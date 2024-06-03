Д Дарья Московские адреса любви Татьяна, спасибо за прогулку! нам понравилось. Непринужденная атмосфера, животрепещущие истории. Отлично подошло для девичьего дня рождения)

N Natalygs Экскурсия в закрытый особняк Морозова Отличный гид Дмитрий, очень интересно рассказывает.

Н Николай Экскурсия в закрытый особняк Морозова Отличный объект

Ю Юлия Московские адреса любви Прекрасная экскурсия, содержательная. Оптимальный пеший маршрут. Погода способствовала романтическому настрою. Схема "а не стоит ли нам жить как Брики" уже и не кажется такой плохой))))

Э Эльмира Московские адреса любви Просто суперская экскурсия! А Татьяна мегакрутая 😍! Были на экскурсии, получили огромное удовольствие! Хочется снова идти и идти! Настроение прекрасное, обсуждаем, смотрим теперь, какие еще экскурсии посетить! Спасибо большущее Татьяне! Очень интересный, насыщенный материал, и очень эффектная подача ✌️👍

О Ольга Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко» читать дальше которую провела для нашей группы гид Алла Мы получили огромное удовольствие от прогулки по Старому Арбату и тех исторических и литературных открытий, которые мы сделали благодаря Алле. Мы — это группа учащихся одной из школ г. Раменское и их классный руководитель. СПАСИБО! Старый Арбат. Яркое апрельское яркое солнце. Улыбки прохожих. Живая музыка уличных музыкантов. Пестрые картины арбатских художников. И … интереснейшая экскурсия,

Е Елена От Арбата до Спиридоновки Благодарю за интересную и познавательную прогулку. Хороший маршрут, всё динамично и много интересной информации. Хорошая подача материала с поводами для развития в познании разнонаправленного характера. Получила огромное удовольствие, массу впечатлений! Экскурсия о которой данный отзыв:"Особняки миллионщиков от Арбата до Спиридоновки"

И Игорь Прогулка по местам любви графа Шереметева и крестьянки Прасковьи Экскурсия интересная, даже были удивлены, узнав несколько новых приятных локаций

Е Елена Патрики - самый богемный район Москвы Патрики-замечательное место для прогулки в теплый осенний день. Наш гид Екатерина рассказала историю создания богемного района, много интересного о прошлой и настоящей жизни его знаменитых обитателей. Спасибо Екатерине, получили большое удовольствие от общения!