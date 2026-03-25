Мы отправимся на знаменитую ситценабивную фабрику Эмиля Цинделя — одну из крупнейших в Российской империи.
Вы узнаете, как здесь создавали ткани, покорившие мировые выставки, увидите краснокирпичную архитектуру и поймёте, как была устроена жизнь рабочих и служащих на рубеже веков.
Описание экскурсии
От палат до авангарда
Наша прогулка начнётся у Павелецкого вокзала. По пути к фабрике мы совершим архитектурное путешествие во времени: увидим древние палаты 17 века и авангардные здания с редким керамическим фризом. Я расскажу о топонимике Кожевнической улицы и о том, почему именно этот район стал промышленным сердцем Москвы.
Секреты мануфактуры Цинделя
Вы окажетесь на территории огромного фабричного комплекса. Услышите, какой путь проходил хлопок, прежде чем стать ярким ситцем, и как работала сложная логистика предприятия. Увидите мощные производственные корпуса, трубу котельной и здание заводоуправления. И узнаете, почему ткани Цинделя считались эталоном качества.
Социальный город в городе
Промышленная архитектура — это не только цеха. Мы осмотрим больницу с амбулаторией и жилые корпуса для сотрудников. Я расскажу о быте тех, кто здесь работал, и о социальной политике фабрики. В завершение мы сделаем атмосферные фото в колоритных локациях, которые успели засветиться в кино.
Организационные детали
На экскурсии вас ждёт небольшой вкусный сюрприз:)
в пятницу в 12:00, в субботу в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1350 ₽
