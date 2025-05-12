На этой прогулке по старинному Китай-городу участники смогут насладиться видами церкви на Кулишках, посетить синагогу и лютеранский собор. Уникальная возможность увидеть московские дворики и узнать историю женского монастыря. Завершает маршрут посещение сада-усадьбы Морозовых. Экскурсия поможет отключиться от суеты мегаполиса и погрузиться в атмосферу многовековой Москвы

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Москва сквозь столетия

Чудесная церковь Всех Святых на Кулишках поможет вам погрузиться в древнерусскую атмосферу и раскроет происхождение выражения «у черта на куличках». А я покажу здание хоральной синагоги в Большом Спасоглинищевском переулке и современный комплекс-сквер Горки со «стеной плача».

Тайные дворики и городские легенды

Через Старосадский переулок мы выйдем к величественному Кафедральному лютеранскому собору и по Хохловскому дойдем до прелестного сада в усадьбе Морозовых. Следом я расскажу легенду о княжне Таракановой и покажу связанный с ней Ивановский женский монастырь. В завершение вы заглянете в старинные, кривые и проходные, московские дворики и ощутите себя в совсем иной Москве. А после заглянете в один из самых маленьких баров мира площадью всего 4,4 метра!

Организационные детали