Мои заказы

Москва - Талдом - Кимры - Дубна

Посетить три города на Московском море, узнать их историю и отправиться на теплоходную прогулку
Отправляемся на север Подмосковья — туда, где широкая гладь Московского моря соседствует с тихими старинными городами. Вы вдохнёте речной воздух, полюбуетесь пейзажами с борта теплохода, откроете для себя три очень разных города — Дубну, Кимры и Талдом. И убедитесь, что каждый отличается особым характером и атмосферой.
Москва - Талдом - Кимры - Дубна
Москва - Талдом - Кимры - Дубна
Москва - Талдом - Кимры - Дубна

Описание экскурсии

За один день вы посетите три города и увидите самые интересные места каждого из них.

Талдом — столица сапожного царства

На обзорной экскурсии по историческому центру вы рассмотрите старинные купеческие дома, узнаете, как небольшой уездный город стал центром обувного промысла и почему его называли сапожным царством. Гид расскажет о местных мастерах, торговле и о том, как ремесло сформировало облик города.

Кимры — город деревянного модерна

Один из самых необычных городов Подмосковья. Здесь сохранилось большое количество деревянных домов в стиле модерн, и каждый из них — со своим характером. Во время прогулки по городу вы увидите:

  • особняк Рыбкина
  • особняк Лошакова
  • здание Общества потребкооперации
  • знаменитую Чайную
  • и другие яркие дома начала 20 века

Дубна — город науки

Это молодой научный центр, возникший в середине 20 века вокруг международного института ядерных исследований. Во время обзорной экскурсии вы познакомитесь с историей города и увидите его главные места. Гид расскажет о научных открытиях, о жизни исследовательского центра и о том, почему Дубну нередко называют городом будущего.

Теплоходная прогулка по Московскому морю

Одним из самых атмосферных моментов поездки! Вы выйдете в просторную акваторию Иваньковского водохранилища — того самого Московского моря. С воды откроются красивые виды на берега и город, а лёгкий речной ветер сделает прогулку особенно приятной.

Примерный тайминг

7:15 — выезд из Москвы
10:30–11:30 — Талдом, обзорная прогулка по городу
13:00–14:00 — Кимры, обзорная экскурсия
14:30–15:00 — обед
16:00–17:00 — обзорная экскурсия по Дубне
17:00–18:00 — теплоходная прогулка по Московскому морю
18:00–19:00 — свободное время
21:00 — возвращение в Москву

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном туристическом автобусе и водная прогулка на теплоходе
  • Теплоход «Москва-173» оборудован всеми необходимыми средствами спасения на водах
  • Дополнительно оплачивается обед — 700 ₽ за чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник5980 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около станции метро «Алтуфьево»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Москва - Талдом - Кимры - Дубна»

Сказки старого Зарядья: экскурсия по исторической жемчужине Москвы
Пешая
2 часа
-
10%
101 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Сказки старого Зарядья: экскурсия по исторической жемчужине Москвы
Погрузиться в прошлое на групповой прогулке по местам, где проносились вихри московской истории
Начало: У метро «Китай-город»
Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 15:00, в воскресенье в 13:00
Завтра в 19:30
30 мая в 15:00
693 ₽770 ₽ за человека
Московский шик: театры, бани и модные лавки старой Москвы
Пешая
2 часа
14 отзывов
Билеты
Московский шик: театры, бани и модные лавки старой Москвы
Путешествие по центру Москвы, где вы откроете для себя театры, модные лавки и узнаете о светской жизни прошлого. Впечатления гарантированы
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 15:00
29 мая в 08:00
15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка на яхте «Красотка» по Москве и Московскому морю
На яхте
Круизы
1 час
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка на яхте «Красотка» по Москве и Московскому морю
Проплыть по водохранилищам в окрестностях Москвы, насладиться видами и встать за штурвал
Начало: В яхт-клубе «Нептун», на берегу Клязьменского водо...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 000 ₽ за всё до 8 чел.
Москва только для вас
На автобусе
4 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
5980 ₽ за человека