И Ирина Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом читать дальше доходит до Петра, затем разворачивается, входит в Водоотводный канал, проходит мимо ГЭС-2 и возвращается к Лужкову мосту. Всё приключение - 1 час 10 минут. Вот только заявленный аудиогид рассказывает об истории Москвы в целом и зациклен минут на 40. Ну т. е. экскурсию мы почти 2 раза прослушали. В экскурсии нет "посмотрите налево - посмотрите направо". Только общая история Москвы.

К кораблику вопросов нет. Классный! Плоский кораблик (и не один) ходит от Лужкова моста по Водоотводному каналу, выходит в Москву-реку, проходит мимо Кремля и ХХС,

К Кожухова Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом Все очень понравилось. Замечательный маршрут. Единственное замечание: не слышали аудио гид из-за шума мотора

Д Дмитрий Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом Содержание аудиогида вообще не в тему и больше раздражает. К тому же запись успевает проигрывать два раза.

Шум мотора перекрывает голос аудиогида

Е Елена Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом Было бы хорошо если бы были приспособления для стекла которые помогли бы очистить от запотевания А то клиенты кто паточками кто чем протираю чтобы увидеть хоть что нибудь

Ю Юлия Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом Очень интересный маршрут, не стандартный!

Но очень хотелось услышать информацию о тех местах, которые видно с кораблика, а не общую информацию о Москве

Как в Санкт-Петербурге, вам рассказывают непосредственно о том, что вы видите

Спасибо за экскурсию!

И Ирина Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом Очень понравилась экскурсия

Н Наталья Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом Очень хорошо уютно с рассказом поплавали по каналам увидели Кремль, Зарядье, Храм Христа Спасителя и кучу красивых зданий в центре. Прогулка заняла час, с едой и водой можно. Рекомендую!

Ш Шибаева Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом Стало ветрено, пошли в закрытое помещение а там вообще нет такого вида как с улицы. Окно открыть можно только одно а из окон вообще не так всё объекты смотрятся

Ю Юлия Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом На этой экскурсии была уже второй раз. В День города особенно приятно увидеть его с воды.

Маршрут нравится аутентичностью. И он менее стандартный, чем остальные.

Рекомендую и гостям, и жителям города.

М Мариам Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом Всё было очень круто,мы успели увидеть много красивых мест и это всё останется в моей памяти навсегда 🌸