Проникнуться историями о великом писателе и удивительном человеке на прогулке по центру

С бесконечной любовью к Чехову я расскажу вам о его биографии, творчестве и помощи людям.

Мы вспомним его произведения — жизненные, ироничные, душевные.

Поговорим о заслугах и слабостях писателя, трагедиях и счастливых событиях.

Фоном станут улицы и переулки, по которым он гулял, театры, в которых ставили его пьесы, и другие чеховские уголки Москвы.
Москва и Чехов
Москва и Чехов
Москва и Чехов
Москва и Чехов
Москва и Чехов
Москва и Чехов
Москва и Чехов

Что вас ожидает

Прогулка по следам классика

Мы встретимся у метро Чеховская — и отправимся искать московские места, связанные с Антоном Павловичем. Пройдем по нарядным улицам Малая Дмитровка и Петровка, по Успенскому, Столешникову и Камергерскому переулкам, по уютному Страстному бульвару и саду Эрмитаж. Вы увидите дома, где жил Чехов в столице, больницу, где он проходил практику, театры Эрмитаж, Корша (сейчас Наций) и МХТ, а также памятник драматургу.

Познакомиться с Чеховым поближе

Это имя знакомо нам со школьных лет, а то и ранее. На экскурсии я расскажу больше о человеке с яркой, но сложной судьбой. О том, как он переносил личные трагедии, как радовался и любил, как откликался на беды других людей. Вы узнаете об общественной деятельности Антона Павловича для родного Таганрога и для любимой усадьбы Мелихово. А еще поговорим о путешествии Чехова на Сахалин — поистине гражданском подвиге.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Чеховская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Татьяна, аккредитованный гид. Приглашаю всех желающих на пешеходные экскурсии: познакомиться с интересными историями, увлекательными сюжетами, а главное — с судьбами жителей столицы — и в прошлом, и в настоящем. Жизнь каждого человека — это книга, загляните в её страницы, узнайте факты биографий знаменитых людей, пройдите по уютным переулочкам, нарядным улицам, живописным бульварам. Добро пожаловать!
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