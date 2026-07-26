12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с иной, многовековой Москвой.
Прогулка по Китай-городу раскроет перед вами церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор, а также знаменитый сад усадьбы Морозовых. Вы
Прогулка по Китай-городу раскроет перед вами церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор, а также знаменитый сад усадьбы Морозовых. Вы
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛 Уникальные исторические объекты
- 🕊 Спокойная атмосфера
- 📜 Интересные легенды
- 🏡 Уютные московские дворики
- 🍷 Визит в необычный бар
Что можно увидеть
- Церковь Всех Святых на Кулишках
- Хоральная синагога
- Кафедральный лютеранский собор
- Сад-усадьба Морозовых
- Ивановский женский монастырь
Описание экскурсии
Москва сквозь столетия
Чудесная церковь Всех Святых на Кулишках поможет вам погрузиться в древнерусскую атмосферу и раскроет происхождение выражения «у черта на куличках». А я покажу здание хоральной синагоги в Большом Спасоглинищевском переулке и современный комплекс-сквер Горки со «стеной плача».
Тайные дворики и городские легенды
Через Старосадский переулок мы выйдем к величественному Кафедральному лютеранскому собору и по Хохловскому дойдем до прелестного сада в усадьбе Морозовых. Следом я расскажу легенду о княжне Таракановой и покажу связанный с ней Ивановский женский монастырь. В завершение вы заглянете в старинные, кривые и проходные, московские дворики и ощутите себя в совсем иной Москве. А после заглянете в один из самых маленьких баров мира площадью всего 4,4 метра!
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- Маршрут рассчитан на два часа и подходит в том числе для холодного времени года
- Если вы уже были на моей экскурсии, стоимость следующей — со скидкой 10%
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2100 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Китай-город, выход номер 9
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 5105 туристов
Меня зовут Александр, я родился, вырос и живу в этом удивительном городе. Закончил филологический факультет МГУ, люблю и знаю родной город и с огромным удовольствием поделюсь своей любовью и знаниями с вами. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 451 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Содержание экскурсии очень лаконично дано в названии. Увидели милые и приветливые уголки, в которые сами бы никогда не заглянули. И все они в самом центре столицы! Александр - прекрасный рассказчик. Получили огромное удовольствие👍🏼
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посетила эту экскурсию 2 раза. привожу своих гостей посмотреть другую Москву. Москва - это не только Красная площадь. Гостям понравилось. район Китай города лично мне сложно показать, т к много извилистых улиц, холмов, тупиков и т. д. Александр прекрасно ориентируется и интересно рассказывает.
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Т
Огромное спасибо за интересную экскурсию по улицам и переулкам одного из семи холмов Москвы. Александр, экскурсовод, нам показал красивейшие виды, совсем особенные улицы и переулки. Он, кажется, знает историю каждого дома, каждого объекта здесь (квартал, храм, дерево, что угодно).
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Спасибо большое Александру за интересную, познавательную экскурсию, увидели Китай-город совсем по-другому! Очень неочевидные места, которые самостоятельно вы не найдете или не обратите внимание. На все вопросы получили развернутые ответы. Хотим еще 😀👍
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И
ОЧЕНЬ интересная экскурсия "Москва непарадная, приветливая, милая". Ее рекомендую как гостям города, так и москвичам. Александр чудесный рассказчик и увлеченный историей человек. Блестяще владеет материалом: столько интересного узнали, увидели, услышали. Глубоко с исторической точки зрения ответил на наши многочисленные вопросы. Рекомендуем всем, кто хочет углубиться в историю нашей прекрасной Москвы.
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Большое спасибо Александру за чудесное путешествие! Экскурсия была замечательной!
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