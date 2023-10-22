С бесконечной любовью к Чехову я расскажу вам о его биографии, творчестве и помощи людям. Мы вспомним его произведения — жизненные, ироничные, душевные. Поговорим о заслугах и слабостях писателя, трагедиях и счастливых событиях. Фоном станут улицы и переулки, по которым он гулял, театры, в которых ставили его пьесы, и другие чеховские уголки Москвы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по следам классика

Мы встретимся у метро Чеховская — и отправимся искать московские места, связанные с Антоном Павловичем. Пройдем по нарядным улицам Малая Дмитровка и Петровка, по Успенскому, Столешникову и Камергерскому переулкам, по уютному Страстному бульвару и саду Эрмитаж. Вы увидите дома, где жил Чехов в столице, больницу, где он проходил практику, театры Эрмитаж, Корша (сейчас Наций) и МХТ, а также памятник драматургу.

Познакомиться с Чеховым поближе

Это имя знакомо нам со школьных лет, а то и ранее. На экскурсии я расскажу больше о человеке с яркой, но сложной судьбой. О том, как он переносил личные трагедии, как радовался и любил, как откликался на беды других людей. Вы узнаете об общественной деятельности Антона Павловича для родного Таганрога и для любимой усадьбы Мелихово. А еще поговорим о путешествии Чехова на Сахалин — поистине гражданском подвиге.

Организационные детали

Если бронирование на нужную дату недоступно, напишет мне — обсудим возможность провести экскурсию в удобный вам день.