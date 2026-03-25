Москва промышленная: фабрика Цинделя

Увидеть «город в городе», проследить путь хлопка и прикоснуться к дореволюционному рабочему быту
Приглашаю вас пройти по страницам российской промышленности.

Мы отправимся на знаменитую ситценабивную фабрику Эмиля Цинделя — одну из крупнейших в Российской империи.

Вы узнаете, как здесь создавали ткани, покорившие мировые выставки, увидите краснокирпичную архитектуру и поймёте, как была устроена жизнь рабочих и служащих на рубеже веков.
5
3 отзыва
Москва промышленная: фабрика Цинделя

Описание экскурсии

От палат до авангарда

Наша прогулка начнётся у Павелецкого вокзала. По пути к фабрике мы совершим архитектурное путешествие во времени: увидим древние палаты 17 века и авангардные здания с редким керамическим фризом. Я расскажу о топонимике Кожевнической улицы и о том, почему именно этот район стал промышленным сердцем Москвы.

Секреты мануфактуры Цинделя

Вы окажетесь на территории огромного фабричного комплекса. Услышите, какой путь проходил хлопок, прежде чем стать ярким ситцем, и как работала сложная логистика предприятия. Увидите мощные производственные корпуса, трубу котельной и здание заводоуправления. И узнаете, почему ткани Цинделя считались эталоном качества.

Социальный город в городе

Промышленная архитектура — это не только цеха. Мы осмотрим больницу с амбулаторией и жилые корпуса для сотрудников. Я расскажу о быте тех, кто здесь работал, и о социальной политике фабрики. В завершение мы сделаем атмосферные фото в колоритных локациях, которые успели засветиться в кино.

Организационные детали

На экскурсии вас ждёт небольшой вкусный сюрприз:)

в пятницу в 12:00, в субботу в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Павелецкая»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 12:00, в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Москве
Я аттестованный московский гид. Родилась в Москве, по профессии инженер-строитель. Давно интересуюсь архитектурой, люблю показывать свой город друзьям, знакомым. В этом году окончила Школу гида «Глазами инженера». Победитель конкурса «Больше чем путешествие», 3-е место в конкурсе «Маршрут года 2025» в номинации лучшая экскурсия в городе.

П
Плясун
25 мар 2026
Отличная экскурсия для тех, кто хочет увидеть Москву
с непарадной,"рабочей" стороны. Удивительно, как
за несколько часов можно не только погрузиться в
историю конкретного места, но и почувствовать ритм
дореволюционной промышленной жизни. Наталья
сумела выстроить маршрут
так, что технические детали
(а их было немало!) не перегружали, а наоборот —
складывались в цельную картину быта и нравов того
времени.
Отдельно хочется поблагодарить Наталью — это гид
высочайшего уровня. Увлеченная, глубоко знающая
тему и при этом невероятно тактичная, она создала
атмосферу живого, доверительного разговора. Видно,
что каждый факт и каждая фотография подобраны
с душой и огромным уважением к слушателям.
Организация безупречная, время пролетело
совершенно незаметно. Обязательно вернусь на другие
экскурсии Натальи — с таким гидом хочется узнавать
город снова и снова

В
Владимир
9 мар 2026
Экскурсию на фабрику Цинделя выбрал неслучайно - давно интересуюсь темой промышленности. Захотелось увидеть настоящую, фабрично-рабочую Москву, пока всё окончательно не снесли.
Совершенно неожиданно открыл для себя район Павелецкой. Часто тут бываю,
но обычно бегу по делам, уткнувшись под ноги, и даже не замечаю, сколько вокруг интересного. Щипок, Зацепа - теперь хоть понимаю смысл этих названий!

Фабрика Цинделя - это отдельная история. Прочувствовал мощь индустриального гиганта и искренне посочувствовал работягам, пахавшим по 12-14 часов. Тема эксплуатации детского труда (о которой все постарались забыть) открылась во всей своей неприглядности. В общем, вник во все тонкости: набивание, крашение, выварка, мерсеризация - сам удивляюсь, сколько всего запомнил.

Огромное спасибо Наталье за глубокую проработку материала и динамичный формат. Экскурсия ни разу не скучная. Даже несмотря на плохую погоду, время пролетело незаметно и с огромной пользой.

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Владимир, спасибо за отзыв.
Я
Яна
9 мар 2026
Большое спасибо Наталье за замечательную экскурсию! Тема выбрана редкая, поэтому все, что мы узнавали, - еще ценнее. Очень информативный рассказ был сопровожден историческими фотографиями, а также комментариями в соответствии с
профессиональным и личным опытом гида. Сведений у Натальи - много, но она строго придерживалась тематики и временного формата экскурсии, что, конечно, вызывает желание прийти и на другие ее прогулки и узнать больше. Гид очень заботливо и внимательно относится к своим гостям, вплоть до того, что нас накануне праздника ожидали невероятно вкусные подарки, приготовленные лично Натальей по старинному рецепту. Мы прекрасно и с пользой провели это время!

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Благодарю за такой душевный отзыв.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Москва промышленная: фабрика Цинделя»

Проходные дворы Москвы
Пешая
2 часа
170 отзывов
Групповая
Проходные дворы Москвы
Присоединяйтесь к прогулке по проходным дворам Москвы, чтобы увидеть уникальные места и узнать о жизни в доходных домах начала 20 века
Начало: У метро «Пушкинская»
Сегодня в 16:45
28 мар в 16:45
650 ₽ за человека
«Хитровка и её хитрости» - барная экскурсия по Москве (18+)
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Хитровка и её хитрости» - барная экскурсия по Москве (18+)
Выпить настойки в аутентичных рюмочных и погулять по самому опасному району дореволюционной столицы
Начало: У метро «Китай-город»
Завтра в 16:00
29 мар в 16:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
В закоулках дореволюционной Москвы: Ивановская горка и Хитровка
Пешая
2 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
В закоулках дореволюционной Москвы: Ивановская горка и Хитровка
Прогуляться по улочкам исторического центра и ощутить колорит 19 века
Начало: У памятника Кириллу и Мефодию
30 мар в 02:00
31 мар в 02:00
1300 ₽ за человека
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в воскресенье в 17:00
5 апр в 17:00
19 апр в 17:00
1500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве