В центре Москвы есть волшебный треугольник, который, если по нему правильно пройти, гармонизирует жизнь человека. Он называется треугольником любви, денег и власти — треугольником гармонии.



К нему мы и отправимся! Пока вы будете прогуливаться, я расскажу, что означают линии на нашем пути, почему Чехов хотел сжечь универмаг и снос какого памятника ознаменовал крах тоталитаризма.