Московский Париж

Взглянуть на знакомые улицы по-новому - Франция ближе, чем кажется
Где работал создатель оливье и был штаб наполеоновских войск? Как одевались по французской моде и появились слова клёш, бульвар, ансамбль? Кто придумал духи «Красная Москва»? Где в российской столице увидеть подлинный фрагмент Эйфелевой башни и послушать французскую мессу? Приглашаю на прогулку — всё покажу и расскажу!
Описание экскурсии

Я дипломированный гид-переводчик с французским языком и часто бываю во Франции, интересуюсь её историей, вижу как переплетения наших культур, так и их различия. Именно поэтому хочу поделиться своими знаниями с вами.

Вы увидите:

  • усадьбу, которую в 1812 году занимал штаб армии Наполеона
  • доходный дом Фирсановой в стиле дворца Пти-Пале. После революции хозяйка эмигрировала в Париж
  • ресторан, в котором Люсьен Оливье был шеф-поваром
  • единственный в центре католический храм, где служат мессы на французском
  • главную французскую улицу — здесь работали французские лавки, а сами переселенцы селились неподалёку
  • вырезки из российских журналов и газет 19 века с нарядами на французский манер

Вы узнаете:

  • как появился французский квартал и чем он живёт сейчас
  • как строили главный символ Парижа — Эйфелеву башню — и где в Москве находится часть её старой лестницы
  • как французские подданные повлияли на гастрономию, моду, парфюмерию
  • какими французскими словами мы пользуемся, не задумываясь о происхождении
  • как связаны русский и французский языки

И многое другое! А ещё — послушаете французскую (и не только!) музыку.

Организационные детали

  • Я выдам вам радиогиды — чтобы лучше слышать рассказ и музыку
  • На маршруте предусмотрена кофе-пауза

во вторник в 17:30, в субботу в 15:15, в воскресенье в 10:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Чеховская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 17:30, в субботу в 15:15, в воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 200 туристов
Добрый день, меня зовут Анна. Я аккредитованный экскурсовод и гид-переводчик в Москве. Помогаю по-новому взглянуть на Москву, замечать детали и читать их. Считаю, что Москва, а в особенности её центр-настоящий учебник истории, архитектуры, искусства. Люблю нашу столицу и мечтаю, чтобы каждый путешественник уезжал из Москвы с желанием обязательно вернуться.

