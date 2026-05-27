Где работал создатель оливье и был штаб наполеоновских войск? Как одевались по французской моде и появились слова клёш, бульвар, ансамбль? Кто придумал духи «Красная Москва»? Где в российской столице увидеть подлинный фрагмент Эйфелевой башни и послушать французскую мессу? Приглашаю на прогулку — всё покажу и расскажу!
Описание экскурсии
Я дипломированный гид-переводчик с французским языком и часто бываю во Франции, интересуюсь её историей, вижу как переплетения наших культур, так и их различия. Именно поэтому хочу поделиться своими знаниями с вами.
Вы увидите:
- усадьбу, которую в 1812 году занимал штаб армии Наполеона
- доходный дом Фирсановой в стиле дворца Пти-Пале. После революции хозяйка эмигрировала в Париж
- ресторан, в котором Люсьен Оливье был шеф-поваром
- единственный в центре католический храм, где служат мессы на французском
- главную французскую улицу — здесь работали французские лавки, а сами переселенцы селились неподалёку
- вырезки из российских журналов и газет 19 века с нарядами на французский манер
Вы узнаете:
- как появился французский квартал и чем он живёт сейчас
- как строили главный символ Парижа — Эйфелеву башню — и где в Москве находится часть её старой лестницы
- как французские подданные повлияли на гастрономию, моду, парфюмерию
- какими французскими словами мы пользуемся, не задумываясь о происхождении
- как связаны русский и французский языки
И многое другое! А ещё — послушаете французскую (и не только!) музыку.
Организационные детали
- Я выдам вам радиогиды — чтобы лучше слышать рассказ и музыку
- На маршруте предусмотрена кофе-пауза
во вторник в 17:30, в субботу в 15:15, в воскресенье в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Чеховская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 17:30, в субботу в 15:15, в воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 200 туристов
Добрый день, меня зовут Анна. Я аккредитованный экскурсовод и гид-переводчик в Москве. Помогаю по-новому взглянуть на Москву, замечать детали и читать их. Считаю, что Москва, а в особенности её центр-настоящий учебник истории, архитектуры, искусства. Люблю нашу столицу и мечтаю, чтобы каждый путешественник уезжал из Москвы с желанием обязательно вернуться.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Московский Париж»
Индивидуальная
до 6 чел.
Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории
Начало: Около метро Пушкинская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Петровка: московский Париж с чертами Вены, Берлина и Варшавы
Погрузиться в прошлое одной из старейших улиц Москвы и понять её своеобразие
Начало: Театральная площадь. Ближайшее метро: Лубянка, Охо...
Расписание: в пятницу и субботу в 14:00
29 мая в 14:00
6 июн в 14:00
1200 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Улица Мясницкая: мемуары о любви и дружбе
Прогулка по старейшей улице, как по музею под открытым небом, где каждый дом - легенда
Начало: У станции метро «Красные ворота»
Расписание: в среду и четверг в 14:00
Завтра в 14:00
3 июн в 14:00
1200 ₽ за человека
Квест
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Погрузитесь в атмосферу старой Москвы с детьми, разгадывая загадки и открывая тайны Тверской улицы. Увлекательное приключение для всей семьи
Начало: В районе метро Охотный ряд
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:30
от 8000 ₽ за человека
2000 ₽ за человека