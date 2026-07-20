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школу, Московский государственный университет культуры и искусств. Моя стендап-прогулки уникальны тем, что я повествую от первого лица. Рассказываю о своих великих педагогах и известных людях, которые жили вокруг меня. Конечно, касаюсь и тайн старой Москвы. Арбата! Показываю своим гостям самобытные точки в городе, о которых никто, кроме местных жителей, не знает. Касаюсь литературы и литературных персонажей, в частности Булгакова и его произведений. Вас ждут воспоминания и тайны старинной Москвы!