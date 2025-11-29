Всё ещё полагаете, что автоспорт — сложный и недоступный для большинства вид досуга? На профессиональных симуляторах SMP Esports вы ощутите драйв и скорость реальных гонок в безопасной среде и под руководством эксперта.
Каждый заезд — это новые впечатления, уверенность за рулём и яркие эмоции для семейного досуга или корпоративного мероприятия.
Описание мастер-класса
Наши симуляторы очень похожи на болиды: руление, торможение и повороты ощущаются как в реальной гонке. Даже если вы никогда не сидели за рулём, мы научим контролировать автомобиль, выбирать оптимальную траекторию вождения и ставить рекорды скорости — без риска для себя и техники.
Всё лучшее в мире автоспорта
- Инструктаж и экспертные советы по вождению
- Онлайн-гонка на болиде Формула 1 или других авто в режиме городского заезда, дрифта или соревнования на скорость
- Профессиональное оборудование: рулевые базы Simagic Alpha с Direct Drive, коробка передач и ручной тормоз, педали Simagic P1000, мониторы 49″ с частотой 165 Гц
- Огромный выбор игр и режимов: Steam-аккаунты с Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione, Assetto Corsa Evo, rFactor2, WRC, CarX, EA Formula-1 24, Dirt 2.0, BeamNG.drive, Automobilista 2, Le Mans Ultimate
Мастер-класс включает
- Подробный инструктаж (~30 минут) и постоянную помощь администратора
- Настройку симуляторов под ваш стиль вождения
- Гонки в одиночном режиме или совместный заезд с друзьями (~1 час)
Организационные детали
- Симуляторы рассчитаны на участников ростом от 135 см
- С вами будет один из обученных администраторов нашего клуба
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Смоленская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Наша компания предлагает гонщикам и командам большой выбор вариантов по аренде автомобилей и симуляторов для участия в соревнованиях или проведения тренировочных программ. Среди проектов компании — производство и сборка спортпрототипа BR03,
