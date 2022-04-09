Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия

Изучить старинный купеческий район, переместиться в прошлое и решить задачки 19 века

Индивидуальная
Готовы исследовать один из самых колоритных районов старой Москвы? На интерактивной прогулке мы пройдем переулками Замоскворечья, побываем у Стрелецких палат и огненного храма, отыщем зверей на фасаде старинного дома и заберемся на колокольню.

Ребята будто на машине времени перенесутся в прошлое и через интересные задания откроют историю города.
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
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Что вас ожидает

Разгадать секреты Замоскворечья

Ребята прогуляются по улицам и переулкам старинного Замоскворечья, выполняя интерактивные задания и погружаясь в тайны района. Узнают, кто населял Замоскворечье в разные века, решат задачки гимназистов 19 века, а еще выяснят:

  • какое молоко пили все уличные собаки в Москве
  • зачем Репин ходил в Третьяковку
  • как писатель Булгаков отомстил литературному критику
  • как орлы спасли дом от разрушения
  • откуда берутся названия московских улиц
  • кто такие «кадаши» и где можно найти пропавшие храмы Замоскворечья
  • почему три главные дороги сходятся в одной точке

Старинный район в деталях: от двориков до палат

Наш маршрут охватит самые интересные уголки Замоскворечья: мы заглянем во двор купеческого дома, обнаружим солнечные часы и ошибку скульптора фонтана Адам и Ева. Рассмотрим зверей на фасаде доходного дома на Пятницкой, а с Большой Ордынки полюбуемся видом на Кремль и «живой» мост. У Третьяковской галереи вспомним знаменитых художников, а у Стрелецких палат поговорим о стрелецком сословии. Сможем подняться на колокольню Кадашёвского храма и рассмотрим его уникальные детали.

Кому подойдет экскурсия

Семьям с детьми от 6 до 12 лет, которые хотят открыть для себя один из самых старинных и колоритных районов Москвы.

Организационные детали

  • Начало экскурсии у метро Новокузнецкая, окончание у метро Третьяковская
  • Возможен подъем на колокольню Храма Воскресения в Кадашах за отдельную плату 150 рублей с человека (наличными)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у выхода из метро Новокузнецкая
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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