Вы окажетесь в мире, где всё не то, чем кажется! Побываете в сказочных лесах, где живут волшебные существа. Поиграете с тиграми — не волнуйтесь, они не укусят. Прокатитесь на сноуборде, даже если за окном ни снежинки. Посидите на Луне. И всё это — в комфортной атмосфере музея.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Мы встретим вас в музее и расскажем, как правильно рассмотреть и сфотографировать иллюзию. И вы отправитесь в удивительное путешествие — вас ждут Древний Египет и затонувшая Атлантида, огнедышащие драконы и милейшие панды, огромные пауки и гигантская черепаха. И множество других невероятных оптических миражей!
Организационные детали
- Дети до 7 лет должны находиться в музее в сопровождении взрослого
- Вас встретит один из сотрудников нашего музея
в будние дни в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Входной (понедельник)
|300 ₽
|Входной (вторник-пятница)
|500 ₽
|Входной (выходные и праздники)
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Воробьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей иллюзий — Организатор в Москве
Музей иллюзий — это интерактивное пространство, где оптические миражи оживают и становятся порталом в захватывающие приключения. Ждём вас и в других наших интересных музеях Москвы — будем рады видеть вас в гостях!Задать вопрос
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