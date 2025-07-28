Групповая
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
Начало: СТ.М. Библиотека им. Ленина
Расписание: По четвергам в 16:30, по воскресеньям в 12:30.
24 авг в 12:30
28 авг в 16:30
900 ₽ за человека
-
10%
Квест
до 5 чел.
Городская квест-экскурсия: «Сергей Есенин. Город, где я любил» (без гида)
Начало: Пушкинская площадь, Экскурсия начнется у памятника...
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
1350 ₽
1500 ₽ за человека
-
5%
Квест
до 7 чел.
Квест-экскурсия «Алое золото Курской»
Начало: Нижний Сусальный пер. 5с2
Расписание: Ежедневно с 9:00 и до 19:00
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
5700 ₽
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 июля 2025Великолепный экскурсовод, прекрасный рассказчик, настоящий профессионал. Мы второй раз на экскурсии у Андрея и снова это яркий и запоминающийся опыт. С огромной благодарностью к Андрею и организаторам чудесной экскурсии.
- ААнастасия28 июля 2025Очень познавательная экскурсия!
- ААнжелика26 июля 2025Отличный экскурсовод, интересно и захватывающе рассказывал, даже дождь не сильно помешал экскурсии.
- ЕЕкатерина18 июля 2025Благодарность гиду Андрею за интересную экскурсию. Прошлись по уже знакомым улицам, но заново открыла для себя историю Москвы.
- ЛЛариса7 июля 2025Очень нравятся экскурсии с Андреем: абсолютно все) Любое путешествие с этим гидом будет информативным, познавательным и незабываемым! Рекомендую!))
- ИИрина23 июня 2025Спасибо, все очень понравилось.
- ММарион16 июня 2025Было очень интересно! Мне понравилось. Экскурсовод, видно что с темой хорошо знаком.
- ЕЕлена21 мая 2025Замечательная экскурсия! Экскурсовод Андрей очень интересно и увлекательно все рассказывал. Два часа пролетели незаметно.
Единственное, я потом уже поняла, маршрут не
- ЮЮлия19 мая 2025Все понравилось. Все отлично. Гид понравился.
