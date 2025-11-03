Один из самых необычных особняков Москвы Наш путь лежит в один из самых необычных особняков Москвы, который считается вершиной творчества «главного архитектора» русского модерна Федора Шехтеля. Последний владелец здания — меценат, миллионер-старообрядец и обладатель непревзойденной коллекции русского фарфора, гравюр, литографий и редких икон Алексей Викулович Морозов. После революции он не бросился спасаться за рубеж, а остался жить возле своего собрания, фактически превратившись в музейного смотрителя своей великолепной коллекции. Во многом благодаря этому роскошные интерьеры особняка дошли до нас в первозданном виде. Это будет редкая возможность увидеть магические шехтелевские скульптуры, фантастические росписи Михаила Врубеля, работы тогда еще молодого скульптора Коненкова. Мы будем подниматься по знаменитым шехтелевским «парящим» лестницам, каждая из которых — удивительное произведение искусства, посетим Готический двусветный кабинет из драгоценных пород дерева с росписями Врубеля на тему «Фауста», с огромным камином, высокими витражными окнами и витражным стеклянным потолком. Посетим Гобеленовую гостиную, выполненную Шехтелем в сказочной технике «Рокайль», с французскими «куртуазными» гобеленами на стенах, матовой полупрозрачной люстрой, которая является частью потолка, с камином из яшмы и венецианскими зеркалами, образующими бесконечный зеркальный коридор. Заглянем в изящную Голубую гостиную, которая называлась Танцевальной. Зайдем в Парадный Египетский вестибюль с экзотическими яркими росписями, узнаем о таинственных потайных ходах, увидим причудливую фигуру льва с драконьим хвостом и поражающие часы в виде готической башни, а также полюбуемся лепными настенными панно и многослойными, кессонированными потолками с резьбой и росписями, которые можно рассматривать часами. В ходе прогулки по завораживающим интерьерам особняка, вы также узнаете:

с кого писал Михаил Врубель свою «Маргариту» для кабинета Морозова;

почему Алексей Викулович Морозов не покинул Россию после революции;

какую книгу «читает» резной гном у подножия лестницы кабинета;

как меняются выражения «лиц» горгулий, охраняющих один из каминов. Окрестности Воронцова поля По дороге в сказочный особняк мы прогуляемся по окрестностям Воронцова поля и узнаем, откуда эта местность получила такое название, побываем в очаровательном уголке старой Москвы — на самой маленькой площади столицы, которая носит удивительное название Лялина (вы также обязательно узнаете, почему она так называется и как связана с фаворитом одной русской императрицы). Увидим доходные дома и особняки — великолепно сохранившиеся образцы московского модерна, а также увидим шедевр московского барокко — древний Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах. Заодно, кстати, узнаем, кто такие «бараши» и чем они занимались при царском дворе. Важная информация:.

