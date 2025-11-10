Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Когда 19-летний Антон Чехов закончил гимназию в Таганроге, он переехал в Москву. «Я навсегда москвич», — говорил о себе писатель. Он дорожил тесной связью со столицей, живя в Мелихово. Тосковал по «мерзкой промозглой московской погодке» в Ялте.



Москва была сосредоточением духовной жизни Чехова и сохранила огромное количество его адресов — по ним мы и пройдём.