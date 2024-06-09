Это рассказ о женщинах, которые были рядом со знаменитыми мужчинами. В них сочетались сила и смелость, хрупкость и нежность. Они умели подсказывать, но не давить, быть опорой, но не терять себя.
Вы узнаете, кто спас Булгакова от морфия, что забрала с собой в Рим жена Шаляпина и кем была первая супруга Плевако — монашкой или учительницей.
Вы узнаете, кто спас Булгакова от морфия, что забрала с собой в Рим жена Шаляпина и кем была первая супруга Плевако — монашкой или учительницей.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы прогуляетесь по живописным улицам Москвы и широким площадям, заглянете в уютные дворики, рассмотрите особняки, усадьбы и дома разных архитектурных стилей. Увидите памятники Шаляпину, Михалкову и Булгакову, музей Чайковского, доходный дом Плевако и другие локации.
Я расскажу вам истории судеб — трогательные, весёлые, печальные:
- Почему баронесса Надежда фон Мекк почти 14 лет финансировала Чайковского, сколько лет длилась их переписка и кто из них решил никогда не встречаться лично
- Кто они — музы Максима Горького: жена законная, жена гражданская и железная Мура, которую считали агентом иностранной разведки
- Почему Елена Булгакова оставила успешного и обеспеченного мужа и поклялась добиться публикации «Мастера и Маргариты»
- Как итальянская балерина Иола Торнаги познакомилась с Фёдором Шаляпиным и какую роль она сыграла в его карьере
- Что важного сделала для Театра на Таганке и Юрия Любимова актриса Людмила Целиковская
Организационные детали
Экскурсию можно провести и в другие дни. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Баррикадная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 126 туристов
Я Татьяна, аккредитованный гид. Приглашаю всех желающих на пешеходные экскурсии: познакомиться с интересными историями, увлекательными сюжетами, а главное — с судьбами жителей столицы и в прошлом, и в настоящем. Жизнь каждого человека — это книга. Загляните в неё, узнайте факты из биографий знаменитых людей, пройдите по уютным переулочкам, нарядным улицам, живописным бульварам. Добро пожаловать!Задать вопрос
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