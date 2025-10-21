Мои заказы

Купеческая страна - Замоскворечье

Предлагаем вам прогуляться по дышащей спокойствием старой Москве.

Вы увидите город таким, каким он был сто лет назад, полюбуетесь храмами и другими шедеврами замоскворецкой архитектуры, а заодно познакомитесь с историями тех, кто жил здесь в прошлом, и в том числе, Павла Третьякова.
5
150 отзывов
Купеческая страна - Замоскворечье
Купеческая страна - Замоскворечье
Купеческая страна - Замоскворечье
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Описание экскурсии

История Замоскворечья восходит к XIV веку. В те времена здесь располагалась ставка монгольского хана, сюда приносили собранную по русской земле дань и присягали хану. В ходе экскурсии мы узнаем о быте и нравах московского купечества, познакомимся с шедеврами русской храмовой архитектуры. И, конечно же, вспомним одного из главных жителей Замоскворечья — Павла Третьякова. На прогулке вам предстоит узнать:
  • кто такие ордынцы, толмачи и кадаши;
  • как простой кузнец Никита Демидов стал богатейшим человеком своего времени;
  • почему счастье Анне Тимофеевне Морозовой досталось «с боем»;
  • почему православный храм назван именем Папы Римского;
  • что мечтал прихватить с собой из Москвы Наполеон; А также вы услышите рассказ об удивительной истории Марфо-Мариинской обители и увидите знаменитую московскую «свечу» и храм, который называют подлинной жемчужиной Замоскворечья. Важная информация: Появилась уникальная возможность подняться на колокольню храма Воскресения в Кадашах. Услуга доступна только по запросу и за доп. плату — уточняйте у гида.

По договоренности с гидом

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храмы
  • Купеческие особняки и другие достопримечательности Замоскворечья
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: На выходе из метро Полянка
Завершение: Толмачевские переулок, Третьяовская галерея
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Появилась уникальная возможность подняться на колокольню храма Воскресения в Кадашах. Услуга доступна только по запросу и за доп. плату - уточняйте у гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 150 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
142
4
6
3
1
2
1
1
А
Анна
21 окт 2025
Отличная экскурсия, строго по заданной теме, очень интересно и познавательно. Спасибо Екатерине!
В
Владислав
18 окт 2025
Отличный гид. Спокойно неспеша рассказывала почти о каждом здании на пути. Если надо было, заходили по пути в храмы и церкви. Очень дружелюбный и подстраивающийся под пожелания гид. С удовольствием схожу и на другие ее экскурсии.
h
hi+79099
13 окт 2025
К
Карина
12 окт 2025
K
Kdymochk
6 окт 2025
Успех любой экскурсии зависит от гида и здесь нам очень повезло с Екатериной. Увлекательное повествование, замечательный маршрут. Спасибо. Однозначно рекомендую.
Д
Дарья
6 сен 2025
Ходили на индивидуальную экскурсию с друзьями, остались очень довольны!
Катарина очень доходчиво и интересно рассказывала про интересные факты Замоскворечья, была в веселом настроении вместе с нами:)
С
Светлана
4 сен 2025
Превосходный экскурсовод Катарина! Очень интересно всё расказывает, по своему, с творчеством, а не сухо, как многие, мы очень хорошо прогулялись по Замоскворечью, неторопливо, не спеша, осмотрели дома, особняки, флигельки, про
читать дальше

каждый Катарина рассказала интересную историю, открытием стал храм Усекновения главы Иоанна Предтечи, мы зашли в приход и осмотрели древние фрески, поклонились мощам Николая Чудотворца и Матроны, осмотрели колокольню, затем в ходе дружеской прогулки двинулись дальше по ходу маршрута, узнали о предпринимателе Смирнова и его знаменитой водке, которую поставляли ко двору царей и императора, особенно потрясла история колбасного короля и святого Григорьева, о его несчастной кончине, и вообще два с половиной часа прошли увлекательно и незаметно, я открыла для себя район Замоскворечья с новой стороны, и полюбила его, как москвичка, которая узнала что-то новое о частичке Москвы, всем советую Катарину, как лучшего гида и интересного рассказчика

И
Ирина
26 авг 2025
Брали экскурсию с коллегами в командировке. Гид Катарина. Из плюсов, что экскурсия только для нас, нет посторонних. Неспешно смогли пройтись по историческим местам, была возможность задавать вопросы. Показаны места, о которых ты самостоятельно не узнаешь. Прекрасно и познавательно провели время. Спасибо!
М
Михаил
13 авг 2025
Старейший район Москвы - Замоскворечье, изобилующий памятниками архитектуры абсолютно разной стилистики, хранящими свои, хочу заметить, весьма интересные истории… Экскурсия в авторстве Екатерины иллюстрирует эти истории, погружая в происходившее в данном
читать дальше

районе со времен раннего средневековья.
Екатерина неподдельно любит Замоскворечье и обладает энциклопедическими знаниями о нем.
Я абсолютно убежден, что два с половиной часа были проведены с максимальными интересом и пользой!
Однозначно могу рекомендовать данную экскурсию и экскурсовода Екатерину!
Екатерине - еще раз СПАСИБО!

С
Серегина
9 авг 2025
С
Светлана
9 авг 2025
О
Ольга
9 июл 2025
Большое спасибо Екатерине за экскурсию. Время пролетело незаметно, очень интересная и увлекательная прогулка по старой Москве получилась.
С
Светлана
9 июл 2025
Экскурсия «Москва купеческая. Замоскворечье». Экскурсовод Екатерина приятная, доброжелательная. Учла все наши пожелания. Создала очень располагающую атмосферу. Много нового и интересного мы узнали. Особенно понравились рассказы про храмы, которые мы увидели.
читать дальше

Ни один наш вопрос не остался без ответа. Обо всем подробно, со знанием материала Катя нам рассказала. И посмеялись, и в какие - то темы углубились. Так что всем советуем! Экскурсия была индивидуальная.

С
Сергей
5 июл 2025
Усадьбы и храмы замоскворечья
М
Марина
27 июн 2025
Москва Замоскворечье
Купеческая Москва
Много храмов, церквушек, тихих уютных скверов, живописных улочек.
Хотим выразить благодарность гиду Екатерине за невероятно интересную экскурсию. Увлекаткльный маршрут через дворики и улочки. Екатерина прекрасно подаёт материал, отвечает на вопросы, время пролетело на одном дыхании, не хотелось расходиться. Легко, непринужденно и от души. Спасибо огромное. Однозначно рекомендуем и экскурсию и гида.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Секреты Замоскворечья: детская экскурсия
Исследуйте старинное Замоскворечье на интерактивной экскурсии. Узнайте, как жили москвичи в прошлом, и откройте для себя скрытые уголки района
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
Завтра в 18:00
13 ноя в 15:00
7800 ₽ за всё до 10 чел.
Замоскворечье: заповедник старой Москвы
Пешая
2 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Замоскворечье: заповедник старой Москвы
Откройте для себя атмосферу Замоскворечья, где прошлое встречается с настоящим. Прогулка по улицам и переулкам, история и архитектура ждут вас
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
25 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Москва купеческая: прогулка по Замоскворечью
Пешая
2 часа
-
5%
413 отзывов
Групповая
Москва купеческая: прогулка по Замоскворечью
Начало: У павильона метро «Новокузнецкая»
15 ноя в 12:00
16 ноя в 13:00
664.10 ₽699 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве