Это рассказ о женщинах, которые были рядом со знаменитыми мужчинами. В них сочетались сила и смелость, хрупкость и нежность. Они умели подсказывать, но не давить, быть опорой, но не терять себя. Вы узнаете, кто спас Булгакова от морфия, что забрала с собой в Рим жена Шаляпина и кем была первая супруга Плевако — монашкой или учительницей.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Москве

Татьяна Ваш гид в Москве

Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по живописным улицам Москвы и широким площадям, заглянете в уютные дворики, рассмотрите особняки, усадьбы и дома разных архитектурных стилей. Увидите памятники Шаляпину, Михалкову и Булгакову, музей Чайковского, доходный дом Плевако и другие локации.

Я расскажу вам истории судеб — трогательные, весёлые, печальные:

Почему баронесса Надежда фон Мекк почти 14 лет финансировала Чайковского, сколько лет длилась их переписка и кто из них решил никогда не встречаться лично

Кто они — музы Максима Горького: жена законная, жена гражданская и железная Мура, которую считали агентом иностранной разведки

Почему Елена Булгакова оставила успешного и обеспеченного мужа и поклялась добиться публикации «Мастера и Маргариты»

Как итальянская балерина Иола Торнаги познакомилась с Фёдором Шаляпиным и какую роль она сыграла в его карьере

Что важного сделала для Театра на Таганке и Юрия Любимова актриса Людмила Целиковская

Организационные детали

Экскурсию можно провести и в другие дни. Детали уточняйте в переписке.