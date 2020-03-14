12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии

Александр
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Александр – ваш гид
Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор.

Заглянете в атмосферные московские дворики, услышите длинную историю женского монастыря и отыщете сад-усадьбу Морозовых.

Я помогу вам «отключиться» от динамичного ритма мегаполиса и увидеть другую Москву — многовековую, неспешную и умиротворенную.
250 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Китай-город выход номер 9
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У этой экскурсии12 отзывов
5
Москва непарадная, приветливая, милая
Москва непарадная, приветливая, милая

Что вас ожидает

Москва сквозь столетия
Чудесная церковь Всех Святых на Кулишках поможет вам погрузиться в древнерусскую атмосферу и раскроет происхождение выражения «у черта на куличках». А Петроверигский переулок предложит прогуляться по аллее Правителей России и рассмотреть лица наших государей от Рюрика до Ельцина. Кроме того, я покажу здание хоральной синагоги в Большом Спасоглинищевском переулке и современный комплекс-сквер Горки со «стеной плача».

Тайные дворики и городские легенды
Через Старосадский переулок мы выйдем к величественному Кафедральному лютеранскому собору. А по Хохловскому дойдем до прелестного сада в усадьбе Морозовых. Следом я расскажу легенду о княжне Таракановой и покажу связанный с ней Ивановский женский монастырь. В завершение вы заглянете в старинные, кривые и проходные, московские дворики и ощутите себя в совсем иной Москве.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Маршрут рассчитан на час и подходит в том числе для холодного времени года
  • Если вы уже были на моей экскурсии, стоимость следующей — со скидкой 10%
Москва непарадная, приветливая, милая
Москва непарадная, приветливая, милая
Москва непарадная, приветливая, милая
Москва непарадная, приветливая, милая
Москва непарадная, приветливая, милая
Москва непарадная, приветливая, милая
Москва непарадная, приветливая, милая
Москва непарадная, приветливая, милая
Москва непарадная, приветливая, милая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Китай-город выход номер 9.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Меня зовут Александр, я коренной москвич. Закончил филологический факультет МГУ, люблю и знаю родной город и с огромным удовольствием поделюсь своей любовью и знаниями с вами. До встречи!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Спасибо огромное Александру, за такую великолепную экскурсию. Нам безумно понравилось!Александр - восхитительный гид, так интересно и увлекательно все рассказал. Всем-всем рекомендую!!!
12 марта 2020
Были на экскурсии 7 марта 2020 г. втроем. Нам очень понравился маршрут (нам есть с чем сравнить) и рассказ гида Александра, он полностью сумел заинтересовать и окунуть в тему экскурсии. Заказывайте ,,Москву непарадную, приветливую, милую,, не пожалеете! Ждем другие маршруты от Александра.
10 марта 2020
СПАСИБО АЛЕКСАНДРУ, ОЧЕНЬ ЖИВО И ИНТЕРЕСНО ПРОВЕЛИ ВРЕМЯ, БЫЛО ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО СТАРИННЫМ УЛОЧКАМ И ДВОРАМ МОСКВЫ. УЗНАЛИ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО ИЗ ПРОШЛОЙ ИСТОРИИ ГОРОДА. ЗАШЛИ В МОСКОВСКУЮ ХОРАЛЬНУЮ СИНАГОГУ, УВИДЕЛИ СТЕНУ ПЛАЧА, ПРОШЛИСЬ ПО СОЛЯНКЕ, БЫЛИ В КОСТЕЛЕ, ЗАГЛЯНУЛИ В ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ И ПОВСЮДУ НАС СОПРОВОЖДАЛ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ И ТАКТИЧНЫЙ ГИД. ИЗВИЛИСТЫЕ УЛОЧКИ, УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ, МОЛОДЕЖЬ И СОЛНЫШКО ВСЕ СПОСОБСТВОВАЛО ХОРОШЕМУ НАСТРОЕНИЮ. ТАК МЫ ЗАВЕРШИЛИ МАРТОВСКИЕ ПРАЗДНИКИ.
10 марта 2020
Чудная была экскурсия. Уютная, душевная. Спасибо Александру.
2 марта 2020
Были на экскурсии с дочерью 11 лет. Остались обе в восторге!!! Александр очень интересный рассказчик. Прекрасно знает историю не только города но и страны!!! Такое впечатление, что за плечами исторический факультет🙂 много полезной информации, очень интересный собеседник!!! Очень рекомендую эту прогулку!!!
29 февраля 2020
Экскурсия нам очень понравилась. Увидели район метро Китай-город абсолютно в другом свете. Заходили в места, куда бы не зашли. Александр показал и синагогу, и женский монастырь и еще много всего. Прогулка даже вышла за временные рамки, так все увлеклись. Рекомендуем
10 февраля 2020
Формат экскурсии - прогулка с очень эрудированным знакомым. Много интересных фактов из истории. Зашли в лютеранскую церковь и синагогу. Было интересно посмотреть, как они устроены изнутри, а сами бы мы постеснялись заходить. Несмотря на холод, нам очень понравилось. Отличная экскурсия для тех, кто любит бродить по городу и узнавать историю зданий. Экскурсоводу лайк и подписка=)
26 января 2020
Большое спасибо Александру за интересную и познавательную экскурсию. Экскурсия проходит в формате дружеской прогулки, длится около часа с четвертью и наполнена множеством как известных (никогда не поздно повторить), так и малоизвестных фактов из истории старого московского района. Вы прогуляетесь по Солянскому проезду, ул. Солянка, ул. Забелина, Петроверигскому переулку, Старосадскому переулку, Колпачному и Хохловскому переулкам. Узнаете историю названий этих улиц, связанными с ними историческими событиями, а так же об известных людях так или иначе связаных с этой частью нашего города. Кроме того посетите Собор Петра и Павла (нам повезло ещё и послушать органную музыку) и Иоанно-Предтеченский монастырь (к сожалению, во внутренний дворик мы не попали), при желании можно зайти и в Хоральную синагогу. И конечно прогуляетесь по прилегающим дворикам, где история уже сильно переплелась с современностью... Удачной погоды и достойных попутчиков, оптимальное количество которых не должно превышать, на мой взгляд, 4-5 человек.
Всем добра и правильного времяпровождения ;-)
25 января 2020
Отличная экскурсия. Александр замечательный гид и рассказчик. Спасибо Вам!
14 января 2020
Вчера побывали на экскурсии Москва парадная.... Нам все понравилось. Особенно московские дворики. Александру большое спасибо.
Ещё 2 отзыва

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