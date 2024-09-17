За 3 часа мы посетим 3 разные локации, попробуем пиво, приготовленное несколькими школами пивоварения, насладимся закусками и поговорим об истории и культуре пенного. Вы поймете, как пить пиво правильно (и усовершенствуете навыки), научитесь отличать качественный напиток от некачественного и узнаете много интересного о приготовлении пива и его эволюции на протяжении веков.

Описание экскурсии

Дегустация пива

Мы посетим три питейных заведения: каждое из них имеет разную тему и атмосферу. Вы попробуете пиво от разных школ пивоварения, а в помощь получите большие порции закусок для всей компании. Увидите лучшие пабы столицы и завершите свой путь в аутентичной средневековой питейной.

Рассказы о древнейшем напитке

Будем не только пробовать напитки, но и говорить о них.

Вы узнаете о мировой истории пивоварения. А еще как варили пиво на Руси, в Московии, в Российской империи и в СССР.

Гид расскажет о самых крупных пивных брендах и покажет, как определить качество напитка, как правильно его употреблять и чем закусывать.

Вы также услышите реальные истории, связанные с пивом, узнаете, как складывались отношения с ним у некоторых знаменитых персон и кто из известнейших ученых когда-то вкручивал лампочки на самом известном пивном фестивале.

Организационные детали