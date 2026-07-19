Исследуйте старинное Замоскворечье на интерактивной экскурсии. Узнайте, как жили москвичи в прошлом, и откройте для себя скрытые уголки района
Эта интерактивная экскурсия предлагает детям и их родителям уникальную возможность погрузиться в историю Замоскворечья.
Прогулка по старинным улицам и переулкам, выполнение увлекательных заданий и открытие тайн района делают экскурсию незабываемой.
Посетители узнают читать дальшеуменьшить
о жизни москвичей в разные эпохи, решат задачки гимназистов 19 века и откроют для себя, как орлы спасли дом от разрушения. Маршрут охватывает интересные уголки района, включая купеческие дома и Стрелецкие палаты
Лучшее время для экскурсии по Замоскворечью - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а улицы и переулки района оживают благодаря зелени и солнцу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться маршрутом, хотя возможны прохладные дни и небольшие дожди. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холода и снега, но всё же остаётся доступной для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Стрелецкие палаты
Храм Воскресения в Кадашах
Третьяковская галерея
Кремль
Описание экскурсии
Разгадать секреты Замоскворечья
Ребята прогуляются по улицам и переулкам старинного Замоскворечья, выполняя интерактивные задания и погружаясь в тайны района. Узнают, кто населял Замоскворечье в разные века, решат задачки гимназистов 19 века, а еще выяснят:
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Старинный район в деталях: от двориков до палат
Наш маршрут охватит самые интересные уголки Замоскворечья: мы заглянем во двор купеческого дома, обнаружим солнечные часы и ошибку скульптора фонтана Адам и Ева. Рассмотрим зверей на фасаде доходного дома на Пятницкой, а с Большой Ордынки полюбуемся видом на Кремль и «живой» мост. У Третьяковской галереи вспомним знаменитых художников, а у Стрелецких палат поговорим о стрелецком сословии. Сможем подняться на колокольню Кадашёвского храма и рассмотрим его уникальные детали.
Кому подойдет экскурсия
Семьям с детьми от 6 до 12 лет, которые хотят открыть для себя один из самых старинных и колоритных районов Москвы.
Организационные детали
Начало экскурсии у метро Новокузнецкая, окончание у метро Третьяковская
Возможен подъем на колокольню Храма Воскресения в Кадашах за отдельную плату 150 рублей с человека (наличными)
Экскурсия рассчитана на участников 7-13 лет
Экскурсию возможно провести для школьной группы, но некоторые объекты доступны для групп не больше 10-12 человек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода из метро Новокузнецкая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 712 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Светлана, я аккредитованный московский гид, участник многих экскурсионных и городских проектов. Приглашаю вас на интересные и познавательные экскурсии! Я покажу вам Москву такой, какой её знаю читать дальшеуменьшить
и люблю. Мои экскурсии — это «живые» истории Москвы прошлого и настоящего. Мои экскурсии — это интересные детали. Мои экскурсии — это живой диалог, смех и новые открытия. Я мечтаю, чтобы изучение родного города стало любимым хобби всех детей и взрослых. Уверена, что порадую вас своими авторскими маршрутами. До встречи на улицах Москвы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
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3
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–
1
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Влад
Интересная получилась прогулка. дети были увлечены, взрослым теперь есть о чем поразмыслить. Формат очень удобный, пешая прогулка комфортная в любую погоду и не более 3700 шагов, подача материала великолепная, многое запоминается быстро, четко и с визуальными примерами перед глазами. Присутствует юмор, остроумие и главное логика повествования серьезных исторических аспектов. Рекомендкю.
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Наталья
Очень понравилась экскурсия со Светланой. Интересно было и мне и 8летнему внуку. Чудесные места с прекрасным гидом! Рекомендую
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Е
Елена
Провели сегодня экскурсию по Замоскворечью со Светланой. Большой спасибо. Все спокойно размеренно информативно. Ребенку очень понравилось.
Светлана
Ответ организатора:
Елена, очень приятно! Была рада с вами познакомиться и погулять
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М
Матвей
Хорошая экскурсия, рекомендую!!!
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М
Марина
Вчера были на экскурсии с замечательным гидом Светланой. Дети узнали много нового. Было познавательно и совсем не скучно. Взрослым экскурсия понравилась ещё больше. Хотя мы и жители Москвы, но узнали много нового. Спасибо большое!
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А
Анастасия
Спасибо за экскурсию! Все прошло отлично!
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