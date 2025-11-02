Едем от «Площади Революции» до «Новослободской» — по станциям, в историях которых переплетаются правда и вымысел. Вы узнаете о секретных тоннелях, городских легендах и мифах о призраках (или не мифах?). Взглянете на привычный подземный мир другими глазами — и заметите то, что раньше ускользало.
Описание экскурсии
Наш маршрут: «Площадь Революции» → «Арбатская» → «Александровский сад» → «Арбатская» (ФЛ) → «Киевская» (ФЛ + КЛ) → «Новослободская»
Вы узнаете:
- какими были первый поезд, первый машинист и первый билет
- что происходит в метро, когда в нём никого нет, и каких призраков здесь можно встретить
- как со временем менялись станции
- где проложены секретные тоннели
- как правильно вести себя в метрополитене и какие герои помогают нам не потеряться
Организационные детали
- Экскурсия предназначена для детей от 5 лет, но взрослым тоже будет интересно
- Проезд в метро оплачивается дополнительно
- Я выдам вам радиогиды — или вы можете использовать свои наушники с разъёмом 3,5 мм
- Если с вами маломобильные граждане, пожалуйста, сообщите заранее, чтобы я продумала комфортный маршрут
в воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 760 туристов
Я родилась и живу в самом прекрасном городе мира, в Москве. Профессиональный гид с аттестацией по Москве и Московской области, а также с аккредитацией в Метрополитене, ВДНХ, Останкинской телебашне и не только. Приглашаю вместе совершить путешествие во времени и прикоснуться к прошлому столицы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Екатерина
2 ноя 2025
Экскурсия понравилась, спасибо за интересно приподнесенную информацию, узнали много нового
Входит в следующие категории Москвы
