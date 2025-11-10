Когда 19-летний Антон Чехов закончил гимназию в Таганроге, он переехал в Москву. «Я навсегда москвич», — говорил о себе писатель. Он дорожил тесной связью со столицей, живя в Мелихово. Тосковал по «мерзкой промозглой московской погодке» в Ялте.
Москва была сосредоточением духовной жизни Чехова и сохранила огромное количество его адресов — по ним мы и пройдём.
Описание экскурсии
- Мы начнём прогулку в районе Трубной площади и Цветного бульвара
- Проследуем по Петровскому бульвару до Ново-Екатерининской больницы
- Посетим сад Эрмитаж, где начала свой театральный триумф «Чайка»
- Посмотрим, где жил писатель на Малой Дмитровке
- В районе Большой Дмитровки увидим здание бывшего театра Корша, где состоялась премьера пьесы «Иванов»
- В Камергерском переулке рассмотрим здание МХТ и памятники его основателям, а также памятник А. П. Чехову
Вы узнаете:
- Как студент Чехов отмечал Татьянин день
- По какой причине братья и сестра Чехова называли кухонный шкаф «дорогим и многоуважаемым»
- Почему Чехов отказался от дворянского титула, дарованного ему Николаем II
- Как Чехов дружил с Гиляровским и какое общество они учредили
- Где происходит действие рассказа А. П. Чехова «Припадок»
- Где жила О. Л. Книпер-Чехова, пережившая мужа на 55 лет
- Каких девушек называли «антоновками»
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Цветном бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6296 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатомЗадать вопрос
