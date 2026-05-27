Посетить три города на Московском море, узнать их историю и отправиться на теплоходную прогулку
Отправляемся на север Подмосковья — туда, где широкая гладь Московского моря соседствует с тихими старинными городами.
Вы вдохнёте речной воздух, полюбуетесь пейзажами с борта теплохода, откроете для себя три очень разных города — Дубну, Кимры и Талдом. И убедитесь, что каждый отличается особым характером и атмосферой.
Описание экскурсии
За один день вы посетите три города и увидите самые интересные места каждого из них.
Талдом — столица сапожного царства
На обзорной экскурсии по историческому центру вы рассмотрите старинные купеческие дома, узнаете, как небольшой уездный город стал центром обувного промысла и почему его называли сапожным царством. Гид расскажет о местных мастерах, торговле и о том, как ремесло сформировало облик города.
Кимры — город деревянного модерна
Один из самых необычных городов Подмосковья. Здесь сохранилось большое количество деревянных домов в стиле модерн, и каждый из них — со своим характером. Во время прогулки по городу вы увидите:
особняк Рыбкина
особняк Лошакова
здание Общества потребкооперации
знаменитую Чайную
и другие яркие дома начала 20 века
Дубна — город науки
Это молодой научный центр, возникший в середине 20 века вокруг международного института ядерных исследований. Во время обзорной экскурсии вы познакомитесь с историей города и увидите его главные места. Гид расскажет о научных открытиях, о жизни исследовательского центра и о том, почему Дубну нередко называют городом будущего.
Теплоходная прогулка по Московскому морю
Одним из самых атмосферных моментов поездки! Вы выйдете в просторную акваторию Иваньковского водохранилища — того самого Московского моря. С воды откроются красивые виды на берега и город, а лёгкий речной ветер сделает прогулку особенно приятной.
Примерный тайминг
7:15 — выезд из Москвы 10:30–11:30 — Талдом, обзорная прогулка по городу 13:00–14:00 — Кимры, обзорная экскурсия 14:30–15:00 — обед 16:00–17:00 — обзорная экскурсия по Дубне 17:00–18:00 — теплоходная прогулка по Московскому морю 18:00–19:00 — свободное время 21:00 — возвращение в Москву
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на комфортабельном туристическом автобусе и водная прогулка на теплоходе
Теплоход «Москва-173» оборудован всеми необходимыми средствами спасения на водах
Дополнительно оплачивается обед — 700 ₽ за чел.
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
5980 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Алтуфьево»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью.
Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Москва - Талдом - Кимры - Дубна»