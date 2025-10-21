Предлагаем вам прогуляться по дышащей спокойствием старой Москве.
Вы увидите город таким, каким он был сто лет назад, полюбуетесь храмами и другими шедеврами замоскворецкой архитектуры, а заодно познакомитесь с историями тех, кто жил здесь в прошлом, и в том числе, Павла Третьякова.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание экскурсииИстория Замоскворечья восходит к XIV веку. В те времена здесь располагалась ставка монгольского хана, сюда приносили собранную по русской земле дань и присягали хану. В ходе экскурсии мы узнаем о быте и нравах московского купечества, познакомимся с шедеврами русской храмовой архитектуры. И, конечно же, вспомним одного из главных жителей Замоскворечья — Павла Третьякова. На прогулке вам предстоит узнать:
- кто такие ордынцы, толмачи и кадаши;
- как простой кузнец Никита Демидов стал богатейшим человеком своего времени;
- почему счастье Анне Тимофеевне Морозовой досталось «с боем»;
- почему православный храм назван именем Папы Римского;
- что мечтал прихватить с собой из Москвы Наполеон; А также вы услышите рассказ об удивительной истории Марфо-Мариинской обители и увидите знаменитую московскую «свечу» и храм, который называют подлинной жемчужиной Замоскворечья. Важная информация: Появилась уникальная возможность подняться на колокольню храма Воскресения в Кадашах. Услуга доступна только по запросу и за доп. плату — уточняйте у гида.
По договоренности с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храмы
- Купеческие особняки и другие достопримечательности Замоскворечья
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: На выходе из метро Полянка
Завершение: Толмачевские переулок, Третьяовская галерея
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Появилась уникальная возможность подняться на колокольню храма Воскресения в Кадашах. Услуга доступна только по запросу и за доп. плату - уточняйте у гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 150 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
21 окт 2025
Отличная экскурсия, строго по заданной теме, очень интересно и познавательно. Спасибо Екатерине!
В
Владислав
18 окт 2025
Отличный гид. Спокойно неспеша рассказывала почти о каждом здании на пути. Если надо было, заходили по пути в храмы и церкви. Очень дружелюбный и подстраивающийся под пожелания гид. С удовольствием схожу и на другие ее экскурсии.
h
hi+79099
13 окт 2025
К
Карина
12 окт 2025
K
Kdymochk
6 окт 2025
Успех любой экскурсии зависит от гида и здесь нам очень повезло с Екатериной. Увлекательное повествование, замечательный маршрут. Спасибо. Однозначно рекомендую.
Д
Дарья
6 сен 2025
Ходили на индивидуальную экскурсию с друзьями, остались очень довольны!
Катарина очень доходчиво и интересно рассказывала про интересные факты Замоскворечья, была в веселом настроении вместе с нами:)
С
Светлана
4 сен 2025
Превосходный экскурсовод Катарина! Очень интересно всё расказывает, по своему, с творчеством, а не сухо, как многие, мы очень хорошо прогулялись по Замоскворечью, неторопливо, не спеша, осмотрели дома, особняки, флигельки, про
И
Ирина
26 авг 2025
Брали экскурсию с коллегами в командировке. Гид Катарина. Из плюсов, что экскурсия только для нас, нет посторонних. Неспешно смогли пройтись по историческим местам, была возможность задавать вопросы. Показаны места, о которых ты самостоятельно не узнаешь. Прекрасно и познавательно провели время. Спасибо!
М
Михаил
13 авг 2025
Старейший район Москвы - Замоскворечье, изобилующий памятниками архитектуры абсолютно разной стилистики, хранящими свои, хочу заметить, весьма интересные истории… Экскурсия в авторстве Екатерины иллюстрирует эти истории, погружая в происходившее в данном
С
Серегина
9 авг 2025
С
Светлана
9 авг 2025
О
Ольга
9 июл 2025
Большое спасибо Екатерине за экскурсию. Время пролетело незаметно, очень интересная и увлекательная прогулка по старой Москве получилась.
С
Светлана
9 июл 2025
Экскурсия «Москва купеческая. Замоскворечье». Экскурсовод Екатерина приятная, доброжелательная. Учла все наши пожелания. Создала очень располагающую атмосферу. Много нового и интересного мы узнали. Особенно понравились рассказы про храмы, которые мы увидели.
С
Сергей
5 июл 2025
Усадьбы и храмы замоскворечья
М
Марина
27 июн 2025
Москва Замоскворечье
