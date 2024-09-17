За 3 часа мы посетим 3 разные локации, попробуем пиво, приготовленное несколькими школами пивоварения, насладимся закусками и поговорим об истории и культуре пенного.
Вы поймете, как пить пиво правильно (и усовершенствуете навыки), научитесь отличать качественный напиток от некачественного и узнаете много интересного о приготовлении пива и его эволюции на протяжении веков.
Вы поймете, как пить пиво правильно (и усовершенствуете навыки), научитесь отличать качественный напиток от некачественного и узнаете много интересного о приготовлении пива и его эволюции на протяжении веков.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Дегустация пива
Мы посетим три питейных заведения: каждое из них имеет разную тему и атмосферу. Вы попробуете пиво от разных школ пивоварения, а в помощь получите большие порции закусок для всей компании. Увидите лучшие пабы столицы и завершите свой путь в аутентичной средневековой питейной.
Рассказы о древнейшем напитке
Будем не только пробовать напитки, но и говорить о них.
- Вы узнаете о мировой истории пивоварения. А еще как варили пиво на Руси, в Московии, в Российской империи и в СССР.
- Гид расскажет о самых крупных пивных брендах и покажет, как определить качество напитка, как правильно его употреблять и чем закусывать.
- Вы также услышите реальные истории, связанные с пивом, узнаете, как складывались отношения с ним у некоторых знаменитых персон и кто из известнейших ученых когда-то вкручивал лампочки на самом известном пивном фестивале.
Организационные детали
- Маршрут пешеходный, с переходами между барами по 10-15 минут
- Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды, который ответит на ваши вопросы и поможет с выбором напитков и закусок
- Экскурсия проводится для людей старше 18 лет
- В каждом месте вы оплачиваете выпивку и закуску (примерно 2000 руб. /чел.), гида тоже можно угощать
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Марксистская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 3219 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. Приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательныхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
17 сен 2024
Спасибо Дмитрию за интересное погружение в Москву пьющую пиво. Прекрасно пообщались, обменялись историями о любимом напитке, продегустировали его в любопытных локациях. За таверну племянника ведьмака отдельный респект)))
Рекомендую знающим, познающим, знакомящимся и просто любящим Пенное! Да здравствует ячменный сок, избавит он от всех тревог!
Рекомендую знающим, познающим, знакомящимся и просто любящим Пенное! Да здравствует ячменный сок, избавит он от всех тревог!
Е
Елена
10 авг 2024
Прекрасно! Получили удовольствие от дегустации пива, истории напитка и выбора мест для экскурсии очень разных. Приятно, что все места дегустации рядом, не утомительно. Спасибо Дмитрию.
М
Марина
22 июл 2024
Дмитрий увлекательно и интересно рассказывает. Узнали много нового об истории пива, как пить пиво, как выбирать правильное пиво и еще много чего)))
Побывали в 3 местах, куда сами бы точно не
Побывали в 3 местах, куда сами бы точно не
Е
Екатерина
22 апр 2024
Спасибо! Всё понравилось
Входит в следующие категории Москвы
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