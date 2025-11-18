Вместо скучного ожидания в очереди в Мавзолей — вы послушаете аудиогид, узнаете о погребальных обрядах и проведёте личное расследование.
Посетите усыпальницу Ленина, услышите бой курантов Спасской башни, посмотрите на смену почётного караула. И откроете скрытые смыслы одного из самых известных мест страны.
Описание аудиогида
«Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.»
А. С. Пушкин
Что вас ожидает
- Вы отправитесь на Красную площадь путём, которым шли похоронные процессии с Лениным и Сталиным в 1924 и в 1953 годах
- Увидите Кремлёвский некрополь, где похоронены Сталин, Свердлов, Фрунзе, Дзержинский, Ворошилов, Будённый, Брежнев и другие
- Спуститесь под Красную площадь на глубину несколько метров — и посетите Мавзолей
- Увидите Могилу Неизвестного Солдата
А ещё
- Перед посещением Мавзолея вы послушаете о Ленине, Сталине и других персонажах, похороненных у Кремлёвской стены
- Узнаете о разных погребальных обрядах мира и проведёте личное расследование, как родилась идея появления Мавзолея на Красной площади
- Увидите смену караула у Кремлёвской стены и услышите бой курантов Спасской башни
И не только!
Организационные детали
- Это экскурсия без гида с элементами квеста в формате личного расследования
- Экскурсия подходит для взрослых и подростков от 15 лет. Для детей младше ожидание может быть утомительно, возьмёте ли вы их с собой — на ваше усмотрение
Особенности оплаты
- Ссылку на аудиогид и инструкцию мы отправим вам после 100% оплаты экскурсии (ссылку на доплату пришлём после бронирования). Оплата невозвратная, так как вы получаете неограниченный доступ к материалу
- Достаточно оплатить доступ на один телефон, с которого при необходимости вы поделитесь материалами с другими членами вашей компании
Как проходит прогулка
- Мобильный интернет для прогулки с аудиогидом не нужен, но вам необходимо заранее скачать гид на смартфон
- Аудиогид составлен так, что вы можете делать перерывы в свой экскурсии в любое время и в любом месте
- Вы можете пройти маршрут в удобный для вас день и время в часы работы Мавзолея (вт, ср, чт и сб с 10:00 до 13:00)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 2874 туристов
Мы любим путешествия, любим смотреть на город с высоты птичьего полёта, пробовать неизведанное и слышать голоса новых городов так же, как и вы. Ведь жизнь — дни, которые не просто
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
18 ноя 2025
Получили аудиогид, скачали. Фото и текст просмотрели до начала, еще когда ехали в Москву поездом, также прослушали один файл аудио. благо интернет не нужен для этого аудиогида. Погрузились в тему
Входит в следующие категории Москвы
