Х Хорунжая Литературное Переделкино Отличная экскурсия. Теперь,если в Переделкино то обязательно с Сергеем. Благодарю.

Н Наталья Литературное Переделкино Сегодня, провели интересные несколько часов в Переделкино! Гид -Сергей, отличный рассказчик, с прекрасным чувством юмора, слушая его, время пролетело незаметно. Очень рекомендую его экскурсию! Спасибо. Обязательно приедем еще.

А Анастасия Литературное Переделкино Спасибо, все понравилось. Сергей отлично провёл экскурсию.

А Айгуль «Источники вдохновенья»: Мелихово - Давидова пустынь - Талеж читать дальше больше бы времени на осмотр усадьбы и чуть меньше на Талеж, так как полчаса (вместо часа) на купание в купели было бы достаточно. Большое спасибо экскурсоводу и водителю! Экскурсия прошла хорошо! Мы увидели все заявленные объекты, послушали экскурсовода - узнали много нового и интересного! Все было организованно! Единственное пожелание - чуть

Т Татьяна Москва и Чехов Экскурсия очень понравилась: грамотно построена, структурирована, переходы небольшие. Очень понравился подход к детям, интересные факты и вопросы.

В Валерия Москва и Чехов Спасибо огромное Татьяне за подачу, индивидуальный подход, интересную подачу фактов, грамотную речь! Получили огромное удовольствие от прогулки, будем всем советовать! Спасибо!