Интригующий сюжет, интересные факты, продуманный маршрут Основная линия этого аудиотура — история девушки Маши, которая приехала покорять столицу и мечтала добиться карьерных высот. И у неё это получилось! Маша проведёт вас по главным достопримечательностям столицы. Вы заглянете в ЦУМ, гостиницу «Метрополь» и окажетесь на ступенях Большого театра. Завершится ваша прогулка в роскошных интерьерах гостиницы «Националь».

Локации выбраны не случайно: героиня аудиотура подскажет, как в лучших достопримечательностях Москвы провести качественное мероприятие, о котором ещё долго будут говорить. Аудиоэкскурсию можно пройти индивидуально или в компании друзей и коллег. Тур также может стать частью деловой или туристической программы. Так, в 2022 году экскурсию провели для участников MICE Excellence Forum.

Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).

Важно! Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время