Что вас ожидает

Разгадать секреты Замоскворечья

Ребята прогуляются по улицам и переулкам старинного Замоскворечья, выполняя интерактивные задания и погружаясь в тайны района. Узнают, кто населял Замоскворечье в разные века, решат задачки гимназистов 19 века, а еще выяснят:

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Старинный район в деталях: от двориков до палат

Наш маршрут охватит самые интересные уголки Замоскворечья: мы заглянем во двор купеческого дома, обнаружим солнечные часы и ошибку скульптора фонтана Адам и Ева. Рассмотрим зверей на фасаде доходного дома на Пятницкой, а с Большой Ордынки полюбуемся видом на Кремль и «живой» мост. У Третьяковской галереи вспомним знаменитых художников, а у Стрелецких палат поговорим о стрелецком сословии. Сможем подняться на колокольню Кадашёвского храма и рассмотрим его уникальные детали.

Кому подойдет экскурсия

Семьям с детьми от 6 до 12 лет, которые хотят открыть для себя один из самых старинных и колоритных районов Москвы.

Организационные детали