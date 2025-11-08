Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Лихие, бандитские, свободные, крутые — как только не называют 90-е. В этот стремительный период в стране изменилось буквально всё: строй, экономика, рынок и даже язык. В поисках артефактов той эпохи мы с вами прогуляемся по Старому Арбату и его переулкам времён 90-х. И узнаем, какие приметы времени уже стали историей, а какие живы до сих пор.