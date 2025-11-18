читать дальше

еще в дороге.

Онлайн-организатора нам дали коренную москвичку Марию.

В Москве нам помогла ее инструкция с лайфхаками.

На Красной площади сразу разобрались что и как. Расписано все понятно.

Удобно. Можно пройти маршрут в любое время.

Познавательно, многих фактов не знали.

Очень понравился формат личного расследования, который мы сами провели по материалам аудиогида.

Мы делали перерыв, ходили в ГУМ. По инструкции сходили в ресторан. Цены в нем у Красной площади не выше, чем где-то там!

Конечно же, рекомендуем.