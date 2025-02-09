Что вас ожидает

Театральная площадь. Вспомним указ Петра Великого и историю новогодних праздников. Поблизости находится гостиница Метрополь, где отмечали Новый год купцы и фабриканты.

Большой театр. Вы услышите историю универмага «Мюр и Мерилиз» и узнаете, какие подарки можно было в нём приобрести.

Дом Благородного собрания, где отмечали Новый год дворяне. Поднявшись по Большой Дмитровке, вы увидите здание Нового Манежа и узнаете, как оно было связано с праздничной иллюминацией.

Кузнецкий мост. Вас ждёт выставка дизайнерских ёлок под открытым небом, дом, на котором появилась первая световая реклама в Москве, и перекрёсток, где под Новый год установили необычный светофор.

Камергерский переулок. Вы услышите историю легендарного МХТ и архитектора Фёдора Шехтеля.

Тверская улица. Я расскажу, когда её украсили первые гирлянды электрических лампочек и какими огнями переливалась улица Горького в советское время.

Тверская площадь. Поговорим о том, как она изменилась и сравним с фото из прошлого.

Тверской бульвар с протяжёнными световыми тоннелями. Я расскажу о современных технологиях и приёмах для монтажа новогодних конструкций.

Пушкинская площадь. Мы рассмотрим красочные украшения и завершим экскурсию.

Организационные детали