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Машина времени в Московском метро — самые неожиданные факты

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
В течении нашей захватывающей экскурсии 🧭 мы познакомимся с самыми передовыми станциями военных лет, подивимся неожиданной тематике оформления подземных дворцов, убедимся в том, что с точки зрения технологичности нашего метрополитена мы несомненно оказались «впереди планеты всей» и выясним, какие ключевые особенности нашей подземки так существенно отличают её от метрополитенов мира.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Машина времени в Московском метро — самые неожиданные факты
Машина времени в Московском метро — самые неожиданные факты

Что вы увидите

  • Московское метро
Самый грандиозный вид общественного транспорта Москвы Сегодня мы без сомнения назовём так великолепный Московский метрополитен. На протяжении всего XX века его инфраструктура совершенствовалась и поражала воображение горожан.
И удивительным в нашем метро 🚇 считалось решительно всё — и оформление станционных залов, рождённое необыкновенным полётом фантазии выдающихся советских архитекторов, и восторгающее своей роскошью каменное убранство его стен, и новаторский подход в деле его конструирования, и обилие загадок, скрывающихся в его недрах.
Но время не стоит на месте и наш метрополитен динамично развивается вместе с ним, всё также неутомимо удивляя нас своими новациями.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Радиогиды.
Что не входит
  • Будьте внимательны, стоимость проезда не входит в стоимость экскурсии.
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 В центре зала ст. м. «Автозаводская».
Место завершения
🏁 Ст. м. «Савёловская» Большой кольцевой линии.
Машина времени в Московском метро — самые неожиданные факты
Машина времени в Московском метро — самые неожиданные факты
Машина времени в Московском метро — самые неожиданные факты
Машина времени в Московском метро — самые неожиданные факты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лера Б.
Лера Б.
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