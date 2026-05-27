Интерактивная экскурсия и мастер-класс в Москве «Малина в шоколаде»

Вот вы заходите на настоящую шоколадную фабрику, где воздух пахнет какао и ванилью, и начинается магия. Сначала вы разберётесь, как и из чего готовят любимый многими шоколадный десерт.
А потом отправите замороженную малину на глазировочной ленте под шоколадный водопад — и можно сразу есть. Процесс, от которого улыбка не сходит с лица.
Описание мастер-класса
Вы посетите шоколадную фабрику, увидите оборудование для производства шоколада и создания вкуснейших драже и конфет из ягод.
Узнаете всё о шоколаде. Погрузитесь в историю какао-деревьев, увидите настоящие какао-бобы и узнаете, как они превращаются в белый шоколад.
Изучите информацию о малине: как её выращивают, замораживают и как она попадает на фабрику.
Поучаствуете в мастер-классе. Под руководством ведущего приготовите десерт: будете выкладывать замороженную малину на глазировочную ленту, которая транспортирует ягоды под обливку шоколадом, подхватывать их и есть в своей удовольствие.
Организационные детали
- В стоимость входит: интерактивная экскурсия, дегустация шоколада и конфет из замороженной малины в шоколаде, мастер-класс
- Приготовленный десерт можно съесть на месте в любом количестве
- Дети до 12 лет — только в сопровождении взрослых
- С вами будет один из членов нашей команды
in subботу и воскресенье в 13:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Шоссе Энтузиастов»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2212 туристов
Мы знаем про шоколад практически всё! И хотим поделиться с вами этими знаниями, у нас вы попробуете сделать шоколад самостоятельно, на всех этапах мы будем помогать вам делать шоколад из настоящих какао-бобов!
Входит в следующие категории Москвы
