Пройти специальными дорогами, чтобы привести жизнь к балансу, и узнать, какая аура у перекрёстков
В центре Москвы есть волшебный треугольник, который, если по нему правильно пройти, гармонизирует жизнь человека. Он называется треугольником любви, денег и власти — треугольником гармонии.
К нему мы и отправимся! Пока вы будете прогуливаться, я расскажу, что означают линии на нашем пути, почему Чехов хотел сжечь универмаг и снос какого памятника ознаменовал крах тоталитаризма.
К нему мы и отправимся! Пока вы будете прогуливаться, я расскажу, что означают линии на нашем пути, почему Чехов хотел сжечь универмаг и снос какого памятника ознаменовал крах тоталитаризма.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На прогулке вы насладитесь красотами центральных улиц и переулков, узнаете секреты торговли 18 века, проследите за тончайшими переплетениями человеческих судеб и загадаете заветное желание. А я расскажу:
- Какая городская планировка максимально стабильна с точки зрения энергетики и чем особенны по ауре перекрёстки
- Возле каких башен Кремля устраивали купель в Крещение, а возле каких загадывали желания
- Где в Москве концентрируется наиболее мощная энергия
- Чьи истории любви видели стены знаменитого дома на Тверской и кто осуществлял фейсконтроль по заселению новых жильцов в это здание
- Кого обвенчал католический священник, не зная, что идёт съёмка фильма
- Почему племянницу Станиславского называли женщиной с арбузом
- Какая улица неоднократно меняла имидж, пройдя этапы сосредоточения мастерских и монастырских подворий
- Почему Чехов предлагал в шутку сжечь магазин «Мюр и Мерелиз»
- Снос какого памятника стал апофеозом крушения тоталитарного режима и его символов
- Имя какого святого сохраняло сооружения Москвы от взрывов
- Какой сюжет лежал в основе судебного разбирательства над Саввой Мамонтовым
Организационные детали
За 2,5 часа мы пройдём 3 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Охотный ряд»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 116 туристов
Путешествуя, человек становится счастливее. Предлагаю отправиться на прогулку по Москве, городу бесконечной красоты! Красоты архитектуры зданий и храмов, переплетений человеческих судеб и эпох. Пройдёмся вместе тропами легендарных личностей и литературных героев, увидим нашу столицу и музыкальной, и криминальной, и романтичной, и мистической, но всегда невероятно женственно-притягательной. Я счастлива, что имея высшее медицинское образование, исполнила новую мечту — стала гидом Москвы! Искренне ваша Маргарита.
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