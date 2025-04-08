Водоотводный канал – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Водоотводный канал» в Москве, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Москва купеческая: Замоскворечье
Пешая
2 часа
154 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Москва купеческая: Замоскворечье
Начало: На выходе из СТ.М. Новокузнецкая
Расписание: По субботам и воскресеньям в 13:00
26 апр в 13:00
27 апр в 13:00
800 ₽ за человека
По центру Москвы на катере «Стремительный» с капитаном, на 1-7 человек
На катере
3 часа
28 отзывов
Водная прогулка
По центру Москвы на катере «Стремительный» с капитаном, на 1-7 человек
Начало: Москва, ул. Судостроительная, д. 50 стр. 3
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 990 ₽ за экскурсию
День победы с просмотром салюта с теплохода от причала «Третьяковский»
На теплоходе
2 часа 18 минут
1 отзыв
Водная прогулка
День победы с просмотром салюта с теплохода от причала «Третьяковский»
Начало: Причал "Третьяковский" (сектор "A")
Расписание: 9 сентября в 21:20.
9 мая в 20:30
2990 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    8 апреля 2025
    Москва купеческая: Замоскворечье
    очень было интересно, несмотря на прохладную погоду, экскурсия выдалась увлекательной гид супер!
  • О
    Ольга
    6 апреля 2025
    Москва купеческая: Замоскворечье
    Прекрасная экскурсия. Очень красиво и познавательно! Обязательно захочется пройти по этому маршруту ещё раз самому и зайти во все храмы.
  • Д
    Дмитрий
    11 сентября 2024
    По центру Москвы на катере «Стремительный» с капитаном, на 1-7 человек
    Отличная прогулка и незабываемые впечатление. Счастливы были и дети и взрослые. Но надо брать шампанского немного побольше😁нам не хватило,так как мометы и виды которые заслуживают праздчного настроения🥂
  • В
    Виталий
    1 июля 2024
    По ночной Москве на катере «Шустрый» без капитана
    Это было действительно так, как описано: только наша компания, катер и ночная Москва в нашем распоряжении на 3 часа. Перед
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    отправкой был проведён максимально подробный инструктаж, поэтому прогулка прошла без эксцессов. Катер в управлении очень прост, но при этом он совсем не тихоходный - при желании можно неплохо разогнаться) Двигатель, как оказалось, довольно шумный. Поговорить на полном ходу затруднительно. Пожалели, что не взяли с собой колонку - так бы хоть музыку послушали. В любом случае виды ночной Москвы принесли массу удовольствия. Под конец прогулки у нас закончилось топливо - инструктор оперативно доставил нам канистру и помог заправиться, после чего мы благополучно добрались до места назначения. Никаких дополнительных денег за это не попросили, так что мы были даже рады попасть в такую забавную ситуацию. Буду рекомендовать друзьям, прогулка оставила только приятные впечатления.

  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    По ночной Москве на катере «Шустрый» без капитана
    Все очень понравилось. Спасибо большое. Мы с женой провели замечательные 3 часа на катере шустрый.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Водоотводный канал»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Москва купеческая: Замоскворечье
  2. По центру Москвы на катере «Стремительный» с капитаном, на 1-7 человек
  3. День победы с просмотром салюта с теплохода от причала «Третьяковский»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Воробьевы Горы
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Александровский сад
  8. Никольская улица
  9. Патриаршие пруды
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в апреле 2025
Сейчас в Москве в категории "Водоотводный канал" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 25 990. Туристы уже оставили гидам 183 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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