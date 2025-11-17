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Москва-Сити: из прошлого в будущее

Пройти по деловому кварталу и 30 годам его истории, амбиций и смелых архитектурных решений
Сегодня силуэты Москва-Сити кажутся привычной частью города. При этом далеко не каждый житель знает башни «в лицо» и по именам. Познакомимся с ними поближе! Обсудим, как промзона превращалась в символ новой Москвы. Поймём логику и масштаб самого амбициозного градостроительного проекта современной России. Выясним, каким Сити мог стать и что его ждёт впереди.
5
1 отзыв
Москва-Сити: из прошлого в будущее
Москва-Сити: из прошлого в будущее
Москва-Сити: из прошлого в будущее

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • небоскрёб, получивший в 2017 году награду World’s Best Property
  • башню, в которой Москва отражается под углом 90 градусов
  • единственное здание Сити, расположенное на правом берегу Москвы-реки
  • арт-объект, переехавший в Сити из парка Зарядье

Вы узнаете:

  • кто и как давно решил, что Москве нужен свой деловой центр
  • где хотел построить самое высокое здание в Европе лауреат Притцкеровской премии сэр Норман Фостер
  • чего лишилась башня «Федерация»
  • в каких городах у башен «Эволюция» и «Город Столиц» есть близнецы

и многое другое!

Организационные детали

  • Во время экскурсии нужно будет подниматься по высокой лестнице без лифта
  • В стоимость экскурсии включено использование радиогидов, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъем mini jack 3.5 mm)
  • Основная часть экскурсии проходит на улице (около 1,5 часов). Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь. В Сити обычно очень ветрено — обязательно учитывайте это
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1750 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле ст. метро «Деловой центр»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера
Глазами инженера — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1557 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Иван
Не в первый раз посещаю экскурсии Глазами инженера. Традиционно высокое качество материала, профессиональные гиды, интересные маршруты. Вот и экскурсию по Москве-сити посетил и не пожалел, спасибо гиду Евгении.
Не в первый раз посещаю экскурсии Глазами инженера. Традиционно высокое качество материала, профессиональные гиды, интересные маршруты.
Не в первый раз посещаю экскурсии Глазами инженера. Традиционно высокое качество материала, профессиональные гиды, интересные маршруты.
Не в первый раз посещаю экскурсии Глазами инженера. Традиционно высокое качество материала, профессиональные гиды, интересные маршруты.
Не в первый раз посещаю экскурсии Глазами инженера. Традиционно высокое качество материала, профессиональные гиды, интересные маршруты.
Не в первый раз посещаю экскурсии Глазами инженера. Традиционно высокое качество материала, профессиональные гиды, интересные маршруты.
Не в первый раз посещаю экскурсии Глазами инженера. Традиционно высокое качество материала, профессиональные гиды, интересные маршруты.
Не в первый раз посещаю экскурсии Глазами инженера. Традиционно высокое качество материала, профессиональные гиды, интересные маршруты.
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