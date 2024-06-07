Когда на улице мороз – экскурсии в Москве

Найдено 15 экскурсий в категории «Когда на улице мороз» в Москве, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
Групповая
1.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
Групповая
1 час
28 отзывов
Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
Оказаться в подземном стратегическом объекте и вспомнить уроки истории о Холодной войне
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 13:00 и 18:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
1 350 за человека
Спуск в бункер времён Холодной войны
Билеты
1 час
42 отзыва
Спуск в бункер времён Холодной войны
Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
1 000 за билет
Экскурсия по специальному музею в полной темноте
🚶 Пешая
Билеты
1 час
21 отзыв
Сенсорная экскурсия в темноте в Москве: новый взгляд на привычный мир
Сенсорная экскурсия в полной темноте с незрячим гидом - уникальный опыт, который позволит вам ощутить мир по-новому и раскрыть скрытые чувства
Начало: Недалеко от СТ.М. "Смоленская" и "Арбатская"
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 800 за билет
7 чудес московского метро
Групповая
1.5 часа
98 отзывов
7 чудес московского метро
«Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города
Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная
Расписание: в среду и пятницу в 20:00
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
990 за человека
Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
37 отзывов
Экскурсионный билет: Музей-панорама «Бородинская битва»
Недаром помнит вся Россия про день Бородина
Начало: У входа в музей
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
5 335 за всё до 5 чел.
Москва: по следам Романовых
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
12 отзывов
Москва: по следам Романовых
Раскрыть тайны великой династии и проехать по связанным с ней местам
Начало: У м. Китай-город
Расписание: в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
1 300 за человека
Групповая экскурсия в особняк Рябушинского
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
27 отзывов
Групповая экскурсия в особняк Рябушинского
Изучить снаружи и изнутри шедевр Федора Шехтеля и подняться по «той самой» лестнице
Начало: На Малой Никитской
Завтра в 14:00
9 июня в 15:30
1 999 за человека
Тайны московского метро. Портал в другой мир
Мини-группа
2 часа
54 отзыва
Тайны московского метро. Портал в другой мир
История и архитектурные особенности центральных станций с профессиональным гидом
Начало: У м. Комсомольская
Расписание: в воскресенье в 11:30
9 июня в 11:30
23 июня в 11:30
1 350 за человека
Музей-диорама «Царь-Макет»: путешествие в миниатюрную Россию
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Музей-диорама «Царь-Макет»: Россия в миниатюре
Исследуйте миниатюрную Россию, не выезжая из Москвы, и откройте для себя более 700 уникальных объектов
Начало: В районе СТ.М. ВДНХ
Завтра в 16:30
9 июня в 10:00
3 000 за всё до 12 чел.
ГУМ - Город Удивительного Мира
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
ГУМ - Город Удивительного Мира
Погрузиться в захватывающую историю главного универмага Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
6 900 за всё до 5 чел.
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Групповая
2 часа
6 отзывов
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Сходить в театр, где нет кресел, и побывать на фуршете в 5-звёздочном отеле
Начало: в отеле «Hilton Ленинградская»
Расписание: в четверг и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 июня в 19:30
5 700 за человека
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Окунуться в историю орнаментального искусства Турции и расписать своё изделие (в группе)
Начало: в районе м. "Партизанская"/МЦК "Измайлово"
15 июня в 11:00
23 июня в 11:00
2 650 за человека
Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
🚶 Пешая
Билеты
1 час
26 отзывов
Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы
Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490 за билет
За авангардом - в Новую Третьяковку
Билеты
1.5 часа
9 отзывов
За авангардом - в Новую Третьяковку
Разобраться в измах и полюбить искусство 20 века
Начало: у Новой Третьяковки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500 за всё до 10 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Когда на улице мороз»

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  3. Спуск в бункер времён Холодной войны
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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Сейчас в Москве в категории "Когда на улице мороз" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 990 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 418 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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