Знакомьтесь — Наталья, гостья из будущего! Она прибыла из далёкого 2099 года, чтобы провести для вас экскурсию по московскому метро. Это будет путешествие, стирающее границы веков. Вы ощутите дух ушедших эпох на легендарных станциях, узнаете о великих победах и тайнах архитекторов. И увезёте с собой не только фотографии, но и важные исторические артефакты.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Немного о вашем гиде

Меня зовут Наталья. Я живу в 2099 году и работаю гидом в Московском институте времени под руководством Н. Н. Петрова — одного из создателей машины времени. Наш институт разработал уникальный маршрут: путешествие по пространственно-временному континууму московского метро. Благодаря технологиям моего времени мы покажем вам самые красивые и значимые станции. Нам предстоит не раз пройти через квантовый временной туннель, но не волнуйтесь — современные разработки позволяют делать это многократно без последствий для организма.

Что вас ожидает

Вы не просто увидите московскую подземку, а ощутите дух разных десятилетий. Маршрут пройдёт через несколько пластов истории.

В числе первых советских пассажиров — народных депутатов, передовиков производства и простых москвичей — вы посетите станции «Кропоткинскую» и «Охотный ряд» .

. Вместе с гостями столицы вы приобщитесь к богатой культуре народов Советского Союза, любуясь убранством станций «Театральная», «Киевская» и «Новослободская»

Вы разделите всеобщую радость первых свершений, воплощённых в облике «Маяковской» , и гордость за великие победы, навсегда вписанные в грандиозный масштаб «Комсомольской»

, и гордость за великие победы, навсегда вписанные в грандиозный масштаб И главное: вы привезёте из этого путешествия не только яркие впечатления и уникальные фотографии, но и важные исторические артефакты.

По возвращении в наше время вы можете почувствовать небольшое головокружение или лёгкую ностальгию по ушедшим эпохам. Это нормальная реакция. Чтобы быстро восстановить организм, рекомендуем пить больше жидкости — лучше всего в тёплой, дружеской обстановке, за обсуждением увиденных чудес.

Организационные детали

Участники экскурсии получат индивидуальные квантовые приёмники и одноразовые наушники стоимостью 90 ₽ (оплачиваются отдельно). Можете воспользоваться своими проводными наушниками со штекером 3,5 мм.