Экскурсии в особняк Арсения Морозова

Найдено 6 экскурсий в категории «Особняк Арсения Морозова» в Москве, цены от 2 299 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Арбата до Спиридоновки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы
Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков
Начало: В районе метро Арбатская
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 908 за всё до 6 чел.
Московские адреса любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Московские адреса любви
Погрузиться в самые яркие любовные истории прошлого на центральных улочках города
Начало: В районе метро Маяковская
15 июня в 16:30
16 июня в 17:30
4 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
89 отзывов
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
Начало: Подсосенский переулок, 21
Расписание: Субботы и воскресенья
Завтра в 17:30
9 июня в 14:30
2 299 за человека
Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Арбат: Пушкин, Булгаков и десерт «Птичье молоко»
Исследуйте исторический Арбат, встречаясь с творчеством великих и открывая кулинарные шедевры Москвы
Начало: СТ.М. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.
Прогулка по местам любви графа Шереметева и крестьянки Прасковьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка по местам любви графа Шереметева и крестьянки Прасковьи
Узнать, что связало людей из разных сословий, и прикоснуться к многогранному прошлому Москвы
Начало: на Новом Арбате
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Истории коллекционеров и меценатов Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Истории коллекционеров и меценатов Москвы
Полюбоваться особняками Третьякова и Пашкова и узнать, почему Щукин отказывался от «Танца» Матисса
Начало: Недалеко от станции метро «Арбатская»
14 июня в 18:30
21 июня в 18:30
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Московские адреса любви
    Татьяна, спасибо за прогулку! нам понравилось. Непринужденная атмосфера, животрепещущие истории. Отлично подошло для девичьего дня рождения)
  • N
    Natalygs
    27 мая 2024
    Экскурсия в закрытый особняк Морозова
    Отличный гид Дмитрий, очень интересно рассказывает.
  • Н
    Николай
    26 мая 2024
    Экскурсия в закрытый особняк Морозова
    Отличный объект
  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Московские адреса любви
    Прекрасная экскурсия, содержательная. Оптимальный пеший маршрут. Погода способствовала романтическому настрою. Схема "а не стоит ли нам жить как Брики" уже и не кажется такой плохой))))
    Прекрасная экскурсия, содержательная. Оптимальный пеший маршрут. Погода способствовала романтическому настрою. Схема "а не стоит ли намПрекрасная экскурсия, содержательная. Оптимальный пеший маршрут. Погода способствовала романтическому настрою. Схема "а не стоит ли намПрекрасная экскурсия, содержательная. Оптимальный пеший маршрут. Погода способствовала романтическому настрою. Схема "а не стоит ли намПрекрасная экскурсия, содержательная. Оптимальный пеший маршрут. Погода способствовала романтическому настрою. Схема "а не стоит ли нам
  • Э
    Эльмира
    18 мая 2024
    Московские адреса любви
    Просто суперская экскурсия! А Татьяна мегакрутая 😍! Были на экскурсии, получили огромное удовольствие! Хочется снова идти и идти! Настроение прекрасное, обсуждаем, смотрим теперь, какие еще экскурсии посетить! Спасибо большущее Татьяне! Очень интересный, насыщенный материал, и очень эффектная подача ✌️👍
  • О
    Ольга
    25 апреля 2024
    Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
    Старый Арбат. Яркое апрельское яркое солнце. Улыбки прохожих. Живая музыка уличных музыкантов. Пестрые картины арбатских художников. И … интереснейшая экскурсия,
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    которую провела для нашей группы гид Алла Мы получили огромное удовольствие от прогулки по Старому Арбату и тех исторических и литературных открытий, которые мы сделали благодаря Алле. Мы — это группа учащихся одной из школ г. Раменское и их классный руководитель. СПАСИБО!

  • Е
    Елена
    24 февраля 2024
    От Арбата до Спиридоновки
    Благодарю за интересную и познавательную прогулку. Хороший маршрут, всё динамично и много интересной информации. Хорошая подача материала с поводами для развития в познании разнонаправленного характера. Получила огромное удовольствие, массу впечатлений! Экскурсия о которой данный отзыв:"Особняки миллионщиков от Арбата до Спиридоновки"
  • И
    Игорь
    14 октября 2023
    Прогулка по местам любви графа Шереметева и крестьянки Прасковьи
    Экскурсия интересная, даже были удивлены, узнав несколько новых приятных локаций
  • Е
    Елена
    4 октября 2023
    Патрики - самый богемный район Москвы
    Патрики-замечательное место для прогулки в теплый осенний день. Наш гид Екатерина рассказала историю создания богемного района, много интересного о прошлой и настоящей жизни его знаменитых обитателей. Спасибо Екатерине, получили большое удовольствие от общения!
  • А
    Александра
    2 октября 2023
    Дворы и книжные из шляпы волшебника
    Очень атмосферно и красиво. Действительно, глянцевый центр хранит в себе много сокрытого и необычного! Все понравилось, фотосопровождение особенно!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Особняк Арсения Морозова»

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  2. Красная площадь
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  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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