Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

В поисках пропавших сокровищМы познакомимся с основными вехами судьбы Храма Христа Спасителя, выясним какие виды камня были использованы в декоре этого храма, узнаем, что происходило в процессе разборки облицовки этого величественного строения и попробуем предположить, где могли существовать склады мрамора, снятого со стен храма. Мы услышим городские легенды о присутствии каменного наследия храма в оформлении интерьеров станций Московского метрополитена.

Ознакомимся с версиями на тему того, в каких именно частях интерьера конкретных станций он может присутствовать, согласно авторитетному мнению историков, искусствоведов и архитекторов. Прогуливаясь по подземным дворцам, мы подивимся тому, что наш Метрополитен, кроме прочего, представляет собой ещё и роскошную палеонтологический экспозицию, обнаружим в мраморной облицовке станций необыкновенные ископаемые организмы, возраст которых превышает 250 миллионов лет, и точно установим как всё это связано с Наутилусом. Подземные храмыПутешествие по метрогороду, мы выясним почему станции метро 🚇 называют подземными храмами; определим причину существования совершенно дублирующих друг друга линий и разузнаем отчего тереть чьи-то носы «на счастье» Минздрав не рекомендует. Мы познакомимся с самыми вероятными, среди станций метро, претендентами на присутствие в их оформлении каменного наследия Храма Христа Спасителя; разберёмся, от чего исчезают торшеры из станционных залов.

Внимательно рассмотрим и пересчитаем все виды каменной резьбы у лавочек, которые, определённо, имеют некое отношение к прежнему Храму Христа Спасителя, убедившись в необыкновенной противоречивости всей информации о них; увидим чудесные мозаики, созданные непередаваемо большой ценой и познакомимся с архитекторами, создававшими одну из самых роскошных станций Московского метрополитена. А напоследок, нам откроется тайна того, какие здания в Москве совершенно точно скрывают в своём наружном и внутреннем оформлении мраморные элементы великого храма. Важно знать• Обращаем Ваше внимание на тот факт, что экскурсия ⛳ проводится только в общедоступных помещениях Московского метрополитена, не распространяясь на помещения технического назначения;