Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

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«Метро – город контрастов. Обзорная экскурсия»

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
«Метро – город контрастов.

Обзорная экскурсия»
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🕵️Квест
  • 🎄На новый год!
  • Подземная
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🌃Ночная
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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«Метро – город контрастов. Обзорная экскурсия»
«Метро – город контрастов. Обзорная экскурсия»
Москва – один из крупнейших мегаполисов мира с чрезвычайно развитой транспортной системой, а в качестве самой грандиозной части этой системы, вне всяких сомнений, следует упоминать именно Московский метрополитен.
На протяжении нашей экскурсии 🧭 мы прогуляемся по несравненным лабиринтам подземного города – крупнейшего, по своей сути, музея мира, который, кроме прочего, является одним из старейших непрерывно функционирующих видов общественного транспорта Столицы ⭐️ познакомимся с необыкновенными сокровищами, которые бережно хранят эти стены; увидим самые красивые 🤩 станции Московского метрополитена; поговорим об истории 📖 создания общественного транспорта в Москве; узнаем, почему систему климата нашего метро 🚇 следует считать поистине уникальной и непременно выясним, какие тайны хранит, без сомнения, лучший Метрополитен мира.
Что входит
  • Для Вашего комфорта экскурсия проводится с использованием радиогидов.
Что не входит
  • Будьте внимательны, стоимость проезда не входит в стоимость экскурсии.
Начало
🚩 Ст. м. «Комсомольская» Сокольнической линии.
Место завершения
🏁 Ст. м. «Площадь Революции».
«Метро – город контрастов. Обзорная экскурсия»
«Метро – город контрастов. Обзорная экскурсия»
«Метро – город контрастов. Обзорная экскурсия»
«Метро – город контрастов. Обзорная экскурсия»

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лера Б.
Лера Б.
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