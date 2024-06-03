1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы
Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков
Начало: В районе метро Арбатская
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 908₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Московские адреса любви
Погрузиться в самые яркие любовные истории прошлого на центральных улочках города
Начало: В районе метро Маяковская
15 июня в 16:30
16 июня в 17:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
Начало: Подсосенский переулок, 21
Расписание: Субботы и воскресенья
Завтра в 17:30
9 июня в 14:30
2 299₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Арбат: Пушкин, Булгаков и десерт «Птичье молоко»
Исследуйте исторический Арбат, встречаясь с творчеством великих и открывая кулинарные шедевры Москвы
Начало: СТ.М. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по местам любви графа Шереметева и крестьянки Прасковьи
Узнать, что связало людей из разных сословий, и прикоснуться к многогранному прошлому Москвы
Начало: на Новом Арбате
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории коллекционеров и меценатов Москвы
Полюбоваться особняками Третьякова и Пашкова и узнать, почему Щукин отказывался от «Танца» Матисса
Начало: Недалеко от станции метро «Арбатская»
14 июня в 18:30
21 июня в 18:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья3 июня 2024Татьяна, спасибо за прогулку! нам понравилось. Непринужденная атмосфера, животрепещущие истории. Отлично подошло для девичьего дня рождения)
- NNatalygs27 мая 2024Отличный гид Дмитрий, очень интересно рассказывает.
- ННиколай26 мая 2024Отличный объект
- ЮЮлия20 мая 2024Прекрасная экскурсия, содержательная. Оптимальный пеший маршрут. Погода способствовала романтическому настрою. Схема "а не стоит ли нам жить как Брики" уже и не кажется такой плохой))))
- ЭЭльмира18 мая 2024Просто суперская экскурсия! А Татьяна мегакрутая 😍! Были на экскурсии, получили огромное удовольствие! Хочется снова идти и идти! Настроение прекрасное, обсуждаем, смотрим теперь, какие еще экскурсии посетить! Спасибо большущее Татьяне! Очень интересный, насыщенный материал, и очень эффектная подача ✌️👍
- ООльга25 апреля 2024Старый Арбат. Яркое апрельское яркое солнце. Улыбки прохожих. Живая музыка уличных музыкантов. Пестрые картины арбатских художников. И … интереснейшая экскурсия,
- ЕЕлена24 февраля 2024Благодарю за интересную и познавательную прогулку. Хороший маршрут, всё динамично и много интересной информации. Хорошая подача материала с поводами для развития в познании разнонаправленного характера. Получила огромное удовольствие, массу впечатлений! Экскурсия о которой данный отзыв:"Особняки миллионщиков от Арбата до Спиридоновки"
- ИИгорь14 октября 2023Экскурсия интересная, даже были удивлены, узнав несколько новых приятных локаций
- ЕЕлена4 октября 2023Патрики - самый богемный район МосквыПатрики-замечательное место для прогулки в теплый осенний день. Наш гид Екатерина рассказала историю создания богемного района, много интересного о прошлой и настоящей жизни его знаменитых обитателей. Спасибо Екатерине, получили большое удовольствие от общения!
- ААлександра2 октября 2023Дворы и книжные из шляпы волшебникаОчень атмосферно и красиво. Действительно, глянцевый центр хранит в себе много сокрытого и необычного! Все понравилось, фотосопровождение особенно!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Особняк Арсения Морозова»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Особняк Арсения Морозова" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 299 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 205 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Особняк Арсения Морозова», 205 ⭐ отзывов, цены от 2299₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август