Групповая
до 20 чел.
Литературное Переделкино
Неспешная прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних
Начало: У храма Игоря Черниговского
29 июн в 11:00
1 июл в 14:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Москва и Чехов
Проникнуться историями о великом писателе и удивительном человеке на прогулке по центру
Начало: В районе метро Чеховская
Завтра в 16:00
29 июн в 17:00
5350 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Москва Чехова
Узнать, с кем Антон Павлович дружил, где ставил пьесы и каких девушек выбирал в «антоновки»
Начало: На Цветном бульваре
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ХХорунжая24 июня 2025Отличная экскурсия. Теперь,если в Переделкино то обязательно с Сергеем. Благодарю.
- ННаталья22 июня 2025Сегодня, провели интересные несколько часов в Переделкино! Гид -Сергей, отличный рассказчик, с прекрасным чувством юмора, слушая его, время пролетело незаметно. Очень рекомендую его экскурсию! Спасибо. Обязательно приедем еще.
- ААнастасия22 июня 2025Спасибо, все понравилось. Сергей отлично провёл экскурсию.
- ААйгуль20 августа 2024«Источники вдохновенья»: Мелихово - Давидова пустынь - ТалежЭкскурсия прошла хорошо! Мы увидели все заявленные объекты, послушали экскурсовода - узнали много нового и интересного! Все было организованно! Единственное пожелание - чуть
- ТТатьяна22 октября 2023Экскурсия очень понравилась: грамотно построена, структурирована, переходы небольшие. Очень понравился подход к детям, интересные факты и вопросы.
- ВВалерия20 октября 2022Спасибо огромное Татьяне за подачу, индивидуальный подход, интересную подачу фактов, грамотную речь! Получили огромное удовольствие от прогулки, будем всем советовать! Спасибо!
- ЕЕлена14 июля 2022Спасибо Татьяне. Несмотря на непогоду, экскурсия состоялась и была интересной. Я люблютворчество Чехова и много читала о нем, но Татьяна рассказала очень много нового для меня из жизни Антона Павловича. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мелихово»
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