Самый грандиозный вид общественного транспорта Москвы Сегодня мы без сомнения назовём так великолепный Московский метрополитен. На протяжении всего XX века его инфраструктура совершенствовалась и поражала воображение горожан.

И удивительным в нашем метро 🚇 считалось решительно всё — и оформление станционных залов, рождённое необыкновенным полётом фантазии выдающихся советских архитекторов, и восторгающее своей роскошью каменное убранство его стен, и новаторский подход в деле его конструирования, и обилие загадок, скрывающихся в его недрах.

Но время не стоит на месте и наш метрополитен динамично развивается вместе с ним, всё также неутомимо удивляя нас своими новациями.