Лихие, бандитские, свободные, крутые — как только не называют 90-е. В этот стремительный период в стране изменилось буквально всё: строй, экономика, рынок и даже язык. В поисках артефактов той эпохи мы с вами прогуляемся по Старому Арбату и его переулкам времён 90-х. И узнаем, какие приметы времени уже стали историей, а какие живы до сих пор.
Маршрут экскурсии пролегает по Старому Арбату. И эта улица была выбрана нами не случайно. Мы изучим её как зеркало, отражающее перемены того времени.
Вы узнаете:
- Как период великих изменений в нашей стране начался с похорон
- Свидетелем каких самых важных политических событий 90-х были Новый и Старый Арбат
- Как зарождалась частная торговля, кто такие челноки и прабабушка нынешних маркетплейсов
- Какие революционные изменения сейчас кажутся всем нам чем-то обыденным
- Почему в жизнь людей 90-х пришла перчинка в виде сексуальных свобод
- Откуда пошло первое негосударственное коммерческое радиовещание, как появились первые музыкальные радиостанции и в наш лексикон пришло слово диджей
- Как возникла знаменитая стена Цоя на Арбате музыке 90-х, о роке, попсе и, конечно, блатном шансоне
- Где жила ясновидящая Джуна и вспомним как в 90-е наша страна дружно погружалась в психологический транс с экстрасенсами.
- Откуда в наш лексикон пришли слова «крыша», «сходняк» и многие другие
- На чём зарабатывали первые капиталы коммерсанты 90-х, откуда пришли слова «новые русские», мода на малиновые пиджаки и барсетки
Организационные детали
- Экскурсия пешая, пожалуйста, одевайтесь по погоде. Не забудьте взять барсетку, малиновый пиджак и пейджер — шутим) лучше возьмите зонт на случай дождя
- Просим обратить особое внимание: наша экскурсия строго 18+, не допускается присутствие на экскурсии детей младше 18 лет. Просим отнестись с пониманием, гид может попросить у вас паспорт для подтверждения возраста
в воскресенье в 12:00
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Место начала и завершения?
У метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 38308 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга, и всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её
Галина
8 ноя 2025
Мне нравятся экскурсии от данной команды гидов. И выбор экскурсии был обусловлен именно организаторами.
Экскурсоводом была Ирина. Ей удалось погрузить нас в 90-е годы, вспомнить черты и особенности того десятилетия, посмотреть на известные и ранее неизвестные факты с учетом политических, экономических и социальных особенностей того времени.
Светлана
5 окт 2025
Спасибо Ирине за ностальгические воспоминания по 90-м)
С
Светлана
22 июн 2025
Экскурсия понравилась, в особенности харизматичный рассказ Ирины - экскурсовода. Достаточно неплохо знаю эту эпоху, но всё равно удалось узнать некоторые новые факты для себя. Экскурсия длилась 2 часа, время прошло быстро (хоть и был небольшой дождь). Надеюсь, что в скором времени появится экскурсия про криминальную Россию 90-х - 00-х:)
