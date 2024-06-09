За каждым успешным мужчиной стоит великая женщина

Прогулка по Москве с рассказом о музах, подругах, вдохновительницах
Это рассказ о женщинах, которые были рядом со знаменитыми мужчинами. В них сочетались сила и смелость, хрупкость и нежность. Они умели подсказывать, но не давить, быть опорой, но не терять себя.

Вы узнаете, кто спас Булгакова от морфия, что забрала с собой в Рим жена Шаляпина и кем была первая супруга Плевако — монашкой или учительницей.
За каждым успешным мужчиной стоит великая женщина
За каждым успешным мужчиной стоит великая женщина
За каждым успешным мужчиной стоит великая женщина
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по живописным улицам Москвы и широким площадям, заглянете в уютные дворики, рассмотрите особняки, усадьбы и дома разных архитектурных стилей. Увидите памятники Шаляпину, Михалкову и Булгакову, музей Чайковского, доходный дом Плевако и другие локации.

Я расскажу вам истории судеб — трогательные, весёлые, печальные:

  • Почему баронесса Надежда фон Мекк почти 14 лет финансировала Чайковского, сколько лет длилась их переписка и кто из них решил никогда не встречаться лично
  • Кто они — музы Максима Горького: жена законная, жена гражданская и железная Мура, которую считали агентом иностранной разведки
  • Почему Елена Булгакова оставила успешного и обеспеченного мужа и поклялась добиться публикации «Мастера и Маргариты»
  • Как итальянская балерина Иола Торнаги познакомилась с Фёдором Шаляпиным и какую роль она сыграла в его карьере
  • Что важного сделала для Театра на Таганке и Юрия Любимова актриса Людмила Целиковская

Организационные детали

Экскурсию можно провести и в другие дни. Детали уточняйте в переписке.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Баррикадная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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