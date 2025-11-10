Мои заказы

Узнать, с кем Антон Павлович дружил, где ставил пьесы и каких девушек выбирал в «антоновки»
Когда 19-летний Антон Чехов закончил гимназию в Таганроге, он переехал в Москву. «Я навсегда москвич», — говорил о себе писатель. Он дорожил тесной связью со столицей, живя в Мелихово. Тосковал по «мерзкой промозглой московской погодке» в Ялте.

Москва была сосредоточением духовной жизни Чехова и сохранила огромное количество его адресов — по ним мы и пройдём.
Москва Чехова
Москва Чехова© Валерия
Москва Чехова© Валерия
Описание экскурсии

  • Мы начнём прогулку в районе Трубной площади и Цветного бульвара
  • Проследуем по Петровскому бульвару до Ново-Екатерининской больницы
  • Посетим сад Эрмитаж, где начала свой театральный триумф «Чайка»
  • Посмотрим, где жил писатель на Малой Дмитровке
  • В районе Большой Дмитровки увидим здание бывшего театра Корша, где состоялась премьера пьесы «Иванов»
  • В Камергерском переулке рассмотрим здание МХТ и памятники его основателям, а также памятник А. П. Чехову

Вы узнаете:

  • Как студент Чехов отмечал Татьянин день
  • По какой причине братья и сестра Чехова называли кухонный шкаф «дорогим и многоуважаемым»
  • Почему Чехов отказался от дворянского титула, дарованного ему Николаем II
  • Как Чехов дружил с Гиляровским и какое общество они учредили
  • Где происходит действие рассказа А. П. Чехова «Припадок»
  • Где жила О. Л. Книпер-Чехова, пережившая мужа на 55 лет
  • Каких девушек называли «антоновками»

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Место начала и завершения?
На Цветном бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6296 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
читать дальше

конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.

