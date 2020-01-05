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Прикоснуться к истории столичной подземки и исследовать ключевые станции метрополитена в деталях

Виталий
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Виталий – ваш гид
Московское метро — целая вселенная со своими правилами, законами и историей.

Наш маршрут охватит красивейшие станции от Арбатской до Маяковской, откроет для вас любопытные исторические и художественные детали подземки.

Приготовьтесь прокатить монетку по металлическим аркам, отыскать окаменелых моллюсков и перенестись в Париж начала 20 века.
7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Встреча метро «Кропоткинская»
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Московское метро: город под городом
Московское метро: город под городом

Что вас ожидает

Легендарные станции — снаружи и изнутри
С разных ракурсов вы исследуете дюжину легендарных станции Московского метрополитена: Кропоткинскую, Охотный ряд, Площадь Революции, Театральную, Маяковскую, Тверскую, Чеховскую, Боровицкую, Арбатскую, Киевскую, Парк Победы и Славянский бульвар. Мы отыщем старый вестибюль подземки, спрятанный во дворе ведомственного здания, прокатим монетку по металлическим аркам, рассмотрим вестибюль в виде пятиконечной звезды и подметим любопытные архитектурные особенности. По пути я расскажу, какие события 20 века привели к строительству метрополитена, на какие города ориентировались советские инженеры и чем интересна каждая из центральных станций.

Скрытые детали и истории Московского метрополитена
По культовым станциям метрополитена мы прогуляемся, как по художественным галереям. Рассмотрим лепнину, достойную царских дворцов, и разноцветную мозаику, похожую на церковные иконы (кстати, эти ассоциации не случайны). И, конечно, поговорим о ярких исторических деталях. Например, вы побываете на станции, где выступал Сталин, а после поймёте, как и почему в метро боролись с культом личности, и рассмотрите архивные фото с изображениями станций, на которых затирались портреты и силуэты вождя народов. Следом увидите платформу, на которой пела и танцевала начинающая певица Алла Пугачёва. А еще мы поднимемся по самому длинному эскалатору в Москве, обнаружим следы доисторических существ и оценим парижское ар-деко, не оформляя французскую визу.

Организационные детали

Экскурсия предусматривает 2 выхода из метро на поверхность: на станциях «Арбатская» и «Парк Победы».

Московское метро: город под городом
Московское метро: город под городом
Московское метро: город под городом
Московское метро: город под городом
Московское метро: город под городом
Московское метро: город под городом
Московское метро: город под городом
Московское метро: город под городом
Московское метро: город под городом
Московское метро: город под городом
Московское метро: город под городом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура метро «Кропоткинская».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виталий
Виталий
Всем салют! Меня зовут Виталий. Во-первых, я профессиональный историк. Во-вторых, человек из телевизора. В рамках авторского проекта на телеканале «Москва 24» рассказываю о прошлом столицы. Изучил город вдоль и поперёк. Фанат городских артефактов: примет из прошлого на современных улицах (старинные флагодержатели, клейменые кирпичи, дореволюционные канализационные люки и т.п.). Детали и люди — вот из чего состоит история. Они и станут нашими проводниками в прошлое Москвы!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 января 2020
Впервые заказали индивидуальную экскурсию по станциям метро в Москве. Это было замечательно! Экскурсия стала настоящим открытием. Огромное спасибо гиду Виталию! Эрудированный, остроумный, любящий историю своего города. Было легко и очень интересно, содержательно и познавательно. В следующий приезд обязательно закажем еще, но уже по другим станциям.

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