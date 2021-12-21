Мужской монастырь Оптина Пустынь

По преданию, обитель основал покаявшийся разбойник Опта, принявший в монашестве имя Макария. Первые документальные свидетельства об Оптиной пустыни появляются в начале ХVII в. Духовный расцвет Оптиной пустыни начался, когда при монастыре по благословению митрополита Филарета Киевского в 1821 году был основан скит во имя Иоанна Предтечи. Скит стал сердцем обители, создал историческую духовную славу Оптиной пустыни. Тысячи людей: от беднейших крестьян до особ императорской фамилии, стремились в Оптину к старцам. Всей России было известно имя великого оптинского старца Амвросия (1812-1891 гг.). Неподалеку от монастыря на берегу реки Жиздры находится источник с купальней, освящённый в честь преподобного Пафнутия Боровского.

Спаса Нерукотворного пустынь

В нескольких километрах от Оптиной пустыни, в селе Клыково стоит один из самых «молодых» монастырей в России. Как в природе, сильное могучее дерево, окружено молодой порослью, так и в жизни старинная обитель дала начало новому монастырю. Планировалось построить подворье, а вышел монастырь. Здесь провела последние годы жизни схимонахиня матушка Сепфора, известная своей строгой духовной жизнью. К ней шли люди за советом и поддержкой. И сегодня люди из разных мест едут к ней, как к живой, за помощью. У вас будет возможность не только посмотреть обитель, но и побывать в домике, где жила старица матушка Сепфора. Там все осталось, как было при ней. Монастырь стоит в стороне от больших дорог и производит впечатление теплого и уютного дома. Вы не останетесь равнодушными.

Свято-Амвросиевская пустынь

В посёлке Шамордино находится Казанская Свято-Амвросиевская пустынь. Основана она оптинским старцем иеромонахом Амвросием на земле, пожертвованной монахиней Амвросией (в миру - помещица А. Н. Ключарева) в 1884 г. в виде женской общины. В Шамордино был филиал оптинской иконописной мастерской. При пустыни действовали приюты для девочек-сирот, для калек и убогих, женская богадельня, больница и странноприимный дом.

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