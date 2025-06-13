Московский метрополитен скрывает огромное количество диковинок.
Приглашаю вас спуститься — и убедиться! Мы совершим променад по настоящим подземным бульварам столицы, познакомимся с витражными шедеврами и отыщем древние окаменелости в декоре. Поговорим о станциях-призраках и других легендах, забавных байках и стойких суевериях вокруг метро.
Описание экскурсии
Московский метрополитен — уникальное явление в архитектуре и истории столицы. Прогуливаясь в поисках подземных диковинок, мы:
- насладимся шедеврами живописи и витражного искусства, а также творением, созданным в технике перегородчатой эмали
- отыщем древние окаменелости в декоре станций
- полюбуемся портретами всеми любимых артистов цирка
- выясним, почему коричнево-бежевые оттенки в дизайне одной из станций воспринимаются чёрно-белыми и при чём здесь «Курочка Ряба»
- обсудим, как москвичи самостоятельно доработали оформление одной из станций метро
Разузнаем:
- какая линия нашего метро среди обывателей слывёт чрезвычайно загадочной
- почему могло исчезнуть Московское метро
- что такое станции-призраки
- куда пропадают мозаичные панно
- какая труба дала название целой площади
- на какой из станций в военные годы располагалась настоящая библиотека
- что Минздрав не рекомендует «тереть на счастье» в метрополитене
и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проводится с использованием радиогида. Для вашего комфорта рекомендую взять собственные наушники
- Однократный вход в метро оплачивается отдельно — 70 ₽ за чел. Прошу вас быть подготовленными к оплате без задержек и иметь при себе проездной билет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ст. метро «Цветной бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 733 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России. Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
13 июн 2025
Великолепная экскурсия, чудесный,эмоциональный, не безразличный к своей работе гид. . Всем рекомендую 👍
С
Светлана
22 мая 2025
Ходили на 2,5-часовую индивидуальную экскурсию по метро с Валерией. Это абсолютно лучший гид, среди всех, кого я встречала! Умница, профессионал, знаток истории метро и прекрасный рассказчик (даже с имитацией голосов
