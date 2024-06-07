1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Групповая
1 час
Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
Оказаться в подземном стратегическом объекте и вспомнить уроки истории о Холодной войне
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 13:00 и 18:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
1 350₽ за человека
Билеты
1 час
Спуск в бункер времён Холодной войны
Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
1 000₽ за билет
Билеты
1 час
Сенсорная экскурсия в темноте в Москве: новый взгляд на привычный мир
Сенсорная экскурсия в полной темноте с незрячим гидом - уникальный опыт, который позволит вам ощутить мир по-новому и раскрыть скрытые чувства
Начало: Недалеко от СТ.М. "Смоленская" и "Арбатская"
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 800₽ за билет
Групповая
1.5 часа
7 чудес московского метро
«Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города
Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная
Расписание: в среду и пятницу в 20:00
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
990₽ за человека
Билеты
1.5 часа
Экскурсионный билет: Музей-панорама «Бородинская битва»
Недаром помнит вся Россия про день Бородина
Начало: У входа в музей
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
5 335₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Москва: по следам Романовых
Раскрыть тайны великой династии и проехать по связанным с ней местам
Начало: У м. Китай-город
Расписание: в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
1 300₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в особняк Рябушинского
Изучить снаружи и изнутри шедевр Федора Шехтеля и подняться по «той самой» лестнице
Начало: На Малой Никитской
Завтра в 14:00
9 июня в 15:30
1 999₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Тайны московского метро. Портал в другой мир
История и архитектурные особенности центральных станций с профессиональным гидом
Начало: У м. Комсомольская
Расписание: в воскресенье в 11:30
9 июня в 11:30
23 июня в 11:30
1 350₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Музей-диорама «Царь-Макет»: Россия в миниатюре
Исследуйте миниатюрную Россию, не выезжая из Москвы, и откройте для себя более 700 уникальных объектов
Начало: В районе СТ.М. ВДНХ
Завтра в 16:30
9 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
ГУМ - Город Удивительного Мира
Погрузиться в захватывающую историю главного универмага Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
6 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Сходить в театр, где нет кресел, и побывать на фуршете в 5-звёздочном отеле
Начало: в отеле «Hilton Ленинградская»
Расписание: в четверг и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 июня в 19:30
5 700₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Окунуться в историю орнаментального искусства Турции и расписать своё изделие (в группе)
Начало: в районе м. "Партизанская"/МЦК "Измайлово"
15 июня в 11:00
23 июня в 11:00
2 650₽ за человека
Билеты
1 час
Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы
Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490₽ за билет
Билеты
1.5 часа
За авангардом - в Новую Третьяковку
Разобраться в измах и полюбить искусство 20 века
Начало: у Новой Третьяковки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда7 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Замечательная организация и, к удивлению, неожиданно для себя открыли очень достойный ресторан внутри столь серьезного объекта.
- ССветлана4 июня 2024Экскурсия прошла отлично, много интересных моментов из истории СССР, впечатляющие интерактивные моменты. Благодарю!
- ФФируза3 июня 2024Прекрасная экскурсия! Экскурсовод знает и подаёт материал восхитительно: три часа пролетели незаметно, в полном погружении в эпоху! Экскурсию рекомендую всём, кто небезразличен к истории нашей страны.
- ЮЮлия3 июня 2024Обязательно к посещению!
- ААндрей31 мая 2024Всё просто отлично
- ЕЕлена31 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
- ЕЕлена27 мая 2024Отличная экскурсия. Море впечатлений) Экскурсовод замечательный ♥️
- ВВероника25 мая 2024Очень интересно было побывать в темноте. Время пролетело не заметно. Буду советовать всем это место.
- ААлександра21 мая 2024Испытала необычные ощущения, находясь в темноте. Понравилась организация внутреннего пространства. Интересно было трогать и нюхать разные предметы и угадывать что же это. Экскурсовод Наиль был нашим проводником и прекрасно ориентировал нас в пространстве. Проект значимый, однозначно стоит посетить.
- NNatalya20 мая 2024Отличная экскурсия, спасибо гиду за увлекательный рассказ
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Когда на улице мороз»
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