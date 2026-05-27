Маленькая Франция в сердце Москвы

От храма Святого Людовика до старинных усадеб и скрытых двориков
На прогулке по Басманному району Москва откроется вам с неожиданной стороны. Готический доходный дом и лицей А. Дюма, бывший приют и издательство… Вы отыщете французский след в архитектуре и культуре города, а также в биографии его знаменитых жителей. Проследите путь французской общины и узнаете о её судьбе в России.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Доходный дом Первого Российского страхового общества, построенный по проекту Л. Н. Бенуа
  • Усадьбу Растопчина — генерал-губернатора Москвы во время наполеоновского нашествия
  • Приют «Убежище святой Дарьи»
  • Католический храм Святого Людовика
  • Здание действующего французского лицея имени А. Дюма
  • Усадьбу Афанасия Григорьева
  • Телефонную станцию
  • Милютинский переулок
  • Усадьбу А. Ф. Елировой, где сегодня находятся Французский институт, издательство и французское каре (внутренний дворик)
  • Бывший католический храм Петра и Павла
  • Готический доходный дом Феттер и Гинкель 1915 года
  • Дом Страхового общества «Россия» 1902 года
  • Сретенский бульвар

Вы узнаете:

  • Как французы появились и жили в Москве
  • Почему храм Святого Людовика находится именно здесь и как с ним связана семья Растопчина
  • Как переплетались судьбы французов с русской аристократией (на примере истории графа Октавия де Кенсона и Дарьи Одоевской)
  • Кто основал французский лицей имени Александра Дюма, зачем он был нужен и как устроено обучение там сегодня
  • Какую роль сыграл Афанасий Григорьев в восстановлении послепожарной Москвы
  • Что печатали раньше и что печатают сейчас во французском издательстве
  • Как А. Я. Милютин, истопник при Петре I, построил здесь фабрику, а к концу 18 века превратил её в одну из крупнейших шёлковых мануфактур Москвы
  • Что стало с католическим храмом Петра и Павла после 1917 года
  • Кто такой академик живописи Е. Лансере и чем интересна его династия
  • Какую роль сыграл Николя Легран в реконструкции Москвы 1775 года и как с его именем связаны Водоотводный канал, регулярные площади и Бульварное кольцо

После экскурсии можно заглянуть в уютное кафе и завершить прогулку чашкой кофе с настоящим французским круассаном.

Организационные детали

Для экскурсии используется беспроводная система Retekess с наушниками.

в понедельник и пятницу в 11:00, 15:00 и 19:00, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00 и 19:00, в среду в 11:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 11:00, 15:00 и 19:00, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00 и 19:00, в среду в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 438 туристов
Я аккредитованный гид по Москве. Люблю свой город, его шумные площади и тихие переулочки. Люблю наблюдать, как меняется город, как растёт и развивается, как многовековая история уживается в гармонии с современностью и прогрессом. Обо всём этом и многом другом я обязательно вам расскажу!

