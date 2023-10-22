Проникнуться историями о великом писателе и удивительном человеке на прогулке по центру
С бесконечной любовью к Чехову я расскажу вам о его биографии, творчестве и помощи людям. Мы вспомним его произведения — жизненные, ироничные, душевные. Поговорим о заслугах и слабостях писателя, трагедиях и счастливых событиях.
Фоном станут улицы и переулки, по которым он гулял, театры, в которых ставили его пьесы, и другие чеховские уголки Москвы.
Мы встретимся у метро Чеховская — и отправимся искать московские места, связанные с Антоном Павловичем. Пройдем по нарядным улицам Малая Дмитровка и Петровка, по Успенскому, Столешникову и Камергерскому переулкам, по уютному Страстному бульвару и саду Эрмитаж. Вы увидите дома, где жил Чехов в столице, больницу, где он проходил практику, театры Эрмитаж, Корша (сейчас Наций) и МХТ, а также памятник драматургу.
Познакомиться с Чеховым поближе
Это имя знакомо нам со школьных лет, а то и ранее. На экскурсии я расскажу больше о человеке с яркой, но сложной судьбой. О том, как он переносил личные трагедии, как радовался и любил, как откликался на беды других людей. Вы узнаете об общественной деятельности Антона Павловича для родного Таганрога и для любимой усадьбы Мелихово. А еще поговорим о путешествии Чехова на Сахалин — поистине гражданском подвиге.
Организационные детали
Если бронирование на нужную дату недоступно, напишет мне — обсудим возможность провести экскурсию в удобный вам день.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Чеховская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 593 туристов
Я аккредитованный гид. Приглашаю на экскурсии: познакомиться с интересными историями, увлекательными сюжетами, судьбами жителей столицы в прошлом и настоящем. Жизнь каждого человека — это книга. Загляните в неё, узнайте факты из биографий знаменитых людей, пройдите по уютным переулочкам, нарядным улицам, живописным бульварам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Экскурсия очень понравилась: грамотно построена, структурирована, переходы небольшие. Очень понравился подход к детям, интересные факты и вопросы.
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М
Мария
Спасибо за экскурсию, Татьяна! Несмотря на плохую погоду и дождь, экскурсия прошла на одном дыхании! Узнали много нового об Антоне Павловиче и ещё больше прониклись его талантом и непростой судьбой.
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А
Альфия
Татьяна провела очень познавательную, интересную экскурсию. 2 часа пролетели как один миг. Вся группа была увлечена ее рассказами.
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М
Мазуров
Большое спасибо за экскурсию по теме Москва и Чехов. Татьяна прекрасно владеет материалом, великолепно знает биографию Антона Павловича, географию Чеховской Москвы, историю отдельных зданий, подкрепляет свои рассказы старыми фотографиями тех мест, которые мы посещали. Ее увлеченность тем о чем она рассказывают передаются собеседнику и делают экскурсию незабываемой. Еще раз спасибо. Алексей.
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Елена
Спасибо Татьяне. Несмотря на непогоду, экскурсия состоялась и была интересной. Я люблютворчество Чехова и много читала о нем, но Татьяна рассказала очень много нового для меня из жизни Антона Павловича. Спасибо.
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Валерия
Спасибо огромное Татьяне за подачу, индивидуальный подход, интересную подачу фактов, грамотную речь! Получили огромное удовольствие от прогулки, будем всем советовать! Спасибо!