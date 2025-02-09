Экскурсия по новогодней Москве подарит уникальную возможность сравнить современные световые решения с историческими фотографиями. Участники узнают о трансформации традиций празднования Нового года среди разных сословий.
Маршрут включает посещение Театральной площади, Большого театра, Кузнецкого моста и других знаковых мест. Протяжённость маршрута составляет 3.5 км, что делает его доступным для детей старше 12 лет
5 причин купить эту экскурсию
- 🎆 Уникальные световые инсталляции
- 📸 Исторические фотографии
- 🎭 Театральная площадь и Большой театр
- 🏛 Дом Благородного собрания
- 🌟 Современные дизайнерские ёлки
Что можно увидеть
- Театральная площадь
- Большой театр
- Дом Благородного собрания
- Кузнецкий мост
- Камергерский переулок
- Тверская улица
- Тверская площадь
- Тверской бульвар
- Пушкинская площадь
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Театральная площадь. Вспомним указ Петра Великого и историю новогодних праздников. Поблизости находится гостиница Метрополь, где отмечали Новый год купцы и фабриканты.
Большой театр. Вы услышите историю универмага «Мюр и Мерилиз» и узнаете, какие подарки можно было в нём приобрести.
Дом Благородного собрания, где отмечали Новый год дворяне. Поднявшись по Большой Дмитровке, вы увидите здание Нового Манежа и узнаете, как оно было связано с праздничной иллюминацией.
Кузнецкий мост. Вас ждёт выставка дизайнерских ёлок под открытым небом, дом, на котором появилась первая световая реклама в Москве, и перекрёсток, где под Новый год установили необычный светофор.
Камергерский переулок. Вы услышите историю легендарного МХТ и архитектора Фёдора Шехтеля.
Тверская улица. Я расскажу, когда её украсили первые гирлянды электрических лампочек и какими огнями переливалась улица Горького в советское время.
Тверская площадь. Поговорим о том, как она изменилась и сравним с фото из прошлого.
Тверской бульвар с протяжёнными световыми тоннелями. Я расскажу о современных технологиях и приёмах для монтажа новогодних конструкций.
Пушкинская площадь. Мы рассмотрим красочные украшения и завершим экскурсию.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 3.5 км.
- Рекомендую экскурсию для детей старше 12 лет (младшим будет тяжело столько ходить и воспринимать сложный материал).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1915 туристов
Люблю историю Москвы, стараюсь находить новые, неизвестные широкой публике факты и рассказывать небанальные истории. Считаю, что экскурсовод должен быть отчасти актёром, что экскурсия должна давать положительные эмоции, вызывать улыбки, а
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
9 фев 2025
Замечательная экскурсия!!! Несмотря на то, что я была одна, экскурсия состоялась, т. е. получилась индивидуальная. Спасибо ДМитрию, он согласился перенести время пораньше. Всё отлично, узнала много нового и про празднование Нового года и про Москву. Очень полезно!
Н
Наталья
24 янв 2025
Экскурсовод очень увлеченно рассказывает. Хорошо запоминается. Прошлись по красивым новогодним улицам, про часть из которых я даже не знала, что они украшены. Хорошо,что пошли с гидом. Посоветовал, где побывать ещё. Твердая пятерка)
Виктория
19 янв 2025
Очень интересная экскурсия с историческими фото Москвы!
Параллельно с основной тематикой мягко вплетаются различные истории о местах, людях и событиях.
Спасибо!
Александр
18 янв 2025
Все супер, спасибо большое за экскурсию.
Мария
16 янв 2025
Отличная экскурсия. Очень профессиональный гид. Все было интересно и познавательно. Узнали многое про Москву, увидели, как она красиво украшена на новогодние праздники. Рекомендую.
О
Ольга
11 янв 2025
Замечательная экскурсия, очень интересно. Гид рассказывает все подробно, показывает фото и иллюстрации, отвечает на вопросы.
Oksana
6 янв 2025
Чудесная экскурсия! Благодарю Дмитрия за чудесный маршрут, красивые локации, узнали много новой информации о праздновании Нового года в нашей стране в разные эпохи! Новогоднее настроение было создано на все Новогодние праздники!
Юлия
4 янв 2025
Экскурсия очень понравилась, во всем. Маршрут составлен насыщенно, спасибо гиду Дмитрию, интересный рассказ и грамотная речь, очень оценили ретрофото локаций где останавливались. Получили новые впечатления и освежили старые.
Ю
Юрий
3 янв 2025
Отличная экскурсия! Очень легкая, непринужденная прогулка по украшенному центру Москвы. Да еще и с ненавязчивым повествованием. Самое то! Спасибо.
