«Между небом и землёй» - поездка в Оптину пустынь

Замечали ли вы, что есть на земле места, посетив которые однажды, хочется приезжать туда вновь и вновь

В группе
до 28 чел.
Замечали ли вы, что есть на земле места, посетив которые однажды, хочется приезжать туда вновь и вновь? Вроде бы все уже видано и не один раз, но что-то вновь заставляет вас собираться в дорогу.

Монастырь Оптина Пустынь — место, куда не заезжают по пути на дачу.

Это «одно из тех заветных святых мест, куда за хлебом духовным шел русский человек».
«Между небом и землёй» - поездка в Оптину пустынь
«Между небом и землёй» - поездка в Оптину пустынь
«Между небом и землёй» - поездка в Оптину пустынь
«Между небом и землёй» - поездка в Оптину пустынь
«Между небом и землёй» - поездка в Оптину пустынь
«Между небом и землёй» - поездка в Оптину пустынь

Что вы увидите 🤩

  • Оптина пустынь
  • Иоанно-Предтеченский скит
  • Спаса Нерукотворного пустынь
  • Шамордино
  • Казанская Свято-Амвросиевская пустынь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Мужской монастырь Оптина Пустынь

По преданию, обитель основал покаявшийся разбойник Опта, принявший в монашестве имя Макария. Первые документальные свидетельства об Оптиной пустыни появляются в начале ХVII в. Духовный расцвет Оптиной пустыни начался, когда при монастыре по благословению митрополита Филарета Киевского в 1821 году был основан скит во имя Иоанна Предтечи. Скит стал сердцем обители, создал историческую духовную славу Оптиной пустыни. Тысячи людей: от беднейших крестьян до особ императорской фамилии, стремились в Оптину к старцам. Всей России было известно имя великого оптинского старца Амвросия (1812-1891 гг.). Неподалеку от монастыря на берегу реки Жиздры находится источник с купальней, освящённый в честь преподобного Пафнутия Боровского.

Спаса Нерукотворного пустынь

В нескольких километрах от Оптиной пустыни, в селе Клыково стоит один из самых «молодых» монастырей в России. Как в природе, сильное могучее дерево, окружено молодой порослью, так и в жизни старинная обитель дала начало новому монастырю. Планировалось построить подворье, а вышел монастырь. Здесь провела последние годы жизни схимонахиня матушка Сепфора, известная своей строгой духовной жизнью. К ней шли люди за советом и поддержкой. И сегодня люди из разных мест едут к ней, как к живой, за помощью. У вас будет возможность не только посмотреть обитель, но и побывать в домике, где жила старица матушка Сепфора. Там все осталось, как было при ней. Монастырь стоит в стороне от больших дорог и производит впечатление теплого и уютного дома. Вы не останетесь равнодушными.

Свято-Амвросиевская пустынь

В посёлке Шамордино находится Казанская Свято-Амвросиевская пустынь. Основана она оптинским старцем иеромонахом Амвросием на земле, пожертвованной монахиней Амвросией (в миру - помещица А. Н. Ключарева) в 1884 г. в виде женской общины. В Шамордино был филиал оптинской иконописной мастерской. При пустыни действовали приюты для девочек-сирот, для калек и убогих, женская богадельня, больница и странноприимный дом.

Важно знать:

  • дети до 7 лет могут путешествовать в составе сборной группы только по согласованию с туристической фирмой;
  • несовершеннолетние дети (с 7 до 18 лет) участвуют в сборных группах только в сопровождении своих законных представителей;
  • фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов;
  • транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).

Ответы на вопросы

Что входит
  • проезд на туристическом автобусе
  • экскурсионная программа
  • сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит
  • питание
  • личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: ст. м. Спортивная
Завершение: У ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Согласно расписанию в календаре

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