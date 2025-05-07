Марфо-Мариинская обитель – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Марфо-Мариинская обитель» в Москве, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Купеческая страна - Замоскворечье
Пешая
2.5 часа
116 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Купеческая страна - Замоскворечье
Начало: На выходе из метро Полянка
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 14:00
22 мая в 09:00
4000 ₽ за экскурсию
Московские истории: экскурсия по купеческой Москве с мастер-классом
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Московские истории: экскурсия по купеческой Москве с мастер-классом
Начало: М. Третьяковская
Расписание: Дата проведения мероприятия - 31 мая с 16 до 19 часов
31 мая в 16:00
2000 ₽ за человека
Замоскворечье - симфония старого города
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Замоскворечье - симфония старого города
Начало: Встреча у выхода со станции метро «Третьяковская»
Расписание: По воскресеньям в 17:00
23 мая в 19:00
25 мая в 17:00
650 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инга
    7 мая 2025
    Купеческая страна - Замоскворечье
    Спасибо Екатерине за очень интересную и подробную экскурсию по Замоскворечью.
  • Е
    Евгений
    5 мая 2025
    Купеческая страна - Замоскворечье
    Большое спасибо! Отличная подача, интересная экскурсия. Даже дождь не смог испортить впечатления.
  • А
    Анжелика
    3 мая 2025
    Купеческая страна - Замоскворечье
    Замечательный грамотный и позитивный экскурсовод. Интересная не скучная экскурсия. Открыла для себя много нового.
  • Ю
    Юлия
    12 ноября 2024
    Групповая экскурсия по Замоскворечью и Третьяковская галерея
    Прекрасный гид, очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсия не стандартная, необычная и запоминающаяся. два часа пролетели как один миг.
  • Н
    Надежда
    6 ноября 2024
    Групповая экскурсия по Замоскворечью и Третьяковская галерея
    Хорошая прогулка. Проблем со входом в Третьяковскую галерею не было. Экскурсовод показала несколько замечательных объектов. Из пожеланий: добавить больше исторических объектов,
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    не религиозных. . (не все посвящены в эту тему). Или развить тему купеческой Москвы. Очень интересно было про Елизавету Федоровну (история и религии немного). Спасибо гиду

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Марфо-Мариинская обитель»

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  2. Кремль
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  5. Воробьевы Горы
  6. Китай-город
  7. Зарядье
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Никольская улица
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в мае 2025
Сейчас в Москве в категории "Марфо-Мариинская обитель" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 4000. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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