Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

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«Легенды Дворцов Подземных: в поисках наследия храма Христа Спасителя»

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
О Московском метрополитене сложено бесчисленное множество легенд, одну из которых мы с вами и будем исследовать сегодня.

Каждый горожанин непременно, хотя бы единожды, слышал о том, что стены Московского метро 🚇 декорированы элементами каменного наследия величайшего московского храма – Храма Христа Спасителя.

История 📖 этой необыкновенной святыни не лишена множества тайн и загадок, которые мы с вами и будем расследовать в стенах метрополитена.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚇Метро
  • 🏛История и архитектура
  • Подземная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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«Легенды Дворцов Подземных: в поисках наследия храма Христа Спасителя»
«Легенды Дворцов Подземных: в поисках наследия храма Христа Спасителя»
В поисках пропавших сокровищМы познакомимся с основными вехами судьбы Храма Христа Спасителя, выясним какие виды камня были использованы в декоре этого храма, узнаем, что происходило в процессе разборки облицовки этого величественного строения и попробуем предположить, где могли существовать склады мрамора, снятого со стен храма. Мы услышим городские легенды о присутствии каменного наследия храма в оформлении интерьеров станций Московского метрополитена.
Ознакомимся с версиями на тему того, в каких именно частях интерьера конкретных станций он может присутствовать, согласно авторитетному мнению историков, искусствоведов и архитекторов. Прогуливаясь по подземным дворцам, мы подивимся тому, что наш Метрополитен, кроме прочего, представляет собой ещё и роскошную палеонтологический экспозицию, обнаружим в мраморной облицовке станций необыкновенные ископаемые организмы, возраст которых превышает 250 миллионов лет, и точно установим как всё это связано с Наутилусом. Подземные храмыПутешествие по метрогороду, мы выясним почему станции метро 🚇 называют подземными храмами; определим причину существования совершенно дублирующих друг друга линий и разузнаем отчего тереть чьи-то носы «на счастье» Минздрав не рекомендует. Мы познакомимся с самыми вероятными, среди станций метро, претендентами на присутствие в их оформлении каменного наследия Храма Христа Спасителя; разберёмся, от чего исчезают торшеры из станционных залов.
Внимательно рассмотрим и пересчитаем все виды каменной резьбы у лавочек, которые, определённо, имеют некое отношение к прежнему Храму Христа Спасителя, убедившись в необыкновенной противоречивости всей информации о них; увидим чудесные мозаики, созданные непередаваемо большой ценой и познакомимся с архитекторами, создававшими одну из самых роскошных станций Московского метрополитена. А напоследок, нам откроется тайна того, какие здания в Москве совершенно точно скрывают в своём наружном и внутреннем оформлении мраморные элементы великого храма. Важно знать• Обращаем Ваше внимание на тот факт, что экскурсия ⛳ проводится только в общедоступных помещениях Московского метрополитена, не распространяясь на помещения технического назначения;
  • Экскурсия проводится с использованием радиогидов. Для вашего комфорта мы рекомендуем иметь при себе собственные наушники.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Радиогиды
Что не входит
  • Проезд (возьмите с собой проездной или заранее купленный билет)
  • Личные расходы
Начало
🚩 У павильона ст. м. «Кропоткинская».
Место завершения
🏁 Станция метро «Новокузнецкая».
«Легенды Дворцов Подземных: в поисках наследия храма Христа Спасителя»
«Легенды Дворцов Подземных: в поисках наследия храма Христа Спасителя»
«Легенды Дворцов Подземных: в поисках наследия храма Христа Спасителя»
«Легенды Дворцов Подземных: в поисках наследия храма Христа Спасителя»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лера Б.
Лера Б.
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