Вас ждёт прогулка по живописным переулкам, связанным с судьбами великих писателей и поэтов.
Маяковский, Достоевский, Тютчев, Фет, Пастернак — мы вспомним их произведения и поговорим о жизненных перипетиях, полных трагических событий и глубоких переживаний. А здания на маршруте станут своеобразной ариадновой нитью по внутреннему миру наших героев.
Маяковский, Достоевский, Тютчев, Фет, Пастернак — мы вспомним их произведения и поговорим о жизненных перипетиях, полных трагических событий и глубоких переживаний. А здания на маршруте станут своеобразной ариадновой нитью по внутреннему миру наших героев.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Особняк Тургеневых-Боткиных, в котором рос основоположник российской клинической медицины Сергей Боткин и его сестра Мария, ставшая женой великого русского лирика Афанасия Фета.
- «Дом трёх муз», где проживали музы трёх поэтов — Валерия Брюсова, Владимира Маяковского и Луи Арагона.
- Остатки усадьбы Куманиных, в которой часто гостил Фёдор Достоевский.
- Особняк, где появился на свет поэт Дмитрий Веневитинов.
- Дом, в котором получил первую собственную жилую площадь Владимир Маяковский — миниатюрную «комнатёнку-лодочку».
- Кооператив «Военный строитель», у которого стоял в ожидании своей последней любви и музы Борис Пастернак.
- Усадьбу Гагариных-Тютчевых, построенную на основе палат 17 века бояр Милославских.
Вы узнаете:
- Почему Пастернак и Маяковский, поначалу признанные лучшими советскими писателями, в конце жизни были доведены до отчаяния.
- За что был приговорен к расстрелу Достоевский и как каторга закончилась его женитьбой.
- Почему Фета лишили дворянского титула и как он прогнал «музу взашею», сделавшись агрономом-хозяином.
- Почему Маяковский писал стихи «лесенкой».
- Какой великий русский поэт работал дипломатом, а стихи писал лишь в свободное от службы время.
- Какой советский бард так старательно вживался в образ узников — героев своих песен — что появилась легенда о том, что он полжизни провел в сталинских лагерях.
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на участников старше 14 лет.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 58 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Алия, я профессиональный гид. Люблю копаться в исторических фактах, находить неожиданные повороты событий и открывать интересных личностей. Люблю Москву с её тихими улочками и громкими именами. Приглашаю вас на мои душевные и увлекательные экскурсии.Задать вопрос
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