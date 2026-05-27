Отправляемся на север Подмосковья — туда, где широкая гладь Московского моря соседствует с тихими старинными городами. Вы вдохнёте речной воздух, полюбуетесь пейзажами с борта теплохода, откроете для себя три очень разных города — Дубну, Кимры и Талдом. И убедитесь, что каждый отличается особым характером и атмосферой.

Описание экскурсии

За один день вы посетите три города и увидите самые интересные места каждого из них.

Талдом — столица сапожного царства

На обзорной экскурсии по историческому центру вы рассмотрите старинные купеческие дома, узнаете, как небольшой уездный город стал центром обувного промысла и почему его называли сапожным царством. Гид расскажет о местных мастерах, торговле и о том, как ремесло сформировало облик города.

Кимры — город деревянного модерна

Один из самых необычных городов Подмосковья. Здесь сохранилось большое количество деревянных домов в стиле модерн, и каждый из них — со своим характером. Во время прогулки по городу вы увидите:

особняк Рыбкина

особняк Лошакова

здание Общества потребкооперации

знаменитую Чайную

и другие яркие дома начала 20 века

Дубна — город науки

Это молодой научный центр, возникший в середине 20 века вокруг международного института ядерных исследований. Во время обзорной экскурсии вы познакомитесь с историей города и увидите его главные места. Гид расскажет о научных открытиях, о жизни исследовательского центра и о том, почему Дубну нередко называют городом будущего.

Теплоходная прогулка по Московскому морю

Одним из самых атмосферных моментов поездки! Вы выйдете в просторную акваторию Иваньковского водохранилища — того самого Московского моря. С воды откроются красивые виды на берега и город, а лёгкий речной ветер сделает прогулку особенно приятной.

Примерный тайминг

7:15 — выезд из Москвы

10:30–11:30 — Талдом, обзорная прогулка по городу

13:00–14:00 — Кимры, обзорная экскурсия

14:30–15:00 — обед

16:00–17:00 — обзорная экскурсия по Дубне

17:00–18:00 — теплоходная прогулка по Московскому морю

18:00–19:00 — свободное время

21:00 — возвращение в Москву

