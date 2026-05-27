Интерактивная экскурсия и мастер-класс в Москве «Малина в шоколаде»

Вот вы заходите на настоящую шоколадную фабрику, где воздух пахнет какао и ванилью, и начинается магия. Сначала вы разберётесь, как и из чего готовят любимый многими шоколадный десерт. А потом отправите замороженную малину на глазировочной ленте под шоколадный водопад — и можно сразу есть. Процесс, от которого улыбка не сходит с лица.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Вы посетите шоколадную фабрику, увидите оборудование для производства шоколада и создания вкуснейших драже и конфет из ягод.

Узнаете всё о шоколаде. Погрузитесь в историю какао-деревьев, увидите настоящие какао-бобы и узнаете, как они превращаются в белый шоколад.

Изучите информацию о малине: как её выращивают, замораживают и как она попадает на фабрику.

Поучаствуете в мастер-классе. Под руководством ведущего приготовите десерт: будете выкладывать замороженную малину на глазировочную ленту, которая транспортирует ягоды под обливку шоколадом, подхватывать их и есть в своей удовольствие.

Организационные детали