Где работал создатель оливье и был штаб наполеоновских войск? Как одевались по французской моде и появились слова клёш, бульвар, ансамбль? Кто придумал духи «Красная Москва»? Где в российской столице увидеть подлинный фрагмент Эйфелевой башни и послушать французскую мессу? Приглашаю на прогулку — всё покажу и расскажу!

Описание экскурсии

Я дипломированный гид-переводчик с французским языком и часто бываю во Франции, интересуюсь её историей, вижу как переплетения наших культур, так и их различия. Именно поэтому хочу поделиться своими знаниями с вами.

Вы увидите:

усадьбу, которую в 1812 году занимал штаб армии Наполеона

доходный дом Фирсановой в стиле дворца Пти-Пале. После революции хозяйка эмигрировала в Париж

ресторан, в котором Люсьен Оливье был шеф-поваром

единственный в центре католический храм, где служат мессы на французском

главную французскую улицу — здесь работали французские лавки, а сами переселенцы селились неподалёку

вырезки из российских журналов и газет 19 века с нарядами на французский манер

Вы узнаете:

как появился французский квартал и чем он живёт сейчас

как строили главный символ Парижа — Эйфелеву башню — и где в Москве находится часть её старой лестницы

как французские подданные повлияли на гастрономию, моду, парфюмерию

какими французскими словами мы пользуемся, не задумываясь о происхождении

как связаны русский и французский языки

И многое другое! А ещё — послушаете французскую (и не только!) музыку.

