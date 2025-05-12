На этой прогулке по старинному Китай-городу участники смогут насладиться видами церкви на Кулишках, посетить синагогу и лютеранский собор. Уникальная возможность увидеть московские дворики и узнать историю женского монастыря. Завершает маршрут посещение сада-усадьбы Морозовых. Экскурсия поможет отключиться от суеты мегаполиса и погрузиться в атмосферу многовековой Москвы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю Москвы
- 🚶♂️ Пешеходный маршрут без затрат
- 🌿 Атмосферные московские дворики
- 🕌 Посещение уникальных храмов
- 📜 Легенды и истории старого города
Что можно увидеть
- Церковь на Кулишках
- Синагога
- Лютеранский собор
- Ивановский женский монастырь
- Сад-усадьба Морозовых
Описание экскурсии
Москва сквозь столетия
Чудесная церковь Всех Святых на Кулишках поможет вам погрузиться в древнерусскую атмосферу и раскроет происхождение выражения «у черта на куличках». А я покажу здание хоральной синагоги в Большом Спасоглинищевском переулке и современный комплекс-сквер Горки со «стеной плача».
Тайные дворики и городские легенды
Через Старосадский переулок мы выйдем к величественному Кафедральному лютеранскому собору и по Хохловскому дойдем до прелестного сада в усадьбе Морозовых. Следом я расскажу легенду о княжне Таракановой и покажу связанный с ней Ивановский женский монастырь. В завершение вы заглянете в старинные, кривые и проходные, московские дворики и ощутите себя в совсем иной Москве. А после заглянете в один из самых маленьких баров мира площадью всего 4,4 метра!
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- Маршрут рассчитан на два часа и подходит в том числе для холодного времени года
во вторник, среду и воскресенье в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Китай-город, выход номер 9
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 3377 туристов
Меня зовут Александр, я родился, вырос и живу в этом удивительном городе. Закончил филологический факультет МГУ, люблю и знаю родной город и с огромным удовольствием поделюсь своей любовью и знаниями с вами. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алина
12 мая 2025
Удивительно, как на маленьком участке Москвы сконцентрировалось столько интересного! Очень понравились рекомендации по заведениям, а одно из них отправились обедать сразу после экскурсии.
Александр отвечал на все вопросы про Москву, даже совсем отвлеченные от темы - очень эрудированный и приятный в общении гид!
Александр отвечал на все вопросы про Москву, даже совсем отвлеченные от темы - очень эрудированный и приятный в общении гид!
Александра
22 фев 2025
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Александр рассказывает очень интересно. Чувствуется, что он человек образованный и знающий свое дело. Провела время с удовольствием, экскурсию рекомендую!
В
Вячеслав
20 янв 2025
Александр замечательный рассказчик. Заинтересовал с первых минут экскурсии. Ответил на все сопутствующие вопросы, которые возникали в процессе изложения материала. Водил по таким местам, что и не каждый местный о них знает. Очень понравилось, даже не смотря на дождливую погоду.
Любовь
1 дек 2024
Отличная экскурсия по непопсовому маршруту в центре Москвы. Интересно и познавательно. Александр великолепно ориентируется в материале, на все вопросы о Москве, даже несвязанные с экскурсией, отвечает очень быстро и качественно. Видно, что организатор обладает глубокими познаниями в области москвоведения
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