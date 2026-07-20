На правах фэна, хореографа и человека, побывавшего на двух концертах Майкла Джексона, я быстро и легко обучу вас секретам его танца и лунной походки. Поделюсь, как столкнулся с творчеством великого артиста и стоял в 2 метрах от легенды. А также расскажу о старой Москве, которую знаю с детства.
Описание мастер-класса
Это будет прогулка-танец-стендап (да-да, всё сразу — и всё с удовольствием). Я раскрою секреты лунной походки Майкла Джексона и познакомлю с классической хореографией — под открытым небом, с драйвом и рассказами о старинной Москве. Я знаю каждый её уголок, ведь родился и вырос здесь. Пройдём по атмосферному Гоголевскому бульвару и мистическим дворикам Арбата и, конечно, потанцуем.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Гоголевском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 100 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гиллон — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 2486 туристов
Я диктор Первого канала, ведущий, хореограф, режиссёр. Я — единственный коренной житель Арбата, рассказывающий о своём уникальном районе. Родился в коммунальной квартире в арбатских двориках. Окончил Московское хореографическое училище, музыкальную
Входит в следующие категории Москвы
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