Сегодня силуэты Москва-Сити кажутся привычной частью города. При этом далеко не каждый житель знает башни «в лицо» и по именам. Познакомимся с ними поближе! Обсудим, как промзона превращалась в символ новой Москвы. Поймём логику и масштаб самого амбициозного градостроительного проекта современной России. Выясним, каким Сити мог стать и что его ждёт впереди.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- небоскрёб, получивший в 2017 году награду World’s Best Property
- башню, в которой Москва отражается под углом 90 градусов
- единственное здание Сити, расположенное на правом берегу Москвы-реки
- арт-объект, переехавший в Сити из парка Зарядье
Вы узнаете:
- кто и как давно решил, что Москве нужен свой деловой центр
- где хотел построить самое высокое здание в Европе лауреат Притцкеровской премии сэр Норман Фостер
- чего лишилась башня «Федерация»
- в каких городах у башен «Эволюция» и «Город Столиц» есть близнецы
и многое другое!
Организационные детали
- Во время экскурсии нужно будет подниматься по высокой лестнице без лифта
- В стоимость экскурсии включено использование радиогидов, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъем mini jack 3.5 mm)
- Основная часть экскурсии проходит на улице (около 1,5 часов). Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь. В Сити обычно очень ветрено — обязательно учитывайте это
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1750 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле ст. метро «Деловой центр»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1557 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Не в первый раз посещаю экскурсии Глазами инженера. Традиционно высокое качество материала, профессиональные гиды, интересные маршруты. Вот и экскурсию по Москве-сити посетил и не пожалел, спасибо гиду Евгении.
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Завтра в 18:00
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