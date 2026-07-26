12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Москва непарадная, приветливая, милая. Индивидуальная экскурсия

Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, гуляя по Китай-городу, открывая тайные дворики и величественные соборы
Во время этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с иной, многовековой Москвой.

Прогулка по Китай-городу раскроет перед вами церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор, а также знаменитый сад усадьбы Морозовых. Вы
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узнаете истории, связанные с женским монастырем и легендой о княжне Таракановой.

Завершится ваше путешествие посещением уникальных московских двориков и одного из самых маленьких баров в мире.

Экскурсия пешеходная, не требует дополнительных расходов и рассчитана на два часа, подходящая даже для холодного времени года

5
451 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛 Уникальные исторические объекты
  • 🕊 Спокойная атмосфера
  • 📜 Интересные легенды
  • 🏡 Уютные московские дворики
  • 🍷 Визит в необычный бар
Москва непарадная, приветливая, милая. Индивидуальная экскурсия
Москва непарадная, приветливая, милая. Индивидуальная экскурсия
Москва непарадная, приветливая, милая. Индивидуальная экскурсия

Что можно увидеть

  • Церковь Всех Святых на Кулишках
  • Хоральная синагога
  • Кафедральный лютеранский собор
  • Сад-усадьба Морозовых
  • Ивановский женский монастырь

Описание экскурсии

Москва сквозь столетия

Чудесная церковь Всех Святых на Кулишках поможет вам погрузиться в древнерусскую атмосферу и раскроет происхождение выражения «у черта на куличках». А я покажу здание хоральной синагоги в Большом Спасоглинищевском переулке и современный комплекс-сквер Горки со «стеной плача».

Тайные дворики и городские легенды

Через Старосадский переулок мы выйдем к величественному Кафедральному лютеранскому собору и по Хохловскому дойдем до прелестного сада в усадьбе Морозовых. Следом я расскажу легенду о княжне Таракановой и покажу связанный с ней Ивановский женский монастырь. В завершение вы заглянете в старинные, кривые и проходные, московские дворики и ощутите себя в совсем иной Москве. А после заглянете в один из самых маленьких баров мира площадью всего 4,4 метра!

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Маршрут рассчитан на два часа и подходит в том числе для холодного времени года
  • Если вы уже были на моей экскурсии, стоимость следующей — со скидкой 10%

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2100 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Китай-город, выход номер 9
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 5105 туристов
Меня зовут Александр, я родился, вырос и живу в этом удивительном городе. Закончил филологический факультет МГУ, люблю и знаю родной город и с огромным удовольствием поделюсь своей любовью и знаниями с вами. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 451 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
443
4
8
3
2
1
Наталья
Содержание экскурсии очень лаконично дано в названии. Увидели милые и приветливые уголки, в которые сами бы никогда не заглянули. И все они в самом центре столицы! Александр - прекрасный рассказчик. Получили огромное удовольствие👍🏼
Содержание экскурсии очень лаконично дано в названии. Увидели милые и приветливые уголки, в которые сами бы
Содержание экскурсии очень лаконично дано в названии. Увидели милые и приветливые уголки, в которые сами бы
Содержание экскурсии очень лаконично дано в названии. Увидели милые и приветливые уголки, в которые сами бы
Содержание экскурсии очень лаконично дано в названии. Увидели милые и приветливые уголки, в которые сами бы
Содержание экскурсии очень лаконично дано в названии. Увидели милые и приветливые уголки, в которые сами бы
Содержание экскурсии очень лаконично дано в названии. Увидели милые и приветливые уголки, в которые сами бы
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Галина
посетила эту экскурсию 2 раза. привожу своих гостей посмотреть другую Москву. Москва - это не только Красная площадь. Гостям понравилось. район Китай города лично мне сложно показать, т к много извилистых улиц, холмов, тупиков и т. д. Александр прекрасно ориентируется и интересно рассказывает.
посетила эту экскурсию 2 раза. привожу своих гостей посмотреть другую Москву. Москва - это не только
посетила эту экскурсию 2 раза. привожу своих гостей посмотреть другую Москву. Москва - это не только
посетила эту экскурсию 2 раза. привожу своих гостей посмотреть другую Москву. Москва - это не только
посетила эту экскурсию 2 раза. привожу своих гостей посмотреть другую Москву. Москва - это не только
посетила эту экскурсию 2 раза. привожу своих гостей посмотреть другую Москву. Москва - это не только
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Т
Огромное спасибо за интересную экскурсию по улицам и переулкам одного из семи холмов Москвы. Александр, экскурсовод, нам показал красивейшие виды, совсем особенные улицы и переулки. Он, кажется, знает историю каждого дома, каждого объекта здесь (квартал, храм, дерево, что угодно).
Огромное спасибо за интересную экскурсию по улицам и переулкам одного из семи холмов Москвы. Александр, экскурсовод,
Огромное спасибо за интересную экскурсию по улицам и переулкам одного из семи холмов Москвы. Александр, экскурсовод,
Огромное спасибо за интересную экскурсию по улицам и переулкам одного из семи холмов Москвы. Александр, экскурсовод,
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Victoriia
Спасибо большое Александру за интересную, познавательную экскурсию, увидели Китай-город совсем по-другому! Очень неочевидные места, которые самостоятельно вы не найдете или не обратите внимание. На все вопросы получили развернутые ответы. Хотим еще 😀👍
Спасибо большое Александру за интересную, познавательную экскурсию, увидели Китай-город совсем по-другому! Очень неочевидные места, которые самостоятельно
Спасибо большое Александру за интересную, познавательную экскурсию, увидели Китай-город совсем по-другому! Очень неочевидные места, которые самостоятельно
Спасибо большое Александру за интересную, познавательную экскурсию, увидели Китай-город совсем по-другому! Очень неочевидные места, которые самостоятельно
Спасибо большое Александру за интересную, познавательную экскурсию, увидели Китай-город совсем по-другому! Очень неочевидные места, которые самостоятельно
Спасибо большое Александру за интересную, познавательную экскурсию, увидели Китай-город совсем по-другому! Очень неочевидные места, которые самостоятельно
Спасибо большое Александру за интересную, познавательную экскурсию, увидели Китай-город совсем по-другому! Очень неочевидные места, которые самостоятельно
Спасибо большое Александру за интересную, познавательную экскурсию, увидели Китай-город совсем по-другому! Очень неочевидные места, которые самостоятельно
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И
ОЧЕНЬ интересная экскурсия "Москва непарадная, приветливая, милая". Ее рекомендую как гостям города, так и москвичам. Александр чудесный рассказчик и увлеченный историей человек. Блестяще владеет материалом: столько интересного узнали, увидели, услышали. Глубоко с исторической точки зрения ответил на наши многочисленные вопросы. Рекомендуем всем, кто хочет углубиться в историю нашей прекрасной Москвы.
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Галина
Большое спасибо Александру за чудесное путешествие! Экскурсия была замечательной!
Большое спасибо Александру за чудесное путешествие! Экскурсия была замечательной!
Большое спасибо Александру за чудесное путешествие! Экскурсия была замечательной!
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