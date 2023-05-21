Необычная аудиоэкскурсия по Москве: уникальный саунд-дизайн и интересные факты
Вас ждет не просто аудиоэкскурсия, а театральная постановка с интригующим сюжетом, интересными фактами, продуманным маршрутом и уникальным саунд-дизайном.
Вы услышите невыдуманные истории о нелёгкой, но очень увлекательной профессии, о любви к своему делу, риске, смелости и, конечно, о Москве.
Вы услышите невыдуманные истории о нелёгкой, но очень увлекательной профессии, о любви к своему делу, риске, смелости и, конечно, о Москве.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Большой театр
- ЦУМ
- ГУМ
- Ветошный холл
- Гостиница «Националь»
- Красная площадь
- Гостиный двор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Интригующий сюжет, интересные факты, продуманный маршрут Основная линия этого аудиотура — история девушки Маши, которая приехала покорять столицу и мечтала добиться карьерных высот. И у неё это получилось! Маша проведёт вас по главным достопримечательностям столицы. Вы заглянете в ЦУМ, гостиницу «Метрополь» и окажетесь на ступенях Большого театра. Завершится ваша прогулка в роскошных интерьерах гостиницы «Националь».
Локации выбраны не случайно: героиня аудиотура подскажет, как в лучших достопримечательностях Москвы провести качественное мероприятие, о котором ещё долго будут говорить. Аудиоэкскурсию можно пройти индивидуально или в компании друзей и коллег. Тур также может стать частью деловой или туристической программы. Так, в 2022 году экскурсию провели для участников MICE Excellence Forum.
Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).
Важно! Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время
Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Спланированный маршрут по Москве с офлайн-картой для удобной навигации
- Лайфхаки для организаторов мероприятий
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Театральная площадь, 1, МоскваЗавершение: Тверская улица, 1 (гостиница «Националь»)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас времяЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании