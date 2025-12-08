Прокатиться по легендарным станциям в компании гида из 2099 года
Знакомьтесь — Наталья, гостья из будущего! Она прибыла из далёкого 2099 года, чтобы провести для вас экскурсию по московскому метро. Это будет путешествие, стирающее границы веков.
Вы ощутите дух ушедших эпох на легендарных станциях, узнаете о великих победах и тайнах архитекторов. И увезёте с собой не только фотографии, но и важные исторические артефакты.
Описание экскурсии
Немного о вашем гиде
Меня зовут Наталья. Я живу в 2099 году и работаю гидом в Московском институте времени под руководством Н. Н. Петрова — одного из создателей машины времени. Наш институт разработал уникальный маршрут: путешествие по пространственно-временному континууму московского метро. Благодаря технологиям моего времени мы покажем вам самые красивые и значимые станции. Нам предстоит не раз пройти через квантовый временной туннель, но не волнуйтесь — современные разработки позволяют делать это многократно без последствий для организма.
Что вас ожидает
Вы не просто увидите московскую подземку, а ощутите дух разных десятилетий. Маршрут пройдёт через несколько пластов истории.
В числе первых советских пассажиров — народных депутатов, передовиков производства и простых москвичей — вы посетите станции «Кропоткинскую» и «Охотный ряд».
Вместе с гостями столицы вы приобщитесь к богатой культуре народов Советского Союза, любуясь убранством станций «Театральная», «Киевская» и «Новослободская»
Вы разделите всеобщую радость первых свершений, воплощённых в облике «Маяковской», и гордость за великие победы, навсегда вписанные в грандиозный масштаб «Комсомольской»
И главное: вы привезёте из этого путешествия не только яркие впечатления и уникальные фотографии, но и важные исторические артефакты.
По возвращении в наше время вы можете почувствовать небольшое головокружение или лёгкую ностальгию по ушедшим эпохам. Это нормальная реакция. Чтобы быстро восстановить организм, рекомендуем пить больше жидкости — лучше всего в тёплой, дружеской обстановке, за обсуждением увиденных чудес.
Организационные детали
Участники экскурсии получат индивидуальные квантовые приёмники и одноразовые наушники стоимостью 90 ₽ (оплачиваются отдельно). Можете воспользоваться своими проводными наушниками со штекером 3,5 мм.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 2882 туристов
Я филолог, актриса театра и кино, аттестованный гид по Москве и Московской области, аккредитованный гид московского Метрополитена. Экскурсии объединяют две мои главные страсти: любовь к Москве и игру, поэтому в читать дальше
прогулках по столице я предлагаю гостям включиться в игру, во взаимодействие. Нетривиальный подход к подаче материала — основа моих экскурсионных маршрутов, а опыт, полученный на съёмочной площадке, помогает создавать оригинальные фотографии.
Отзывы и рейтинг
Е
Елена
8 дек 2025
Давно хотела побывать на экскурсии в метр. Узнали много нового о нашем метро. Очень необычная подача информации, 2,5 часа пролетели незаметно. Нам всем очень понравилась гид Наталья, и экскурсия. Спасибо.