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Вас ждёт прогулка по живописным переулкам, связанным с судьбами великих писателей и поэтов.



Маяковский, Достоевский, Тютчев, Фет, Пастернак — мы вспомним их произведения и поговорим о жизненных перипетиях, полных трагических событий и глубоких переживаний. А здания на маршруте станут своеобразной ариадновой нитью по внутреннему миру наших героев.