Что вас ожидает

Легендарные станции — снаружи и изнутри

С разных ракурсов вы исследуете дюжину легендарных станции Московского метрополитена: Кропоткинскую, Охотный ряд, Площадь Революции, Театральную, Маяковскую, Тверскую, Чеховскую, Боровицкую, Арбатскую, Киевскую, Парк Победы и Славянский бульвар. Мы отыщем старый вестибюль подземки, спрятанный во дворе ведомственного здания, прокатим монетку по металлическим аркам, рассмотрим вестибюль в виде пятиконечной звезды и подметим любопытные архитектурные особенности. По пути я расскажу, какие события 20 века привели к строительству метрополитена, на какие города ориентировались советские инженеры и чем интересна каждая из центральных станций.

Скрытые детали и истории Московского метрополитена

По культовым станциям метрополитена мы прогуляемся, как по художественным галереям. Рассмотрим лепнину, достойную царских дворцов, и разноцветную мозаику, похожую на церковные иконы (кстати, эти ассоциации не случайны). И, конечно, поговорим о ярких исторических деталях. Например, вы побываете на станции, где выступал Сталин, а после поймёте, как и почему в метро боролись с культом личности, и рассмотрите архивные фото с изображениями станций, на которых затирались портреты и силуэты вождя народов. Следом увидите платформу, на которой пела и танцевала начинающая певица Алла Пугачёва. А еще мы поднимемся по самому длинному эскалатору в Москве, обнаружим следы доисторических существ и оценим парижское ар-деко, не оформляя французскую визу.