12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с иной, многовековой Москвой.Прогулка по Китай-городу раскроет перед вами церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор, а также знаменитый сад усадьбы Морозовых. Вы

узнаете истории, связанные с женским монастырем и легендой о княжне Таракановой. Завершится ваше путешествие посещением уникальных московских двориков и одного из самых маленьких баров в мире. Экскурсия пешеходная, не требует дополнительных расходов и рассчитана на два часа, подходящая даже для холодного времени года

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Москва сквозь столетия

Чудесная церковь Всех Святых на Кулишках поможет вам погрузиться в древнерусскую атмосферу и раскроет происхождение выражения «у черта на куличках». А я покажу здание хоральной синагоги в Большом Спасоглинищевском переулке и современный комплекс-сквер Горки со «стеной плача».

Тайные дворики и городские легенды

Через Старосадский переулок мы выйдем к величественному Кафедральному лютеранскому собору и по Хохловскому дойдем до прелестного сада в усадьбе Морозовых. Следом я расскажу легенду о княжне Таракановой и покажу связанный с ней Ивановский женский монастырь. В завершение вы заглянете в старинные, кривые и проходные, московские дворики и ощутите себя в совсем иной Москве. А после заглянете в один из самых маленьких баров мира площадью всего 4,4 метра!

Организационные детали