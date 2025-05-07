Индивидуальная
до 1 чел.
Купеческая страна - Замоскворечье
Начало: На выходе из метро Полянка
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 14:00
22 мая в 09:00
4000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Московские истории: экскурсия по купеческой Москве с мастер-классом
Начало: М. Третьяковская
Расписание: Дата проведения мероприятия - 31 мая с 16 до 19 часов
31 мая в 16:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Замоскворечье - симфония старого города
Начало: Встреча у выхода со станции метро «Третьяковская»
Расписание: По воскресеньям в 17:00
23 мая в 19:00
25 мая в 17:00
650 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнга7 мая 2025Спасибо Екатерине за очень интересную и подробную экскурсию по Замоскворечью.
- ЕЕвгений5 мая 2025Большое спасибо! Отличная подача, интересная экскурсия. Даже дождь не смог испортить впечатления.
- ААнжелика3 мая 2025Замечательный грамотный и позитивный экскурсовод. Интересная не скучная экскурсия. Открыла для себя много нового.
- ЮЮлия12 ноября 2024Групповая экскурсия по Замоскворечью и Третьяковская галереяПрекрасный гид, очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсия не стандартная, необычная и запоминающаяся. два часа пролетели как один миг.
- ННадежда6 ноября 2024Групповая экскурсия по Замоскворечью и Третьяковская галереяХорошая прогулка. Проблем со входом в Третьяковскую галерею не было. Экскурсовод показала несколько замечательных объектов. Из пожеланий: добавить больше исторических объектов,
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Марфо-Мариинская обитель»
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