Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

Москва – один из крупнейших мегаполисов мира с чрезвычайно развитой транспортной системой, а в качестве самой грандиозной части этой системы, вне всяких сомнений, следует упоминать именно Московский метрополитен.

На протяжении нашей экскурсии 🧭 мы прогуляемся по несравненным лабиринтам подземного города – крупнейшего, по своей сути, музея мира, который, кроме прочего, является одним из старейших непрерывно функционирующих видов общественного транспорта Столицы ⭐️ познакомимся с необыкновенными сокровищами, которые бережно хранят эти стены; увидим самые красивые 🤩 станции Московского метрополитена; поговорим об истории 📖 создания общественного транспорта в Москве; узнаем, почему систему климата нашего метро 🚇 следует считать поистине уникальной и непременно выясним, какие тайны хранит, без сомнения, лучший Метрополитен мира.