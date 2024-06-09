Москва — это не только Красная площадь, небоскрёбы и рестораны. А ещё и переулки, дворики и неформальные пространства. Я приглашаю вас на прогулку именно по такой — уютной и непарадной столице.
Вы перешагнёте через временной портал, зайдёте в особняк и узнаете, откуда взялось выражение «стоять на панели». А ещё отгадаете загадки и сохраните воспоминания на полароид.
Вы перешагнёте через временной портал, зайдёте в особняк и узнаете, откуда взялось выражение «стоять на панели». А ещё отгадаете загадки и сохраните воспоминания на полароид.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Москва из прошлого и небольшой квест
Вы увидите достопримечательности, которые спрятаны от лишних глаз во дворах. Разберётесь, какие из легенд о городе — правда, а какие — ложь.
А чтобы лучше запомнить места и факты, будете отгадывать загадки. Я придумала 5 заданий (вам предстоит кое-что найти), выполнив которые вы сможете выиграть 5 кадров на полароид-фотоаппарат.
Маршрут
- Мы начнём прогулку у метро Китай-город, обсудим, откуда появилось это название и где на самом деле он расположен. После отправимся во дворы
- Сначала вас ждёт портал, через который можно увидеть прошлое. Затем руины старого дома и, наконец, уютный скверик с прекрасными видами, синагогой и московской стеной плача
- Вы со стороны полюбуетесь необыкновенным Иоанно-Предтеченским монастырём, вдохновлённым итальянскими базиликами, и лютеранской кирхой
- Изучите палаты Мазепы (или не Мазепы?) и владения богатейших купцов Морозовых, в которых снимался известный детский фильм
- Затем сделаем остановку в особняке, который скорее напоминает коммунальную квартиру, где в каждой комнате есть своя кухня. Что это за место? Узнаете на экскурсии!
- Закончим на Хитровской площади, когда-то она имела дурную славу одного из самых криминальных районов Москвы. Мы зайдём в закрытый двор, который сохранил атмосферу старинных палат и неблагополучных ночлежек
Вы узнаете:
- Почему Китай-город и Ивановскую горку часто путают
- Откуда взялось выражение «стоять на панели» и где на ней можно постоять
- В каком доме Москвы проживают потомки одной семьи уже более 200 лет
- Где прячутся флигель Левитана и удивительные усадьбы
- Какие знаки почёта в СССР помещали на фасады зданий и сохранились ли они сейчас
Кому подойдёт экскурсия
Москвичам, которые любят изучать атмосферные и неочевидные места, и гостям города, которые хотели бы увидеть столицу с неожиданной стороны.
Организационные детали
- Я выдаю радиогиды, чтобы вам было слышно каждое слово из моего рассказа
- Экскурсию можно провести для компании до 10 человек. Но если вам захочется больше кадров на полароид, то цена экскурсии возрастёт — подробности уточняйте в переписке
- На маршруте много спусков и подъёмов, поэтому маленьким детям или людям с проблемами опорно-двигательного аппарата может быть тяжело. Рекомендуемый возраст — 10+
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 68 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Мария. Люблю гулять по своему родному городу, рассматривать детали и узнавать, какие истории скрывают его фасады. Долгое время это было моим хобби, но со временем яЗадать вопрос
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