Индивидуальная
до 20 чел.
Купеческая страна - Замоскворечье
Начало: На выходе из метро Полянка
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
4000 ₽ за всё до 20 чел.
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Завтра в 11:15
19 сен в 11:15
1300 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия от Третьяковки до ГЭС-2: «В погоне за унесёнными ветром»
Начало: Фонтан «Вдохновение», Лаврушинский переулок (м. Тр...
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
6900 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 августа 2025Плоский кораблик (и не один) ходит от Лужкова моста по Водоотводному каналу, выходит в Москву-реку, проходит мимо Кремля и ХХС,
- ККожухова10 июля 2025Все очень понравилось. Замечательный маршрут. Единственное замечание: не слышали аудио гид из-за шума мотора
- ДДмитрий6 июля 2025Содержание аудиогида вообще не в тему и больше раздражает. К тому же запись успевает проигрывать два раза.
Шум мотора перекрывает голос аудиогида
- ЕЕлена2 мая 2025Было бы хорошо если бы были приспособления для стекла которые помогли бы очистить от запотевания А то клиенты кто паточками кто чем протираю чтобы увидеть хоть что нибудь
- ЮЮлия9 октября 2024Очень интересный маршрут, не стандартный!
Но очень хотелось услышать информацию о тех местах, которые видно с кораблика, а не общую информацию о Москве
Как в Санкт-Петербурге, вам рассказывают непосредственно о том, что вы видите
Спасибо за экскурсию!
- ИИрина18 сентября 2024Очень понравилась экскурсия
- ННаталья12 сентября 2024Очень хорошо уютно с рассказом поплавали по каналам увидели Кремль, Зарядье, Храм Христа Спасителя и кучу красивых зданий в центре. Прогулка заняла час, с едой и водой можно. Рекомендую!
- ШШибаева10 сентября 2024Стало ветрено, пошли в закрытое помещение а там вообще нет такого вида как с улицы. Окно открыть можно только одно а из окон вообще не так всё объекты смотрятся
- ЮЮлия9 сентября 2024На этой экскурсии была уже второй раз. В День города особенно приятно увидеть его с воды.
Маршрут нравится аутентичностью. И он менее стандартный, чем остальные.
Рекомендую и гостям, и жителям города.
- ММариам3 сентября 2024Всё было очень круто,мы успели увидеть много красивых мест и это всё останется в моей памяти навсегда 🌸
- ММаксим18 августа 2024Из плюсов хорошая организация поездки; не сажают лишних пассажиров как на некоторых других подобных экскурсиях, т. е. каждая компания сидит
