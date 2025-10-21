А Анна Отличная экскурсия, строго по заданной теме, очень интересно и познавательно. Спасибо Екатерине!

В Владислав Отличный гид. Спокойно неспеша рассказывала почти о каждом здании на пути. Если надо было, заходили по пути в храмы и церкви. Очень дружелюбный и подстраивающийся под пожелания гид. С удовольствием схожу и на другие ее экскурсии.

K Kdymochk Успех любой экскурсии зависит от гида и здесь нам очень повезло с Екатериной. Увлекательное повествование, замечательный маршрут. Спасибо. Однозначно рекомендую.

Д Дарья Ходили на индивидуальную экскурсию с друзьями, остались очень довольны!

Катарина очень доходчиво и интересно рассказывала про интересные факты Замоскворечья, была в веселом настроении вместе с нами:)

С Светлана читать дальше каждый Катарина рассказала интересную историю, открытием стал храм Усекновения главы Иоанна Предтечи, мы зашли в приход и осмотрели древние фрески, поклонились мощам Николая Чудотворца и Матроны, осмотрели колокольню, затем в ходе дружеской прогулки двинулись дальше по ходу маршрута, узнали о предпринимателе Смирнова и его знаменитой водке, которую поставляли ко двору царей и императора, особенно потрясла история колбасного короля и святого Григорьева, о его несчастной кончине, и вообще два с половиной часа прошли увлекательно и незаметно, я открыла для себя район Замоскворечья с новой стороны, и полюбила его, как москвичка, которая узнала что-то новое о частичке Москвы, всем советую Катарину, как лучшего гида и интересного рассказчика Превосходный экскурсовод Катарина! Очень интересно всё расказывает, по своему, с творчеством, а не сухо, как многие, мы очень хорошо прогулялись по Замоскворечью, неторопливо, не спеша, осмотрели дома, особняки, флигельки, про

И Ирина Брали экскурсию с коллегами в командировке. Гид Катарина. Из плюсов, что экскурсия только для нас, нет посторонних. Неспешно смогли пройтись по историческим местам, была возможность задавать вопросы. Показаны места, о которых ты самостоятельно не узнаешь. Прекрасно и познавательно провели время. Спасибо!

районе со времен раннего средневековья.

Екатерина неподдельно любит Замоскворечье и обладает энциклопедическими знаниями о нем.

Я абсолютно убежден, что два с половиной часа были проведены с максимальными интересом и пользой!

Однозначно могу рекомендовать данную экскурсию и экскурсовода Екатерину!

Екатерине - еще раз СПАСИБО! Старейший район Москвы - Замоскворечье, изобилующий памятниками архитектуры абсолютно разной стилистики, хранящими свои, хочу заметить, весьма интересные истории… Экскурсия в авторстве Екатерины иллюстрирует эти истории, погружая в происходившее в данном

О Ольга Большое спасибо Екатерине за экскурсию. Время пролетело незаметно, очень интересная и увлекательная прогулка по старой Москве получилась.

С Светлана читать дальше Ни один наш вопрос не остался без ответа. Обо всем подробно, со знанием материала Катя нам рассказала. И посмеялись, и в какие - то темы углубились. Так что всем советуем! Экскурсия была индивидуальная. Экскурсия «Москва купеческая. Замоскворечье». Экскурсовод Екатерина приятная, доброжелательная. Учла все наши пожелания. Создала очень располагающую атмосферу. Много нового и интересного мы узнали. Особенно понравились рассказы про храмы, которые мы увидели.

Усадьбы и храмы замоскворечья