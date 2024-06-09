Москва — это не только Красная площадь, небоскрёбы и рестораны. А ещё и переулки, дворики и неформальные пространства. Я приглашаю вас на прогулку именно по такой — уютной и непарадной столице. Вы перешагнёте через временной портал, зайдёте в особняк и узнаете, откуда взялось выражение «стоять на панели». А ещё отгадаете загадки и сохраните воспоминания на полароид.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Москва из прошлого и небольшой квест

Вы увидите достопримечательности, которые спрятаны от лишних глаз во дворах. Разберётесь, какие из легенд о городе — правда, а какие — ложь.

А чтобы лучше запомнить места и факты, будете отгадывать загадки. Я придумала 5 заданий (вам предстоит кое-что найти), выполнив которые вы сможете выиграть 5 кадров на полароид-фотоаппарат.

Маршрут

Мы начнём прогулку у метро Китай-город, обсудим, откуда появилось это название и где на самом деле он расположен. После отправимся во дворы

Сначала вас ждёт портал, через который можно увидеть прошлое. Затем руины старого дома и, наконец, уютный скверик с прекрасными видами, синагогой и московской стеной плача

Вы со стороны полюбуетесь необыкновенным Иоанно-Предтеченским монастырём, вдохновлённым итальянскими базиликами, и лютеранской кирхой

Изучите палаты Мазепы (или не Мазепы?) и владения богатейших купцов Морозовых, в которых снимался известный детский фильм

Затем сделаем остановку в особняке, который скорее напоминает коммунальную квартиру, где в каждой комнате есть своя кухня. Что это за место? Узнаете на экскурсии!

Закончим на Хитровской площади, когда-то она имела дурную славу одного из самых криминальных районов Москвы. Мы зайдём в закрытый двор, который сохранил атмосферу старинных палат и неблагополучных ночлежек

Вы узнаете:

Почему Китай-город и Ивановскую горку часто путают

Откуда взялось выражение «стоять на панели» и где на ней можно постоять

В каком доме Москвы проживают потомки одной семьи уже более 200 лет

Где прячутся флигель Левитана и удивительные усадьбы

Какие знаки почёта в СССР помещали на фасады зданий и сохранились ли они сейчас

Кому подойдёт экскурсия

Москвичам, которые любят изучать атмосферные и неочевидные места, и гостям города, которые хотели бы увидеть столицу с неожиданной стороны.

Организационные детали