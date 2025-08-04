Мои заказы

Лужков мост – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Лужков мост» в Москве, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Купеческая страна - Замоскворечье
Пешая
2.5 часа
140 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Начало: На выходе из метро Полянка
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
4000 ₽ за всё до 20 чел.
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
На теплоходе
1.5 часа
56 отзывов
Водная прогулка
В тренде
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Завтра в 11:15
19 сен в 11:15
1300 ₽ за человека
Квест-экскурсия от Третьяковки до ГЭС-2: «В погоне за унесёнными ветром»
Пешая
2 часа
1 отзыв
Квест
до 6 чел.
Начало: Фонтан «Вдохновение», Лаврушинский переулок (м. Тр...
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
6900 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 августа 2025
    Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
    Плоский кораблик (и не один) ходит от Лужкова моста по Водоотводному каналу, выходит в Москву-реку, проходит мимо Кремля и ХХС,
    доходит до Петра, затем разворачивается, входит в Водоотводный канал, проходит мимо ГЭС-2 и возвращается к Лужкову мосту. Всё приключение - 1 час 10 минут. Вот только заявленный аудиогид рассказывает об истории Москвы в целом и зациклен минут на 40. Ну т. е. экскурсию мы почти 2 раза прослушали. В экскурсии нет "посмотрите налево - посмотрите направо". Только общая история Москвы.
    К кораблику вопросов нет. Классный!

  • К
    Кожухова
    10 июля 2025
    Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
    Все очень понравилось. Замечательный маршрут. Единственное замечание: не слышали аудио гид из-за шума мотора
  • Д
    Дмитрий
    6 июля 2025
    Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
    Содержание аудиогида вообще не в тему и больше раздражает. К тому же запись успевает проигрывать два раза.
    Шум мотора перекрывает голос аудиогида
  • Е
    Елена
    2 мая 2025
    Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
    Было бы хорошо если бы были приспособления для стекла которые помогли бы очистить от запотевания А то клиенты кто паточками кто чем протираю чтобы увидеть хоть что нибудь
  • Ю
    Юлия
    9 октября 2024
    Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
    Очень интересный маршрут, не стандартный!
    Но очень хотелось услышать информацию о тех местах, которые видно с кораблика, а не общую информацию о Москве
    Как в Санкт-Петербурге, вам рассказывают непосредственно о том, что вы видите
    Спасибо за экскурсию!
  • И
    Ирина
    18 сентября 2024
    Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
    Очень понравилась экскурсия
  • Н
    Наталья
    12 сентября 2024
    Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
    Очень хорошо уютно с рассказом поплавали по каналам увидели Кремль, Зарядье, Храм Христа Спасителя и кучу красивых зданий в центре. Прогулка заняла час, с едой и водой можно. Рекомендую!
  • Ш
    Шибаева
    10 сентября 2024
    Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
    Стало ветрено, пошли в закрытое помещение а там вообще нет такого вида как с улицы. Окно открыть можно только одно а из окон вообще не так всё объекты смотрятся
  • Ю
    Юлия
    9 сентября 2024
    Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
    На этой экскурсии была уже второй раз. В День города особенно приятно увидеть его с воды.
    Маршрут нравится аутентичностью. И он менее стандартный, чем остальные.
    Рекомендую и гостям, и жителям города.
  • М
    Мариам
    3 сентября 2024
    Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
    Всё было очень круто,мы успели увидеть много красивых мест и это всё останется в моей памяти навсегда 🌸
  • М
    Максим
    18 августа 2024
    Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
    Из плюсов хорошая организация поездки; не сажают лишних пассажиров как на некоторых других подобных экскурсиях, т. е. каждая компания сидит
    за своим столиком и никого лишнего к ним для заполнения не подсаживают; раздвижная крыша теплохода - когда начался дождь её оперативно закрыли и открыли заново когда он закончился. Из минусов: плохо слышно аудиогида; аудиогид даёт общую информацию о Москве, а хотелось бы чтобы рассказывали о тех местах которые в данный момент проплываем

