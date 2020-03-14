12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Москва сквозь столетия

Чудесная церковь Всех Святых на Кулишках поможет вам погрузиться в древнерусскую атмосферу и раскроет происхождение выражения «у черта на куличках». А Петроверигский переулок предложит прогуляться по аллее Правителей России и рассмотреть лица наших государей от Рюрика до Ельцина. Кроме того, я покажу здание хоральной синагоги в Большом Спасоглинищевском переулке и современный комплекс-сквер Горки со «стеной плача».

Тайные дворики и городские легенды

Через Старосадский переулок мы выйдем к величественному Кафедральному лютеранскому собору. А по Хохловскому дойдем до прелестного сада в усадьбе Морозовых. Следом я расскажу легенду о княжне Таракановой и покажу связанный с ней Ивановский женский монастырь. В завершение вы заглянете в старинные, кривые и проходные, московские дворики и ощутите себя в совсем иной Москве.