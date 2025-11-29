Квест-экскурсия по сердцу старой Москвы, где за фасадами особняков скрываются запутанные семейные тайны, забытые связи и неожиданные повороты истории. Вам предстоит распутать эту цепочку и взглянуть на первых русских предпринимателей под новым углом.
Нас ждут старинные газгольдеры завода «Арма», дом графа Разумовского и роскошный Демидовский дворец.
Нас ждут старинные газгольдеры завода «Арма», дом графа Разумовского и роскошный Демидовский дворец.
Описание квестаГородской детектив в декорациях старой Москвы Это не экскурсия в привычном понимании, а настоящий квест, в ходе которого участники пройдут улочками старой Москвы, где за фасадами особняков скрываются запутанные семейные тайны, забытые связи и неожиданные повороты истории. Еще каких-нибудь 200 лет назад назад в этой части города располагались гороховые поля. Потом здесь начали селиться очень богатые и знатные фамилии: Демидовы, Разумовские, фон Дервиз. Каждый дом имеет свою историю, каждая семья – хранит свою тайну. Мы окунёмся в мир старинных московских переулков и познакомимся с их неординарными обитателями. Участники смогут взглянуть на первых русских предпринимателей новым взглядом. На экскурсии мы:
- увидим кирпичные газгольдеры завода «Арма», отлично сохранившиеся с середины XIX века;
- осмотрим уникальный образец деревянного классицизма конца XVIII века — Дом графа Разумовского, который уцелел во время нашествия Наполеона;
- оценим изящество Храма Вознесения Господня на Гороховом поле, построенного при участии Демидовых;
- посетим школу акварели Сергея Андрияки — настоящий готический замок на границе Басманной и Немецкой слобод;
- завершим экскурсию у Демидовского дворца — пожалуй, одного из самых роскошных особняков Москвы конца XVIII века. Нас ждёт живой маршрут, ведущий через исторические улицы, загадки, которые раскрываются по ходу движения, и роли, в которых легко почувствовать себя героем настоящего городского детектива. Важная информация: На старте вас будет ждать ведущий, который расскажет небольшую предысторию, вручит вам карту и первое задание. Команда продвигается по маршруту самостоятельно. Ведущий остается с вами до конца игры, дает дополнительные задания и помогает, если что-то не получается.
Ежедневно с 9:00 и до 19:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Завод «Арма»
- Дом графа Разумовского (ул. Казакова)
- Храм Вознесения Господня на Гороховом поле
- Школа акварели Сергея Андрияки
- Демидовский дворец
Что включено
- Услуги гида - ведущего
- Карта и другой реквизит для прохождения квеста
- Фото на память
Что не входит в цену
- Услуги актера - рекомендуем для больших групп и групп с детьми
- Услуги профессионального фотографа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нижний Сусальный пер. 5с2
Завершение: Сад им. Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 и до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- На старте вас будет ждать ведущий, который расскажет небольшую предысторию, вручит вам карту и первое задание
- Команда продвигается по маршруту самостоятельно. Ведущий остается с вами до конца игры, дает дополнительные задания и помогает, если что-то не получается
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
Золотое кольцо: Суздаль, Владимир, Ярославль и Ростов Великий (на выбор)
Начало: Москва, станция метро Римская, выход №2
29 ноя в 07:15
6 дек в 07:30
4290 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экскурсия с фотографом: Золотая миля и Пречистенка в Москве
Откройте для себя красоту Москвы и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях с экскурсии по Золотой миле и Пречистенке
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 10:30
27 ноя в 10:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 6 чел.
Детективный квест «Клад Соньки Золотой Ручки»
Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, разгадывая тайны вместе с легендарным сыщиком. Найдите клад Соньки Золотой Ручки, проходя испытания и открывая секреты
Начало: В районе метро Китай-Город
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.