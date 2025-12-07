Мы отправимся за историями на старинный Кузнецкий мост, а затем окажемся на главной театральной площади Москвы. Вы услышите легенды о Салтычихе и первом фастфуде. Узнаете, как прятали деньги под водой и где работали красавицы. Полюбуетесь Большим театром, «Метрополем» и фонтаном Витали. И выясните, как из кузнецкой слободы эти места превратились в модный подиум Москвы.
На Кузнецком Мосту вы увидите:
- поместье Салтычихи — история кровавой барыни.
- доходный дом князя А. Г. Гагарина — дом с кораблём на носу.
- доходный дом Торлецкого — Пушкин, Брюллов, Витали, Толстой, Чехов и Ленин приветствуют нас.
- Международный торговый банк и банк «Лионский кредит».
- Московский Дом Художника и Дом Моделей — модные истории.
- доходные дома братьев Джамгаровых — кого называли Обер-Шельмой.
- Пассаж Попова и ресторан «Яр».
- доходный дом Воронцовой — Евдокимовой — Шориной. Что общего у Чехова, Толстого, Шолохова, Ленина и Рязанова.
- ЦУМ, где орудовали воры-городушники.
На Театральной площади вы увидите:
- Большой театр — большая история, большие артисты, большие интриги.
- Малый театр — «скелет в окне».
- РАМТ — от торговых рядов до театра.
- отель «Метрополь» — что здесь хотел купить Майкл Джексон.
- памятник Карлу Марксу — как его назвала Фаина Раневская.
- фонтан Витали — раскроем его тайну.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кузнецком мосту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катарина — ваш гид в Москве
Я родилась в Москве и первые годы жила в Замоскворечье. С тех пор и полюбила город так сильно. Окончила Академию туризма и гостиничного бизнеса и стала гидом. Авторские экскурсии по Москве —
