Эта интерактивная экскурсия предлагает детям и их родителям уникальную возможность погрузиться в историю Замоскворечья.Прогулка по старинным улицам и переулкам, выполнение увлекательных заданий и открытие тайн района делают экскурсию незабываемой.Посетители узнают

о жизни москвичей в разные эпохи, решат задачки гимназистов 19 века и откроют для себя, как орлы спасли дом от разрушения. Маршрут охватывает интересные уголки района, включая купеческие дома и Стрелецкие палаты

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Замоскворечью - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а улицы и переулки района оживают благодаря зелени и солнцу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться маршрутом, хотя возможны прохладные дни и небольшие дожди. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холода и снега, но всё же остаётся доступной для посещения.

Сейчас август — это идеальное время.