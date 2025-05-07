Групповая экскурсия по Замоскворечью и Третьяковская галерея

читать дальше не религиозных. . (не все посвящены в эту тему). Или развить тему купеческой Москвы. Очень интересно было про Елизавету Федоровну (история и религии немного). Спасибо гиду

Хорошая прогулка. Проблем со входом в Третьяковскую галерею не было. Экскурсовод показала несколько замечательных объектов. Из пожеланий: добавить больше исторических объектов,