Треугольник гармонии Москвы

Пройти специальными дорогами, чтобы привести жизнь к балансу, и узнать, какая аура у перекрёстков

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Ответы на вопросы
В центре Москвы есть волшебный треугольник, который, если по нему правильно пройти, гармонизирует жизнь человека. Он называется треугольником любви, денег и власти — треугольником гармонии.

К нему мы и отправимся! Пока вы будете прогуливаться, я расскажу, что означают линии на нашем пути, почему Чехов хотел сжечь универмаг и снос какого памятника ознаменовал крах тоталитаризма.
Треугольник гармонии Москвы
Треугольник гармонии Москвы
Треугольник гармонии Москвы
Треугольник гармонии Москвы
Треугольник гармонии Москвы
Треугольник гармонии Москвы
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На прогулке вы насладитесь красотами центральных улиц и переулков, узнаете секреты торговли 18 века, проследите за тончайшими переплетениями человеческих судеб и загадаете заветное желание. А я расскажу:

  • Какая городская планировка максимально стабильна с точки зрения энергетики и чем особенны по ауре перекрёстки
  • Возле каких башен Кремля устраивали купель в Крещение, а возле каких загадывали желания
  • Где в Москве концентрируется наиболее мощная энергия
  • Чьи истории любви видели стены знаменитого дома на Тверской и кто осуществлял фейсконтроль по заселению новых жильцов в это здание
  • Кого обвенчал католический священник, не зная, что идёт съёмка фильма
  • Почему племянницу Станиславского называли женщиной с арбузом
  • Какая улица неоднократно меняла имидж, пройдя этапы сосредоточения мастерских и монастырских подворий
  • Почему Чехов предлагал в шутку сжечь магазин «Мюр и Мерелиз»
  • Снос какого памятника стал апофеозом крушения тоталитарного режима и его символов
  • Имя какого святого сохраняло сооружения Москвы от взрывов
  • Какой сюжет лежал в основе судебного разбирательства над Саввой Мамонтовым

Организационные детали

За 2,5 часа мы пройдём 3 км.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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