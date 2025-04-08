Мини-группа
до 1 чел.
Москва купеческая: Замоскворечье
Начало: На выходе из СТ.М. Новокузнецкая
Расписание: По субботам и воскресеньям в 13:00
26 апр в 13:00
27 апр в 13:00
800 ₽ за человека
Водная прогулка
По центру Москвы на катере «Стремительный» с капитаном, на 1-7 человек
Начало: Москва, ул. Судостроительная, д. 50 стр. 3
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 990 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
День победы с просмотром салюта с теплохода от причала «Третьяковский»
Начало: Причал "Третьяковский" (сектор "A")
Расписание: 9 сентября в 21:20.
9 мая в 20:30
2990 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина8 апреля 2025очень было интересно, несмотря на прохладную погоду, экскурсия выдалась увлекательной гид супер!
- ООльга6 апреля 2025Прекрасная экскурсия. Очень красиво и познавательно! Обязательно захочется пройти по этому маршруту ещё раз самому и зайти во все храмы.
- ДДмитрий11 сентября 2024По центру Москвы на катере «Стремительный» с капитаном, на 1-7 человекОтличная прогулка и незабываемые впечатление. Счастливы были и дети и взрослые. Но надо брать шампанского немного побольше😁нам не хватило,так как мометы и виды которые заслуживают праздчного настроения🥂
- ВВиталий1 июля 2024По ночной Москве на катере «Шустрый» без капитанаЭто было действительно так, как описано: только наша компания, катер и ночная Москва в нашем распоряжении на 3 часа. Перед
- ААлексей19 мая 2024По ночной Москве на катере «Шустрый» без капитанаВсе очень понравилось. Спасибо большое. Мы с женой провели замечательные 3 часа на катере шустрый.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Водоотводный канал»
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