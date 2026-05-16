Спускаясь в метро, мы часто не догадываемся о том, что послужило предпосылкой для его строительства, и как выглядел общественный транспорт столицы до появления подземки.
Приглашаю вас отправиться в путешествия по станциям первой очереди строительства Московской метрополитена! Вы раскроете тайны метро и услышите его необыкновенную историю.
Описание экскурсии
На маршруте мы посетим станции:
— «Комсомольскую» Сокольнической линии
— «Красные ворота» и «Охотный ряд»
— «Библиотеку имени Ленина» и «Кропоткинскую»
— «Воробьёвы горы»
Вы услышите:
- Как лошади перевозили множество людей, а снегопады останавливали жизнь столицы
- Почему метро в Москве не стало «верхним»
- Для чего замораживали грунт при строительстве одного из вестибюлей
- Могла ли Москва дорасти до Санкт-Петербурга
- Правда ли, что рядом со станцией метро есть секретный бункер
- Где были отделы Генерального штаба и ПВО в годы Великой Отечественной войны
А ещё вы:
- Выясните, откуда отправился первый поезд
- Узнаете, почему на большинстве станций только одна платформа
- Убедитесь в том, что в столичном метрополитене нет обогрева и охлаждения воздуха
Организационные детали
- Однократный вход в метро оплачивается отдельно. Прошу вас быть подготовленными к оплате без задержек и иметь при себе проездной билет
- Экскурсия проводится с использованием радиогида — наушники предоставляются. Для наибольшего комфорта можно захватить собственные проводные наушники с круглым штекером
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Сокольники»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 787 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России. Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе.
