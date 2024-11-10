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Вы окажетесь в мире, где всё не то, чем кажется! Побываете в сказочных лесах, где живут волшебные существа. Поиграете с тиграми — не волнуйтесь, они не укусят. Прокатитесь на сноуборде, даже если за окном ни снежинки. Посидите на Луне. И всё это — в комфортной атмосфере музея.