни Крылова на Патриарших
    Виктория прекрасный экскурсовод. Очень интересная и эмоцианальная подача информации, с одинаковой легкостью заинтересовала и держала внимание как детей так и взрослых. Мы в восторге!!!
  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
    Отличная экскурсия!!! Спасибо большое Анне. Я была вместе с внуками 8 лет и 14 лет. Возраст старшего,конечно, больше, чем рассчитан
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    квест, но ему было не менее итересно, чем младшему. И вообще, даже взрослым было интересно. Младший внук быстро устал, так как мы приехали в Москву на электричке, плюс было очень жарко, но Анна смогла его увлечь, подбадривала. Маршрут был интересный, после каждого рассказа о месте остановки, надо было выбрать улику, соответствующую теме полученной информации, в специальный яркий мешочек. В конце экскурсии надо было расположить все улики в последовательности отбора и выбрать три по поряковому номеру, указанному Анной. На них были цифры- код для открытия сундучка с призом. Дети были в восторге, что правильно определили код и подаркам от Анны. Еще раз огромноая благодарность Анне! Советую эту квест-экскурсию тем, у кого есть дети.

  • Л
    Любовь
    30 мая 2024
    Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
    Экскурсовод смог заинтересовать компанию из людей разных возрастов. Было интересно и детям, и взрослым. А еще было приятной неожиданностью, что нас угостили булочками собственного производства. Рекомендую в качестве семейного экскурсовода, мы все остались довольны прогулкой
  • К
    Ксения
    29 мая 2024
    «Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей
    Шикарная экскурсия! Мы заказывали данный квест для целого класса, с нами было 2 экскурсовода, без внимания не остался никто. Понравилось всем, и детям, и учителю, и родителям! Очень рекомендую!
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
    Интереснейшая экскурсия. Очень довольны, экскурсовод замечательный. Были дети разного возраста и взрослые - все довольны. Рекомендуем!
  • Е
    Евгения
    20 мая 2024
    Детский квест «Вокруг Кремля»
    Интересный маршрут, адаптированный для младших школьников, с элементами игры, загадками. Оптимально по времени проведения (1,5 ч). Очень хорош для первого
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    знакомства с Красной Площадью. Елена отлично «держала» группу (ученики 3 класса, 27 чел), детям понравилось (особенно мороженное, которое мы, по совету экскурсовода, продегустировали в ГУМе после экскурсии) 🤣. Большое спасибо!

    Интересный маршрут, адаптированный для младших школьников, с элементами игры, загадками. Оптимально по времени проведения (1,5 ч)
  • К
    Ксения
    17 мая 2024
    Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах
    Ходили на экскурсию с третьим классом. Это была первая их пешеходная экскурсия по Москве, и она превзошла наши ожидания! Елена
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    - отличный рассказчик, умеет увлечь детей. Маршрут продуман, каждый объект вплетен в канву экскурсии играми и загадками. Мы заглянули в дом Булгакова, вспомнили басни Крылова, узнали, где Пушкин венчался с Гончаровой, нашли Лукоморье и обняли древний дуб… Отзывы детей восторженные, обязательно пойдем с Еленой по другим маршрутам! Большое спасибо за экскурсию!

    Ходили на экскурсию с третьим классом. Это была первая их пешеходная экскурсия по Москве, и онаХодили на экскурсию с третьим классом. Это была первая их пешеходная экскурсия по Москве, и она

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Квесты в центре»

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  4. Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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